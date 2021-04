Il est maintenant temps de voir ce que l’hélicoptère sur Mars peut vraiment faire – .

Envoyer un hélicoptère sur Mars est quelque chose qui n’avait jamais été fait avant que la NASA n’en attache un au ventre du puissant rover Perseverance et ne le tire dans l’espace. Personne ne savait vraiment ce qui allait se passer. Bien sûr, les scientifiques et les ingénieurs travaillant sur le projet d’hélicoptère Ingenuity avaient analysé tous les chiffres et équipé l’avion de tout ce dont il avait besoin pour faire le travail une fois qu’il est arrivé sur Mars, mais parfois peu importe avec quelle minutie vous planifiez, surtout lorsque il s’agit de l’exploration spatiale. Lorsque la NASA l’a finalement relancé, tout le travail acharné a porté ses fruits, et après trois (bientôt quatre) vols réussis, la NASA a déclaré que l’avion avait dépassé ses attentes.

Alors, quelle est la prochaine étape? L’équipe d’Ingenuity fait-elle ses valises et commence-t-elle à travailler sur ce qui va suivre? Pas assez. L’hélicoptère a encore des semaines de vie, selon le calendrier initial de la mission qui indiquait que l’avion aurait environ un mois de vie active une fois que Perseverance l’a coupé. Vous ne pouvez pas laisser un hélicoptère parfaitement bon se perdre, la NASA est donc prête à le pousser à ses limites et à voir ce qu’il peut vraiment faire.

Dans un nouveau billet de blog, le Jet Propulsion Laboratory de la NASA révèle quels étaient ses critères de succès concernant l’hélicoptère Ingenuity:

L’équipe d’Ingenuity avait trois objectifs à accomplir pour déclarer la démo technologique un succès complet: ils ont achevé le premier objectif il y a environ six ans lorsque l’équipe a démontré dans la chambre du simulateur spatial de 25 pieds de diamètre du JPL qui propulsait et contrôlait le vol dans le mince l’atmosphère de Mars était plus qu’un exercice théorique. Le deuxième objectif – voler sur Mars – a été atteint lorsque Ingenuity a volé pour la première fois le 19 avril. L’équipe a dépassé le dernier objectif majeur avec le troisième vol, lorsque Ingenuity a augmenté de 16 pieds (5 mètres), volant en aval de 164 pieds (50 mètres). mètres) et de retour à une vitesse maximale de 6,6 pieds par seconde (2 mètres par seconde), augmentant la riche collection de connaissances que l’équipe a acquises au cours de sa campagne de vols d’essai.

C’est incroyable que l’équipe ait réussi à atteindre tous ces objectifs, mais ce qui est vraiment excitant, c’est qu’Ingenuity ne fait que commencer. Une fois ces étapes franchies, l’équipe peut décider de ce qu’elle veut qu’Ingenuity fasse ensuite, et lors de son quatrième vol prévu, elle poussera l’hélicoptère plus fort que jamais. L’équipe a ordonné à Ingenuity d’atteindre une altitude de 16 pieds, puis de parcourir un total de 435 pieds horizontalement. Pendant ce temps, il capturera des images de la surface tous les 4 pieds, créant ainsi une «carte» détaillée, pour ainsi dire, de la zone sur laquelle elle vole. Une fois qu’il atteint la fin de son chemin désigné, il planera sur place, puis retournera à l’endroit où il a commencé le voyage.

L’équipe Ingenuity effectue ce vol aujourd’hui, jeudi 29 avril, et au moment où vous lirez ceci, elle attendra les données du vol ou les préparera à être rendues publiques. Des moments passionnants!

