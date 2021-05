“Il est le meilleur jeune joueur du monde”

05/05/2021

Activé à 20:31 CEST

Daniel Guillen

Ancien joueur de Manchester United, Rivière Ferdinand, a flatté Phil Foden, qu’il voit au-dessus de Kylian Mbappé ou Erling Haaland, après la qualification de Manchester City pour la finale de la Ligue des champions pour BT Sports: “Il est actuellement le meilleur jeune joueur du monde”.

Le Britannique a reconnu que, malgré le bon niveau des deux attaquants tant dans leurs ligues respectives qu’en Europe, le milieu de terrain est beaucoup plus important aujourd’hui: “Haaland n’a pas encore joué à ce niveau. En termes actuels, Foden est le meilleur en forme.”.

Manchester City a couru comme l’une des meilleures équipes de la saison en raison de son niveau de jeu et de sa série de résultats, ce que le défenseur central a souligné: «Je ne suis pas fan de City, mais ils le font de manière fantastique, j’aime les regarder jouer au football. Mahrez, Sterling, De Bruyne ou Gundogan jouent, échangent et coulent constamment. C’est du football total “.

L’explosion de Phil Foden

L’un des joueurs qui a le plus grandi avec Pep Guardiola cette saison est Phil Foden. Le jeune milieu de terrain a acquis une importance pratiquement totale dans le match de Manchester City. Il n’a été omis des plans que dix fois: Il a disputé un total de 46 matchs au cours desquels il a marqué 14 buts et a distribué dix passes décisives.

Objectif prioritaire: égaliser la Premier League

Manchester City de Pep Guardiola a atteint la finale de la Ligue des champions en battant le PSG de Mauricio Pochettino. Les Britanniques, qui ont déjà remporté la Carabao Cup, cherchent à certifier la Premier League avant de penser au grand événement d’Istanbul le 29 mai. Avec un avantage de 13 points sur Manchester United, Cela en vaudrait la peine avec une victoire dans les quatre prochains jours (ou attendre l’échec de l’équipe Solskjaer) pour égaler le titre mathématiquement.

Les skyblues sIls affronteront Chelsea le week-end prochain, qui aura également disputé son match européen contre le Real Madrid, rival qui les a séparés d’avoir également atteint la FA Cup et de terminer l’anglais complet. Ils rencontrent plus tard Newcastle, Brighton et Everton aux trois dernières dates..