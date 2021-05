Il est maintenant temps d’agir définitivement sur les limites de la piste

Comme VAR dans le football, les limites de la piste deviennent un problème de plus en plus important en F1 cette saison, et cela commence à endommager le sport.

Depuis l’introduction du VAR, il a été le principal sujet de discussion d’un certain nombre de matches en raison de décisions controversées et très discutables qui ont été prises en l’utilisant.

Cela détourne l’attention de ce qui devrait être l’événement principal du sport; les joueurs, les équipes et le football lui-même.

Trois courses dans la campagne 2021, la même chose se passe en F1.

Verstappen dépasse Hamilton! Mais il redonne la place! # SkyF1 | # f1 | #BahrainGP 🇧🇭 pic.twitter.com/Y7upQHq4KT – Sky Sports F1 (@ SkySportsF1) 28 mars 2021

Lors de l’ouverture de la saison à Bahreïn, nous avons eu un combat passionnant pour la victoire sur nos mains dans les dernières étapes entre Lewis Hamilton et Max Verstappen.

Le Néerlandais a brièvement pris les devants mais a dû rendre la position en raison de gagner un avantage en allant trop loin, et cela s’est avéré être sa seule chance de dépasser son rival.

Après la course, plutôt que de célébrer le fait que deux de ses meilleurs pilotes viennent de produire de superbes affichages et de faire tout le spectacle, le sport était plutôt axé sur le fait de savoir si oui ou non Verstappen aurait dû être pénalisé pour avoir dépassé les limites de piste ou non.

Cela a été considéré comme une décision controversée parce que, pendant une grande partie de la course, Hamilton était allé large au même endroit que Verstappen lors de son déménagement, le virage 4, à plusieurs reprises – 29 fois, pour être précis – et n’a pas été remis. une pénalité pour cela.

Les choses sont restées tout aussi déroutantes depuis lors. À Imola, la FIA a déclaré où sur la piste du circuit les limites seraient contrôlées et s’est engagée à respecter ces directives tout au long du week-end. Le lendemain, ils ont commencé à assouplir les restrictions à certains coins.

La même chose s’est produite à Portimao. Le vendredi, il a été déclaré qu’il n’y aurait aucune limite de voie au virage 14; le samedi, cela a changé; dimanche, Verstappen a perdu le point supplémentaire du tour le plus rapide à cause de cela.

C’est là que réside le problème, non pas dans le fait que les conducteurs sont pénalisés pour avoir dépassé les limites de la piste, mais dans le fait que comment et où ils peuvent le faire est si peu clair. Cela signifie que les sanctions infligées sont largement sujettes à débat, ce qui a un effet néfaste sur le sport.

Si les commissaires de la FIA sont si inquiets de la limite de la piste, il serait préférable de mettre du gravier à cet endroit.

S’ils disent que le gravier est dangereux, je montrerai à tous les conducteurs comment conduire sur le gravier. – Taki Inoue (@takiinoue) 2 mai 2021

Alors, quelle est la solution? Eh bien, comme le dit Taki: dans la mesure du possible, apportez du gravier.

Pour le moment, les conducteurs dépassent les limites de la piste partout où ils pensent pouvoir le faire parce que, tout simplement, lorsqu’il n’y a pas d’herbe, de gravier ou de bordures pour les ralentir, ils peuvent gagner du temps.

S’ils savaient que mettre une roue hors piste entraînerait une perte de vitesse considérable, ils seraient beaucoup moins désireux d’exploiter les limites.

Ce n’est pas un hasard si des trois courses d’ouverture, c’est à Imola que le problème était le moins répandu. Là-bas, il y a beaucoup plus de gravier autour de la piste qu’à Bahreïn et à Portimao, et cette menace imminente oblige les conducteurs à rester beaucoup plus dans les lignes.

Si chaque circuit devait adopter la même approche, les choses seraient simples. La FIA n’aurait pas à décider de punir ou non les pilotes s’ils allaient large, car le gravier le ferait pour eux.

Helmut Marko est peut-être quelque peu partial sur la question étant donné que Red Bull ont perdu une victoire, une pole position et un tour le plus rapide en piste cette année, mais il est difficile de ne pas être d’accord avec ce qu’il a dit après la dernière course.

«Quelque chose doit changer», a déclaré l’Autrichien.

«Soit vous créez une limite avec des bordures, soit vous faites du gravier ou quelque chose comme ça. Si vous sortez, il y a une pénalité automatique. »

Bien que ce soit la solution la plus simple et la plus efficace, ce n’est certes pas toujours possible car de nombreuses pistes sur lesquelles se déroulent des courses de F1 sont également inscrites au calendrier du MotoGP et avoir des pièges à gravier pour ces courses serait dangereux pour les coureurs.

Même dans ces cas, Michael Masi et la FIA peuvent encore améliorer les choses.

Ils doivent rendre les règles absolument claires dès le départ chaque week-end de course. «C’est là qu’un pilote ne peut pas dépasser les limites de la piste, et c’est ainsi qu’il sera pénalisé s’il le fait.»

Jusqu’à présent cette saison, ils ont été réactifs plutôt que proactifs, ce qui vient de semer la confusion sur toute la grille. Rendre les choses plus noires et blanches réduirait considérablement cette confusion.

Depuis qu’il a pris après le triste décès de Charlie Whiting, Masi n’a pas encore vraiment marqué son autorité sur le rôle. Mettre fin au débat sur une telle question est un moyen pour lui de le faire.

Plus important encore, cela profiterait non seulement à sa réputation, mais au sport dans son ensemble.

Nous nous attendons à avoir peut-être la meilleure saison depuis des années avec Red Bull se battant contre Mercedes. Les voir se battre sur la piste pourrait faire des merveilles pour la popularité de la F1, mais les faire s’affronter encore plus sur les règles et les règlements ne le fera pas.

La solution est claire et simple: placez des pièges à gravier dans les circuits où c’est possible et appliquez des directives claires et cohérentes là où ce n’est pas le cas.

Finley Crebolder

