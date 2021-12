Il est maintenant temps d’acheter un aspirateur robot Roomba sur Amazon

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Il peut être difficile de trouver un aspirateur adapté à votre situation domestique. Vous voulez un aspirateur balai facile à ranger ? Voulez-vous un ordinateur de poche qui récupère rapidement les dégâts ? Ou devriez-vous tenter votre chance et vous procurer un aspirateur robot ? Eh bien, si le prix était le problème qui vous empêchait d’acheter un aspirateur robot, vous devez voir le Aspirateur robot Roomba en vente qui est disponible aujourd’hui uniquement sur Amazon.

L’une des offres Amazon du jour, les aspirateurs robots Roomba renouvelés sont fortement réduits pour aujourd’hui uniquement. Vous pouvez économiser jusqu’à 50 % si vous vous dépêchez. Décomposons le type d’aspirateurs que vous pouvez obtenir.

Économisez jusqu’à 50 % sur un aspirateur robot Roomba

L’iRobot Roomba i7 nettoie un sol. Source de l’image : iRobot/Amazon

Cette remise nous a arrêtés net. le iRobot Roomba i7 est l’une des meilleures options sur le marché actuel. Cela aspire les dégâts sur le moment et est simple à contrôler. Vous pouvez utiliser des commandes vocales via un assistant vocal ou l’application iRobot Home pour faire le travail. La cartographie intelligente de votre maison vous permettra de choisir où elle va.

Grâce à la navigation vSLAM, il apprend l’agencement de votre maison pour une utilisation future. Il dispose de 10 fois la puissance de levage et d’aspiration des autres aspirateurs. Un i7 renouvelé est tombé à seulement 249,99 $ aujourd’hui seulement. C’est la moitié ! Normalement, c’est 500 $! C’est tout à fait l’affaire du robot aspirateur Roomba.

iRobot Roomba i7 (7150) Robot Aspirateur – Connecté Wi-Fi, Smart Mapping, Compatible avec Alexa, Id… Prix catalogue : 499,99 $ Prix : 249,99 $ Vous économisez : 250,00 $ (50 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Plus d’options de robot aspirateur

Si vous recherchez une amélioration par rapport à l’i7, le iRobot Roomba i7+ est également réduit aujourd’hui. Celui-ci a les grandes caractéristiques de l’i7 tout en étant capable de se vider tout seul ! C’est une fonctionnalité tellement incroyable que vous ne saviez pas que vous en aviez besoin. Cela fonctionne si bien avec les poils d’animaux et les tapis, laissant votre maison beaucoup plus propre qu’elle ne l’a trouvée.

L’élimination automatique de la saleté lui permet de se vider jusqu’à 60 jours. Vous pouvez configurer des horaires personnalisés pour les nettoyages et garder votre maison plus propre pendant les saisons d’allergie et de mue des animaux. En règle générale, une option renouvelée est de 556 $. Mais aujourd’hui, achetez-le pour seulement 429,99 $ !

Robot aspirateur iRobot Roomba i7+ (7550) avec élimination automatique de la saleté, se vide lui-même, connexion Wi-Fi… Prix catalogue : 556,69 $ Prix : 429,99 $ Vous économisez : 126,70 $ (23%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Adaptez-le à votre budget

Le robot aspirateur iRobot Roomba i4 sous un canapé. Source de l’image : iRobot/Amazon

Pour une option plus rentable, le iRobot Roomba i4 est un aspirateur robot Roomba qui s’adaptera à votre budget. Il comprend deux brosses en caoutchouc multi-surfaces qui aspirent la saleté, les débris et les poils d’animaux. Cela trace votre maison en rangées ordonnées pour mieux nettoyer les zones où vous en avez besoin.

En utilisant l’application iRobot Home ou votre Amazon Alexa, vous pouvez contrôler comment et quand il s’exécute. Il apprend vos habitudes et nettoie en fonction de votre emploi du temps et de vos affaires. Le filtre haute efficacité retient 99 % des poils de chat et de chien. C’est une baisse de 70 $ aujourd’hui, ce qui la ramène à seulement 199,99 $.

Robot aspirateur iRobot Roomba i4 (4192) connecté au Wi-Fi – Cartographie connectée au Wi-Fi, compatib… Prix catalogue : 269,99 $ Prix : 199,99 $ Vous économisez : 70,00 $ (26%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Appareils Amazon renouvelés

Les appareils renouvelés d’Amazon sont couverts par une garantie Amazon Renewed de 90 jours. Ce sont des produits d’occasion qui ont été testés, inspectés et nettoyés par des professionnels. Il n’y a pas d’imperfections cosmétiques visibles que vous remarquerez facilement. Les produits alimentés par batterie dépasseront 80 % de leur capacité par rapport aux nouveaux. Il sera compatible et entièrement fonctionnel avec les accessoires, même si les accessoires ne sont pas d’origine.

