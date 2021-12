Il est maintenant temps d’autoriser le rappel : P Chidambaram

L’ancien ministre de l’Union a déclaré que le moment était également venu d’autoriser l’utilisation d’autres vaccins approuvés comme ceux de Pfizer et de Moderna.



Le chef du Congrès, P Chidambaram, a appelé mercredi à autoriser le vaccin de rappel contre Covid, affirmant que le gouvernement seul doit porter la responsabilité si une troisième vague frappe et infecte un grand nombre d’Indiens vaccinés.

Sa demande intervient au milieu des cas croissants de la variante Omicron du coronavirus dans le pays.

« Le moment d’autoriser les injections de rappel est MAINTENANT », a-t-il déclaré dans une série de tweets.

« Il existe suffisamment de recherches et d’écrits savants pour conclure que les injections de rappel sont un impératif. L’étude du Lancet sur l’efficacité de COVISHIELD – pas plus de trois mois – devrait sonner l’alarme », a-t-il également déclaré.

L’ancien ministre de l’Union a déclaré que le moment était également venu d’autoriser l’utilisation d’autres vaccins approuvés comme ceux de Pfizer et de Moderna.

« Dans son zèle erroné à protéger les intérêts économiques du Serum Institute of India (protectionnisme), le gouvernement expose des millions d’Indiens vaccinés à l’infection.

« Si une troisième vague frappe et infecte un grand nombre d’Indiens vaccinés, le gouvernement seul doit en porter la responsabilité », a déclaré Chidambaram.

Le parti du Congrès demande qu’une dose de rappel soit autorisée pour protéger les Indiens de la nouvelle vague de Covid19 et de la nouvelle variante Omicron.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.