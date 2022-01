Il est peu probable que l’Apple Watch Series 8 soit lancée avec un capteur de température corporelle

Techniquement, Apple n’a pas besoin de bouleverser les choses pour des gains à court terme, en particulier lorsqu’il investit des ressources dans la recherche en santé de pointe.

Les aficionados d’Apple qui espèrent des mises à jour de niveau supérieur sur la Watch Series 8 devront peut-être se préparer à la déception. Alors que les premiers rapports publiés l’année dernière suggéraient que la montre de nouvelle génération pourrait être équipée d’un capteur de température corporelle, il semble de plus en plus improbable que ce soit le cas.

Le journaliste de Bloomberg Mark Gurman – qui possède de solides antécédents en ce qui concerne Apple – a fait allusion à un capteur de température corporelle. Le Wall Street Journal a fait état d’une caractéristique potentielle de fertilité. L’analyste Apple Ming-Chi Kuo a également prédit que l’Apple Watch Series 8 aurait un capteur de température corporelle.

Cependant, dans son dernier bulletin d’information, Gurman a fait marche arrière en parlant de fonctionnalités telles que le tensiomètre, le capteur de température corporelle et le moniteur de glycémie, en écrivant : « Ne vous attendez pas à tout cela bientôt, cependant. »

« La température corporelle figurait sur la feuille de route de cette année, mais les discussions à ce sujet ont ralenti récemment. La pression artérielle est dans au moins deux à trois ans, alors que je ne serais pas surpris si la surveillance de la glycémie n’atteindrait que plus tard dans la seconde moitié de la décennie.

Le capteur de température corporelle était la caractéristique la plus probable, car la technologie est déjà disponible. Les capteurs de température corporelle dans les appareils portables ont attiré l’attention en 2020 lorsque les chercheurs les ont utilisés pour déterminer si les montres intelligentes pouvaient détecter Covid-19. Actuellement, ces capteurs sont utilisés pour suivre le sommeil et la récupération.

L’Apple Watch est un leader du marché dans le segment des montres connectées. Techniquement, Apple n’a pas besoin de bouleverser les choses pour des gains à court terme, en particulier lorsqu’il investit des ressources dans la recherche en santé de pointe.

Il est désormais plus probable qu’Apple se concentre sur la conception, les mises à jour logicielles utilisant des capteurs existants et les mises à niveau matérielles incrémentielles pour les futures mises à jour de Watch. Dans sa chronique, Gurman a prédit que l’Apple Watch Series 8 verrait une version sportive robuste ainsi qu’un nouveau modèle d’entrée de gamme.

