“Il est obsédé par les règles”

30/04/2021 à 19:34 CEST

Alberto Teruel

Matteo Darmian, joueur de l’Inter Milan, s’est souvenu de son passage à Manchester United dans une interview recueillie par The Sun. L’arrière latéral italien est arrivé de Turin en 2015 en échange de 13 millions de livres sterling, et Louis Van Gaal était l’un des plus grands partisans de sa signature.

L’entraîneur néerlandais, qui dirigeait le FC Barcelone avant l’arrivée de Radomir Antic, Il est venu à Manchester United dans le but d’améliorer les chiffres de son prédécesseur, David Moyes. «Il était obsédé par les règles», dit Darmian. Malgré la grosse dépense que Manchester United a faite dans les signatures, y compris Ángel Di María, Radamel Falcao, Ander Herrera et Darmian lui-même, Van Gaal n’a pu atteindre que la quatrième place.

À son arrivée à Old Trafford, Matteo Darmian a dû concourir pour son poste avec un Antonio Valencia expérimenté. Malgré la difficulté du défi, il a toujours eu le soutien de l’entraîneur néerlandais. «Un des premiers jours, il m’a emmené dans un endroit isolé et m’a dit: ‘Vous êtes ici à cause de moi.Tu as ma confiance, tu vas devoir rivaliser avec Antonio Valencia mais tu sais que le nom ne m’importe pas». Et en effet, c’était comme ça. “

Une seconde jeunesse aux mains de Conte

Après quatre saisons à Manchester United, où il a disputé 92 matchs au total et remporté la FA Cup et la Ligue Europa, Matteo Darmian a fait ses valises pour se rendre en Italie, plus précisément à Parme. Son bon travail au sein de l’équipe a ouvert les portes de l’Inter Milan, où il joue en prêt avec une option d’achat obligatoire.

Malgré la concurrence féroce qui existe dans les couloirs de l’équipe Nerazzurri, Matteo Darmian a réussi à se tailler une place dans les projets de Conte. En cette saison, Il a disputé un total de 33 matchs toutes compétitions confondues, au cours desquels il a marqué quatre buts et distribué trois passes décisives. De plus, il est ravi de son entraîneur actuel, car il le considère comme le meilleur qu’il ait jamais eu. “Cil a de grandes idées, tactiquement il a une longueur d’avance“.