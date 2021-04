Il est peu probable que le MPC change son taux directeur lors de la réunion du 7 avril

La RBI évoluera fermement (dans le sens de la direction) mais progressivement (dans le sens de la vitesse) sur la normalisation de la politique monétaire

Par Pranjul Bhandari et Aayushi Chaudhary

En mars, la reprise économique en cours en Inde s’est heurtée aux vents inattendus d’une nouvelle vague pandémique, à la hausse des prix du pétrole et à la hausse mondiale des rendements obligataires. Au début du mois d’avril, la deuxième vague s’intensifie.

Comment les perspectives macroéconomiques de l’Inde ont-elles évolué ces dernières semaines? La reprise sera-t-elle plus lente que prévu en début d’année? Qu’est-ce que cela signifierait pour l’inflation? Et comment RBI va-t-il réagir? Tout cela aura-t-il un impact sur la vitesse de sortie de la politique monétaire perdante?

L’année 2021 a commencé en beauté. La demande de biens refoulés avait ouvert la voie au cours des derniers mois et l’activité économique globale était déjà à des niveaux d’avant la pandémie. Nous nous attendions à ce que la demande de services refoulés, toujours 20% inférieure à la normale, soit le principal moteur de la croissance au cours des prochains mois.

Hélas, l’Inde a été aux prises avec une deuxième vague de Covid-19 en mars, parallèlement aux pressions de la hausse des prix du pétrole et des rendements obligataires plus élevés. Ses nouveaux cas actifs ont dépassé le pic de septembre 2020. Les experts de la santé s’inquiètent d’une souche rapidement transmissible qui fasse le tour. Avec la prolifération des verrouillages locaux dans certaines parties, certains indicateurs de mobilité ont ralenti un peu, contrairement à plusieurs autres indicateurs à haute fréquence. Et il est probable que la demande de services refoulés soit un cran plus lente au cours des prochains mois que prévu en début d’année. Mais est-ce que ce sera une croissance retardée ou une croissance perdue?

Les nouvelles impulsions de croissance seront retardées et non perdues. Certes, même si le rythme de la reprise économique s’est un peu ralenti, il est déjà à des niveaux élevés. La croissance tirée par les services qui aurait pu pousser l’activité plus haut d’ici, se réalisera peut-être désormais dans son intégralité en 2HFY22 au lieu de 1H. Le déploiement plus rapide des vaccins à partir d’avril permettrait d’atteindre une masse critique en 2H, ce qui pourrait permettre la montée en puissance de la croissance des services. En fait, les chiffres de la croissance du PIB au cours de l’exercice 22 pourraient désormais être répartis plus uniformément. Auparavant, 1H bénéficiait à la fois d’effets de base faibles et d’une demande de services refoulée. Désormais, des effets de base faibles soutiendront probablement 1H et une demande refoulée soutiendra probablement 2H.

La mauvaise nouvelle est que deux facteurs pourraient faire grimper l’inflation cette année, la hausse des prix du pétrole et l’inflation des services.

Les prix du pétrole sont en moyenne de 20 $ CA / b plus élevés en 2021, et son impact devrait se répandre largement dans l’ensemble de l’économie, affectant le Centre et les États, les entreprises et les consommateurs. Les consommateurs seront peut-être confrontés à une double crise: des prix à la pompe plus élevés (en particulier si les droits d’accise sur le pétrole ne sont pas réduits) et les entreprises répercutent les coûts des intrants plus élevés sur les consommateurs. Nous examinons attentivement ces canaux et estimons que l’inflation globale de l’IPC pourrait être plus élevée de 0,7 pt en raison d’une hausse des prix du pétrole de 20 $ / b.

Alors que la demande de services augmente parallèlement au déploiement des vaccins, cela pourrait alimenter l’inflation des services, étant donné que l’inflation des services ne peut pas être facilement échangée comme l’inflation des biens, et à mesure que la demande augmente, les fournisseurs de services peuvent ajuster les coûts pendant deux ans ensemble en 2021. Nous le sommes déjà. voir une certaine pression s’accumuler dans l’inflation des services de santé et de loisirs, et les pressions inflationnistes de base ont commencé à se propager, même si progressivement. Cela apparaîtrait nettement au 2HFY22, car la demande de services refoulés pourrait augmenter rapidement.

Sans les deux facteurs ci-dessus de hausse de l’inflation, nous aurions prévu une inflation de l’IPC de 4% au cours de l’exercice 22. En intégrant les pressions de la hausse du pétrole et des services, nous prévoyons une inflation en moyenne de 5% en FY22, répartie uniformément entre 1H et 2HFY22. Parallèlement, nous prévoyons une inflation sous-jacente de l’ordre de 5,5 à 6% (selon la définition de l’inflation sous-jacente utilisée). Cela dit, il y a deux doublures argentées dans l’histoire de l’inflation. Premièrement, bien qu’elle soit supérieure à l’objectif de 4%, l’inflation est toujours inférieure à la limite supérieure de 6%. Rappelons qu’il était supérieur à 6% pendant une grande partie de 2020.

L’autre aspect positif est que dans une situation contrefactuelle, l’inflation aurait pu être beaucoup plus élevée que ce que nous estimons actuellement, face à un choc d’approvisionnement en pétrole. L’inflation WPI est très sensible aux prix mondiaux des matières premières. Mais la relation entre le WPI indien et l’IPC est complexe et a beaucoup changé. Avant 2015, il y avait une corrélation positive de 60%. Après 2015, qui est également la période du régime de ciblage d’inflation (IT), il n’y a pas de relation unidirectionnelle forte entre l’IPC et l’IPP; c’est-à-dire que toute la hausse du WPI ne se manifeste pas nécessairement dans l’inflation de l’IPC un pour un.

Un autre exercice que nous avons entrepris suggère que dans le monde des TI, l’inflation globale de l’IPC en Inde converge vers le noyau plutôt que l’inverse. C’est-à-dire que l’inflation de l’IPC de l’Inde est moins sujette aux chocs d’offre qu’auparavant.

De toute évidence, l’histoire de la croissance et de l’inflation a changé depuis le début de l’année. Le rebond économique anticipé en début d’année pourrait s’atténuer en raison de la nouvelle vague pandémique, puis reprendre en 2H au fur et à mesure de la progression de la vaccination. L’inflation de l’IPC est déjà supérieure à l’objectif de 4%, car elle est confrontée à des défis liés aux prix du pétrole (actuellement) et à la demande de services inopinément élevés (actuellement) (probablement en 2H).

Les autres incertitudes sont:

Premièrement, les données de croissance sont difficiles à lire. Il est difficile d’évaluer l’écart de production et la croissance potentielle en temps réel lorsque les données sont volatiles. Problème mondial, il est exacerbé en Inde, où les problèmes de comptabilité, au moment où le Centre rembourse les cotisations passées à la FCI, faussent les impressions de croissance.

Deuxièmement, des expériences d’inflation variées dans la région. Pour l’Asie en moyenne, l’inflation globale est d’environ 110 pb en dessous des objectifs d’inflation. La Chine, le Japon, la Malaisie et la Thaïlande ont une inflation négative. Seuls l’Inde et les Philippines ont une inflation supérieure à l’objectif. L’Inde convergera-t-elle vers l’expérience panasiatique ou restera-t-elle un cas remarquable?

Troisièmement, les rendements mondiaux volatils et les prix des matières premières. Les deux ont explosé en mars. Une partie de la hausse pourrait être un cas de dépassement, mais certaines pressions pourraient subsister. Faire la distinction entre le temporaire et le durable n’est peut-être pas simple.

Alors, que fait RBI face à de nombreuses pièces mobiles et incertitudes? Comment retirer l’excès de liquidité intérieure pour ne pas devenir inflationniste, sans effrayer les marchés et nuire à la reprise?

La RBI évoluera fermement (dans le sens de la direction) mais progressivement (dans le sens de la vitesse) sur la normalisation de la politique monétaire. D’une part, nous pensons que cela poussera les taux courts à la hausse, plus près du taux repo de 4%, afin que les taux réels ne restent pas trop négatifs pendant trop longtemps. D’un autre côté, il fournira un soutien adéquat pour que les coûts d’emprunt du gouvernement n’augmentent pas.

Cet équilibre, à notre avis, peut être atteint via un changement de liquidité (par exemple en achetant plus d’obligations au lieu de dollars, en augmentant le CRR et en utilisant l’espace pour les achats d’OMO) ainsi que par une intervention stérilisée (achats purs et simples d’OMO suivis d’un taux plus variable. enchères de prise en pension). Ce qui pourrait aider ici, c’est notre prévision d’un plus petit excédent de la BdP au cours de l’exercice 22, réduisant la nécessité pour la RBI d’acheter des dollars, se concentrant ainsi davantage sur les obligations. Nous nous attendons à ce que RBI commence à augmenter progressivement le taux de prise en pension inversée au 2HFY22 afin de normaliser le corridor LAF, mais en maintenant le taux de pension inchangé à 4% dans un avenir prévisible, ou jusqu’à ce que le cycle de capex augmente sérieusement.

Une façon d’aller de l’avant pour RBI est de faire la différence entre la croissance cyclique et la croissance potentielle. Calibrez la liquidité en fonction de la reprise cyclique. Mais ne déplacez le taux repo de référence que lorsque les moteurs de la croissance potentielle, par exemple le taux d’investissement, commencent à augmenter sérieusement.

Lors de la prochaine réunion du 7 avril, nous nous attendons à un résultat similaire à celui de la réunion de février: (a) des taux directeurs inchangés, (b) une promesse de « continuer à adopter une attitude accommodante aussi longtemps que nécessaire », et (c) un effort pour aller de l’avant le juste équilibre entre inflation et croissance. Soulignant les risques à la hausse liés à l’inflation. Pourtant, la politique et la politique de liquidité restent clairement accommodantes.

Extraits édités du rapport India Economics de HSBC Global Research daté du 30 mars 2021

Bhandari est économiste en chef (Inde) et Chaudhary est économiste, HSBC Securities and Capital Markets (Inde) Private Limited Les opinions sont personnelles

