Il est numéro un sur ESPN

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, a transformé son obsession en un rêve devenu réalité, ce matin, quand il s’est réveillé pour la première fois en tant que numéro un du plus prestigieux classement Balance pour la Balance de la planète, celui d’ESPN. Il y avait des facteurs qui l’ont aidé, comme avoir eu trois combats au cours des six derniers mois, mais le facteur essentiel pour atteindre la première place était le résultat de son dernier combat, l’unification des titres contre le Britannique Billy Joe Saunders.

Lors du nouveau vote du panel ESPN, tous les analystes à l’exception d’André Ward, Teddy Atlas, Eric Woodyard et Bernardo Pilatti ont placé Canelo Alvarez en tête de leur liste personnelle. Ward, Atlas et Woodyard maintiennent Terence Crawford à la première place et Canelo à la deuxième, tandis que sur ma liste personnelle, Canelo passait de la sixième à la quatrième place, tandis que je gardais Naoya Inoue comme numéro un.

L’article, qui fait aujourd’hui la une de la boxe sur ESPN (anglais), comprend une mention et une justification de l’amélioration du boxeur Guadalajara dans ma liste :

==

L’analyste de boxe Bernardo Pilatti, un critique féroce d’Álvarez, a été l’un des électeurs qui l’ont fait monter sur sa liste, en grande partie à cause de la façon dont il a traité Saunders.

“Álvarez a vaincu un adversaire qu’il avait besoin de combattre à Saunders – et il l’a battu facilement”, a déclaré Pilatti. «Il avait une bonne stratégie et était capable de gérer l’insaisissable de Saunders et l’a terminé. Cette victoire était légitime, c’est pourquoi j’ai décidé de le faire monter sur ma liste.”

Que signifie cet événement sans précédent? Dans quelle mesure ce règne de Canelo sera-t-il de courte durée ou de longue durée? Pourquoi le classement ESPN est le plus important. Encore plus important que celui du prestigieux et historique The Ring Magazine? Comment les résultats des prochains combats de Spence, Fury, Crawford, Inoue et même Pacquiao lui-même affecteront-ils cette première place et que doit-il arriver au calendrier de Canelo pour pouvoir rester à la première place? Cela dépendra-t-il du combat CONTRE Caleb Plant ou pas? Toutes les réponses sont dans cette vidéo.

ARTICLE CITÉ:

https://www.espn.com/…/pound-pound-rankings-new-no-1…