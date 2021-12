Il est normal de se sentir vidé que les fêtes de Noël soient annulées à cause de Covid

Des fêtes de Noël aux rencontres entre amis, la déception d’annulation est monnaie courante (Photo: .)

Il y a un an, nous parlions avec envie des temps passés.

Pré-pandémie, avons-nous dit. C’était le bon moment, n’est-ce pas ?

L’année prochaine, on s’est dit, on reviendra à la normale, pas de problème.

Étions-nous fous ? Parce que nous avons l’impression d’être des rêveurs naïfs dans un monde très mauvais.

Alors que la normalité a repris autant que possible, 12 mois plus tard, on a l’impression que nous avons fait deux pas en arrière. La montée en puissance de la variante Omicron Covid-19, l’introduction des restrictions du Plan B et de plus en plus d’entreprises revenant au travail à distance signifient que nous avons l’impression de remonter dans le temps.

Les fêtes de Noël sont annulées, les plans de voyage d’hiver vacillent et les soirées sont abandonnées alors que de plus en plus d’amis deviennent anxieux ou succombent à un test positif.

Tout cela s’accompagne d’un immense sentiment de déception.

Au moment où nous commencions à vivre sans inhibition, les freins ont été de nouveau mis.

Les dates étaient marquées, les calendriers Google parfaitement coordonnés avec les pubs, les clubs et les nuits sans fin remplies de champagne – nous pensions que nous avions tout.

Ce renversement est difficile à accepter.

Les réactions peuvent aller des pleurs à la consommation de vin du mardi aux messages WhatsApp remplis de colère violente.

Ces moments sont comme de minuscules poches de chagrin qui semblent ridicules, mais que beaucoup d’entre nous vivent.

Mais pourquoi et comment gérer ces déceptions ?

Une accumulation de pertes

Ne vous sentez pas stupide d’avoir fondu en larmes lorsque vos amis annulent un dîner que vous aviez prévu depuis des lustres, ou de ressentir un profond désespoir lorsque l’e-mail « la fête de bureau est annulée » arrive.

La thérapeute principale Sally Baker dit que ces sentiments sont une accumulation de la pandémie jusqu’à présent.

«Nous vivons tous avec un sentiment accru de chagrin et de perte», explique-t-elle. «Si nous n’avons pas perdu d’êtres chers, nous avons perdu ce qui ressemblait à notre ancienne vie et de nombreux aspects de notre vie que nous avions créés pour nous-mêmes et qui ont enrichi nos expériences de vie.

«Notre déception face aux événements annulés devient une attention disproportionnée pour tout ce qui a été annulé. Oh, ouais, c’est juste une fête de bureau ou c’est juste des verres dans les quartiers chics avec des amis, mais cela s’ajoute à nos pertes accumulées, qui semblent immenses.

« La variété et la sérendipité sont rares depuis près de deux ans maintenant et la vie peut ressembler à un vaste paysage intemporel sans les panneaux indicateurs de vacances, de concerts, de galeries et de rencontres avec qui parler de merde. »

On a l’impression de reculer (Photo: .)

Ce que tu ressens est valable

Pendant ce temps, le psychologue Dr Ben-Ari dit de se rappeler que ces sentiments sont valables et qu’il est normal de se sentir abattu.

« Peu importe ce que les gens ressentent, cela est justifiable, car les sentiments existent », explique-t-elle.

«Les gens avaient de grands espoirs de revenir à une forme de normalité, notamment en assistant aux événements de Noël. Il est tout à fait logique qu’il y ait un sentiment de déception ou de tristesse, et certaines personnes expriment ces sentiments avec anxiété ou colère.

« La façon dont vous y réagissez est différente selon l’individu, mais les sentiments eux-mêmes ont un sens. »

Si vous vous retrouvez en larmes et que vous ne comprenez pas pourquoi ou si vous pensez que c’est déraisonnable, le Dr Ben-Ari note que ce n’est qu’une autre façon d’exprimer nos sentiments.

« Pleurer est un moyen de communiquer notre tristesse et de libérer ces sentiments », dit-elle. «Les gens sont naturellement contrariés car ils avaient hâte de célébrer avec leurs collègues, amis et famille, et de sortir sans restrictions en place.

«Cela a été deux années difficiles et beaucoup de gens pensaient que nous étions à la fin de cette période et ont vu la lumière au bout du tunnel. Maintenant, nous avons l’impression de revenir à la façon dont les choses étaient à la même époque l’année dernière. Il s’agit de l’inconnu, de nos angoisses et du sentiment de ne pas contrôler ce qui se passe.

« Pour les personnes qui ressentent de la colère face à de telles nouvelles, je leur demanderais quels autres sentiments pourraient-elles ressentir en plus de la colère ; tristesse, déception, anxiété ou désespoir ? Il y aura quelque chose de plus profond que la colère, et je serais curieux de découvrir ce que c’est. Essayez de l’explorer du mieux que vous pouvez.

La joie de Noël s’épuise – il est tentant de sombrer dans le désespoir (Photo: .)

Veiller sur toi

Pour contrer ces sentiments, le Dr Ben-Ari dit de prendre soin de vous et de faire une gamme d’autres activités que vous aimez.

En d’autres termes, c’est l’heure de pointe pour les soins personnels.

«Prenez bien soin de vous et soyez doux avec vous-même et les gens qui vous entourent», dit-elle.

‘Faites des choses pour vous ressourcer. Ce sera bien sûr différent pour tout le monde, pour certains, il peut s’agir de trouver des moyens de se connecter avec leurs proches ou de passer du temps dans la nature, tandis que d’autres peuvent chercher du confort avec un long bain relaxant dans le bain ou se blottir sur le canapé avec un bon livre.’

Elle conseille également de ne pas retenir les choses et de parler ouvertement de vos sentiments.

Il y a de fortes chances que d’autres ressentent la même chose.

« Il s’agit de nommer votre expérience et vos sentiments, puis de trouver des moyens de les exprimer et de vous apaiser », dit-elle.

« Essayez des techniques apaisantes, telles que partager vos émotions et vos pensées avec un être cher en se promenant dans le parc. Rassemblez-vous pour célébrer de différentes manières, comme un retour aux soirées Zoom, ou trouver d’autres moyens créatifs de vous sentir connecté.

« Mais rappelez-vous, si vous vous sentez dépassé par cela, il est conseillé de demander de l’aide à votre médecin généraliste ou à votre thérapeute. »

