Il est parti en ambulance et ils prient pour son rétablissement

Un KO impressionnant s’est produit dans la nuit de Cancun, qui a eu le retour opaque de Moises Fuentes après trois ans d’inactivité. Le Mexicain, qui a su être le champion WBO des poids minimum, a affronté David Cuéllar dans un combat qui a été critiqué pour l’autorisation donnée par l’arbitre, qui selon les spécialistes aurait dû être terminée plus tôt.

Pour le titre WBO Mini Fly, Moisés a subi la fureur de son adversaire et, surtout, la différence d’âge entre les deux. C’est que le plus expérimenté a presque doublé son adversaire en années : Fuentes en a 36 et Cuéllar, tout juste 19. Par ailleurs, l’inactivité a également joué en faveur du jeune challenger, également mexicain.

Un coup d’État qui a tué Fuentes.

La vérité est que pour les plus vétérans, le combat a été une épreuve dès la minute zéro. Cuéllar dominait le ring et était celui qui appliquait les coups les plus précis pendant le temps que dura le combat, à tel point qu’il a fallu s’occuper de Fuentes à la fin du cinquième tour, lorsque beaucoup ont demandé que l’épreuve se termine pour lui.

UN KO IMPRESSIONNANT

Déjà au sixième tour, personne ne pouvait comprendre comment se tenait Moises ou pourquoi l’arbitre n’arrêtait pas le duel. C’est ainsi que pendant les 2h11 de cette manche, le général a appliqué une main gauche choquante qui n’a trouvé aucune résistance à Fuentes et l’a envoyé sur la toile. Le visage du boxeur expérimenté était perplexe et il tomba sans autre remède.

Une fois la victoire de Cuéllar consommée, les médecins sont immédiatement entrés pour assister le boxeur de 36 ans, qui ne bougeait pas. En effet, un des assistants qui fait partie de son coin a retiré ses gants sans qu’il s’en aperçoive ou puisse l’aider aux mouvements.

Après quelques études rapides sur le ring, Fuentes est allé sur une civière et a dû être hospitalisé dans une clinique de la région, où il se remet lentement des dommages causés par un coup mortel, qui a été précédé d’une série d’impacts vraiment très forts qui l’ont rendu inconscient.

INQUIET TOUT LE MONDE

Le coup était si fort et l’image du boxeur, si choquante, que toutes les personnes présentes ont été impressionnées par la situation de Fuentes, qui n’a réagi à aucun moment alors qu’il était sorti du stade sur une civière.

L’ampleur du coup d’État et de sa chute était telle que même le président de la Le World Boxing Council, Mauricio Sulaiman, se préoccupera de la santé de l’athlète expérimenté, qui a manifestement souffert d’inactivité contre un rival qui était sur le point et dans un moment ascendant de sa carrière.

Le chef, qui est également mexicain et était présent sur les lieux du combat, a rapporté après le coup d’État quelle était la situation de Moisés et a demandé de prier pour lui : « Moises Fuentes a été admis à l’hôpital après le coup de grâce dramatique. La communauté de boxe s’unit dans la prière pour son rétablissement. »

Moises Fuentes a été admis à l’hôpital après le KO dramatique. La communauté de boxe s’unit dans la prière pour son rétablissement – Mauricio Sulaiman (@wbcmoro) 17 octobre 2021

Le message sur son compte Twitter a reçu des réponses de fans qui se sont plaints de l’insistance à faire ce duel. Selon eux, Moi n’était pas en état d’affronter un rival d’un tel niveau après un arrêt aussi prolongé.

