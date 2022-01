Il est maintenant temps d’acheter le Xiaomi Mi Band 6: il tombe pour la première fois à seulement 23 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Le bracelet intelligent de Xiaomi, le dernier d’entre eux, bénéficie désormais d’une baisse de prix plus que substantielle dans le magasin qui ose généralement aller plus loin : AliExpress.

Que petit à petit le prix d’un produit technologique baisse, c’est chose courante, surtout dans les magasins comme AliExpress, spécialisés dans les remises bestiales. Cependant, il n’est pas normal qu’il y ait une si grande différence de prix entre celui-ci et d’autres comme Amazon, ce qui se produit actuellement avec le Xiaomi Mi Band 6.

Ce bracelet intelligent coûte environ 39 euros sur Amazon, alors que sur AliExpress il tombe à seulement 23 euros, une différence brutale qui justifie sans aucun doute l’attente de 2-3 semaines si vous l’achetez dans le magasin asiatique, qui propose livraison gratuite partout sur la planète.

C’est une très bonne offre d’achat du Xiaomi Mi Band 6, un smartband que nous avons pu tester dans la revue complète que nous vous recommandons de lire si vous voulez savoir de quoi il est vraiment capable.

Dernière édition du bracelet d’activité Xiaomi avec un moniteur d’activité physique, un capteur de fréquence cardiaque et une mesure de l’oxygène dans le sang avec un écran meilleur et plus grand.

Il s’agit sans aucun doute d’une amélioration par rapport au modèle précédent, notamment au niveau de la qualité de l’écran, même s’il faut dire que Xiaomi domine déjà le secteur depuis plusieurs générations de bracelets, notamment grâce à une grande autonomie d’écran et à la dalle AMOLED.

L’édition vendue par AliExpress est celle de Chine, bien qu’il n’y ait aucun problème si vous l’achetez en Espagne ou en Amérique latine. Automatiquement il deviendra espagnol lorsque vous le lierez à l’application Mi Fit, sans rien faire d’autre.

Lorsque vous l’avez prêt à l’emploi, vous pouvez profiter de ce qui est sans aucun doute l’un des meilleurs bracelets intelligents du moment, avec mesure de la fréquence cardiaque, des calories brûlées ou de la qualité du sommeil, entre autres.

Tracker d’activité avec un grand écran FullView AMOLED de 1,47 pouces. Il intègre l’analyse de la saturation en oxygène du sang (SpO2) et la surveillance du VO2Max pour mesurer le taux de récupération après l’exercice. Il dispose de 96 modes d’entraînement et de 2 semaines d’autonomie.

Il existe d’autres modèles plus récents qui l’ont dépassé à un moment donné, et c’est à l’écran, puisqu’il commence à devenir courant de voir des bracelets avec des panneaux rectangulaires beaucoup plus grands, à la manière des montres.

C’est le cas, par exemple, du Huawei Band 6, qui coûte chez Amazon exactement le même prix que le Mi Band 6 : 39 euros.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.