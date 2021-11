« Il est mon point de référence »

L’attaquant de Manchester City Ferran Torres a expliqué pourquoi une star de Manchester United qui « a changé le football » est sa référence dans le jeu.

Torres, 21 ans, montre toutes les caractéristiques pour devenir un élément essentiel de la ligne de front de Pep Guardiola pour les années à venir. L’Espagnol est actuellement mis à l’écart avec une fracture du pied. Cependant, avant sa blessure, il avait fait un excellent début de campagne.

On a beaucoup parlé de de la ville décision de ne pas signer un numéro 9 reconnu une fois que leur poursuite de Harry Kane est tombée à l’eau.

Torres avait fonctionné comme un faux neuf au début de la saison et a été salué pour son mouvement intelligent qui a créé du temps et de l’espace pour que la pléthore de meneurs de jeu de City fasse des ravages.

L’attaquant polyvalent aura un rôle important à jouer dans la seconde moitié de la saison de City, et il ne manque pas de personnalités de classe mondiale au club dont s’inspirer.

Cependant, le point de vente espagnol El Desmarque (via Sport Witness) contient des citations de Torres qui a révélé qu’il était Unis Cristiano Ronaldo qu’il admire du point de vue du professionnalisme.

Torres a salué l’impact de l’icône portugaise sur l’aspect nutrition et bien-être physique du football. Selon les mots de Torres, Ronaldo « a changé le football ».

« [Ronaldo] est mon point de référence », a déclaré Torres. «Il a changé le football en termes de nutrition, de soin de soi, d’investissement dans son corps.

« Il s’agit d’un processus à long terme dans lequel ce que vous faites aujourd’hui a des répercussions pour demain. Le football est plus physique et il faut être préparé.

« Vous devez jouer et avoir une équipe derrière vous qui prend soin de vous. Il y a beaucoup de jeux et de voyages qui peuvent vous alourdir. J’aime qu’ils soient sur moi pour livrer.

« J’ai un entraîneur personnel, puis mon kiné aussi. Ils sont en contact avec le club, et ils sont un complément pour moi. Ils sont en contact permanent avec moi tous les jours à tout moment.

« Mon club » – Torres révèle un espoir de transfert

Pendant ce temps, Torres a révélé sa destination de transfert préférée, s’il devait quitter l’Etihad.

Lors d’une récente interview en Espagne, Torres a été interrogé sur son avenir. Il a déclaré (via Sport Witness): « Valence est mon club. J’aimerais revenir dans le futur, tant d’années à Valence.

« C’était un peu difficile avec les critiques, mais pour moi, Valence est mon club. »

L’attaquant a ensuite parlé de ses améliorations sous Guardiola, en déclarant: « J’ai signé pour City en tant qu’ailier et je suis devenu un attaquant, [thanks to] Dynamisme. Avec lui, vous n’avez qu’à apprendre à un niveau tactique et il est comme une éponge.

«Je suis ravi d’être proche du but. C’est une sensation unique [to score]. «

