« Il est malade, il ne sait pas ce qu’il dit »

Julio César Chavez Jr a ajouté un nouveau scandale médiatique au cours des dernières heures après avoir critiqué et accusé sa femme et sa mère de ses enfants d’être « infidèles » sur les réseaux sociaux, Frida Muñoz.

La réponse ne s’est pas fait attendre et dans une interview à l’émission Despierta América, la femme du boxeur a donné sa version pour aller à la croisée des chemins des accusations portées contre lui.

« C’est une bonne personne. Il est le père de mes enfants, je l’aime beaucoup et je ne dirai pas du mal de lui par respect pour mes enfants et leurs parents. Ils savent aussi à quel point il a été difficile de faire face à leur maladie, mais en fin de compte, ce sont des malades qui ne savent pas ce qu’ils disent », a-t-il expliqué. Frida.

Muñoz a été encouragé à aller un peu plus loin et a comparé le moment difficile que traverse Junior avec ses changements d’humeur constants et brusques avec l’enfer que le légendaire a vécu Julio César Chavez pour sa dépendance à la cocaïne.

« Je ne le juge pas car il vient d’une enfance très difficile où il répète les schémas qu’il a vécus avec son père. Ils ne l’ont pas traité, c’est pourquoi il n’a pas brisé ce cycle, c’est pourquoi il continue comme ça », a-t-elle ajouté tristement.

Frida Oui Junior Ils avaient entamé la procédure de divorce courant 2021 et lorsque l’interruption de ce processus a semblé conduire à la réconciliation du couple, cette dernière traversée fait à nouveau comprendre qu’ils en sont très loin.

« Il est malade, il essaie d’échapper à ses sentiments en prenant des pilules, en blâmant les autres, mais malheureusement il n’a pas voulu se soigner et reconnaître ce qu’il a, et en attendant il ne peut pas être guéri », a déploré la femme du boxeur.

En décembre 2021, avant son retour à la boxe, il Chavez Jr Il a reconnu avoir passé plus de trois mois dans une clinique de réadaptation qui traite des personnes ayant des problèmes de toxicomanie, bien qu’il ait assuré que la seule chose qu’il consommait étaient des pilules amaigrissantes qui, selon lui, ne génèrent aucun type de dépendance.

Junior accusé Muñoz de l’éloigner de ses enfants et, aussi, avec le reste de sa famille, de l’abandonner à la clinique. Après cet épisode, la relation semble s’être rompue pour de bon.