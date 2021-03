Il est légal pour un joueur de la NBA de s’asseoir sur les épaules de son coéquipier … en quelque sorte

Selon les règles de la NBA, il n’est pas illégal pour un joueur de grimper sur les épaules de son coéquipier et de jouer comme une seule unité. C’est une découverte qui pourrait changer la donne et j’attends avec impatience de recevoir de nombreuses récompenses alors que je révolutionne le basket-ball. J’ai trouvé cette révélation tactique après avoir lu l’intégralité du livre de règles de la NBA, un codex extrêmement répétitif qui fait un travail merveilleux pour épeler chaque détail et ne pas vous obliger à deviner.

Cependant, j’ai choisi mes mots avec soin – ce n’est pas illégal. J’aimerais pouvoir dire simplement «c’est légal» et nous pourrions tous passer à autre chose. Malheureusement, la NBA (supposément après la sortie de Air Bud) rédigé un langage qui peut couvrir leur cul dans n’importe quelle situation. Cela s’appelle Elastic Power, ce qui signifie essentiellement que si un arbitre voit quelque chose qu’il n’aime pas, il peut simplement décider que c’est une faute. C’est similaire à la règle de la NFL qui peut transformer le commissaire en Dieu chaque fois qu’il en a envie, et c’est donc un concept stupide conçu pour empêcher que quoi que ce soit ne devienne trop amusant. Cela dit, jusqu’à ce que la NBA utilise réellement son pouvoir élastique pour interdire la position assise sur les épaules, la loi est de notre côté.

Maintenant, comme tout bon plan, il est important de savoir exactement quand vous pouvez et ne pouvez pas vous en sortir avec ces singeries. Nous avons des choses à ne pas faire très définitives qui encadrent ensuite le terrain de jeu dans lequel nous pouvons correctement empiler certains garçons.

Le livre de règles explique vraiment comment vous ne pouvez pas empiler les joueurs pour marquer. Cela serait considéré comme une aide illégale, qui se produit lorsqu’un joueur aide un coéquipier à «gagner de la hauteur en essayant de marquer». Tandis que gagner de la hauteur ressemble à un flic essayant de décrire quelqu’un qui a des hauts, cette section ruine malheureusement plus que la capacité d’empilement des joueurs. C’est le texte qui empêche un joueur de hisser son coéquipier au cerceau. Le libellé implique également que même une aide «non intentionnelle», comme le joueur A se penchant pour attacher sa chaussure et le joueur B utilisant le dos de A comme tremplin pour s’élever vers le cerceau, recevrait un sifflet.

Cependant, il y a un avantage à ce meurtre d’une règle. Il a une telle spécificité extrême que je pense que s’ils ne voulaient pas que nous empilions des mecs, ils le diraient simplement. C’est la seule référence directe qui dit vraiment de ne pas essayer cette cascade. D’autres parties du livret de règles exigent que vous lisiez entre les lignes pour voir où les joueurs sur les épaules ne seraient pas autorisés.

Ballons sautés: un seul joueur peut être dans le cercle de contention. Par conséquent, vous ne pourriez pas avoir une pile de deux joueurs en compétition pour le conseil d’ouverture.

Défensif de trois secondes: un seul joueur peut activement garder le joueur offensif avec le ballon dans le couloir. Puisqu’une pile de joueurs compterait comme une équipe double, cela tirerait un coup de sifflet assez rapidement. Bien sûr, vous pourriez avoir chaque joueur face à des directions opposées dans la pile avec la moitié inférieure ayant un visage plein d’entrejambe, mais idéalement, leur visibilité n’est pas entravée.

Rentrer le ballon: un seul joueur est autorisé à franchir la ligne de démarcation lorsque le ballon est remis en jeu. Assez simple. Pas de bêtises ici.

C’est vraiment ça. Et de manière réaliste, je pense qu’en dehors des grands dunks vraiment hilarants, il y a de bien meilleures utilisations d’empiler un joueur sur un autre.

Prenez les balles de saut par exemple. Je ne pense pas que vous voudriez faire ça de toute façon puisque le joueur qui prend le pourboire n’est pas autorisé à attraper le ballon. Mais, ils n’interdisent pas d’empiler deux gars pour attraper le ballon une fois qu’il a basculé. Il en va de même pour le ballon. Et avec trois secondes défensives, vous feriez mieux d’utiliser cette pile de viande sur le périmètre de toute façon. C’est une ligue de tir à trois points, alors pourquoi ne pas essayer de bloquer ces tirs directement à la source? Cela aiderait également à éviter certains appels de gardiens de but flagrants (bien que de nouveau hilarants).

Donc, avec cette image plus claire du moment où ne pas construire une pile de mecs, il est temps de savoir comment utiliser au mieux cette grande tactique. Je réalise maintenant que je n’ai pas encore dit quoi que ce soit est une «tâche difficile». Hein.

Quoi qu’il en soit, puisque vous ne pouvez pas utiliser une pile pour marquer directement, l’alternative évidente est de les laisser distribuer des passes décisives. Honnêtement, cela pourrait même être plus bénéfique que de faire le score réel de toute façon. Imaginez un meneur de jeu chevauchant son coéquipier le plus robuste, balayant le sol à 10 pieds de haut dans les airs, survolant ses adversaires pour générer des voies de dépassement qui ne sont tout simplement pas là pour les plébiens au sol. Je pense que vous pourriez utiliser une pile de deux joueurs pour créer le passeur le plus meurtrier que la NBA ait jamais vu.

Comment combattriez-vous même cette chose? Eh bien, la défense aurait besoin de sa propre pile de joueurs. Ils auraient besoin de refléter chaque mouvement de leur homologue, quatre bras plus deux jambes étirées pour prendre toutes les opportunités possibles. Alors que le duo offensif pouvait jouer comme un fou, en défense, vous pouviez générer des vols en plus des tirs bloqués sans fin (si un joueur célibataire était assez stupide pour lancer un tir). Ce serait le duel des âges, comme Pacific Rim mais bon. La hauteur ne peut être vaincue que par plus de hauteur. Si l’équipe A jette un troisième joueur sur la pile, l’équipe B ferait mieux de se dépêcher et de faire de même.

La partie la plus intéressante de ce concept concerne les voyages. Puisque nous pouvons faire confiance à la NBA pour avoir tout pensé et expliqué les choses comme elle voyait le mieux, elle nous a donné une marge de manœuvre lorsqu’il s’agit de dribbler le ballon. Chaque référence au voyage se concentre sur «un joueur» et à quel point il doit dribbler, ce qui dépend du moment où ses pieds sont sur ou hors du sol au moment de la possession. Mais si notre meilleur joueur a le ballon, les pieds sur terre, quand est-il censé dribbler? Puisqu’il s’agit de deux de nos cinq joueurs, il serait injuste de dire que les pieds de la moitié inférieure sont maintenant ce qui dicte le dribble de la moitié supérieure. Sur la base du texte, vous pouvez faire valoir que si un joueur de la moitié supérieure tient le ballon, il ne le fait pas. ont pour dribbler et la moitié inférieure peut courir comme bon lui semble.

Bien que les possibilités ne soient pas nécessairement infinies, le livre de règles bien défini laisse beaucoup de place pour expérimenter. L’important est qu’une équipe de la NBA puisse s’en tirer si elle était assez courageuse et avait la persévérance de continuer à essayer jusqu’à ce qu’elle obtienne un bon arbitre.

Maintenant, si quelqu’un a le numéro de Mike D’Antoni, veuillez le laisser dans les commentaires afin que nous puissions commencer la révolution.