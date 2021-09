Il est peu probable que les allégations de fraude réduisent les stocks de SAVA

Allégations de fraude contre Sciences du manioc (NASDAQ :SAVA) n’empêchera probablement pas son candidat-médicament contre la maladie d’Alzheimer de passer rapidement à un essai clinique de phase 3. En conséquence, je reste très haussier sur le titre SAVA.

L’une des raisons les plus importantes est une question qui n’a pas encore été beaucoup explorée. Plus précisément, aucune des allégations contre le manioc ne concerne directement les données les plus récentes sur l’innocuité et la cognition de son candidat Alzheimer, le simufilam.

Ces données de sécurité et de cognition, publiées le 29 juillet, étaient incroyablement positives, car le simufilam n’a causé aucun effet secondaire indésirable majeur et est apparemment devenu le premier médicament à améliorer les niveaux de cognition des patients atteints de la maladie d’Alzheimer après neuf mois.

Débattre vigoureusement des arbres et ignorer la forêt

La pétition du citoyen à la FDA qui a déclenché cette controverse a été soumise par l’avocat Jordan Thomas et publiée le 22 août. Fondamentalement, elle se concentre sur l’utilisation de l’analyse technique pour remettre en question l’intégrité des études menées dans le laboratoire d’un associé (mais pas d’un employé ) de Cassava, le Dr Hoau-Yan Wang, professeur à la City University of New York. Wang siège au conseil consultatif scientifique de l’entreprise.

Le Dr Lindsay Burns, vice-président de Cassava pour les neurosciences, a co-écrit plusieurs articles basés sur les données dont l’intégrité est remise en question par la pétition.

Thomas affirme également que Cassava a utilisé des cerveaux trop vieux pour tester son médicament et que seul le laboratoire de Wang a signalé un lien entre la protéine affectée par le simufilam et la maladie d’Alzheimer.

Évaluer le bien-fondé des accusations techniques est bien au-delà de mon expertise. Mais évaluer l’impact probable de ces accusations sur les actions de la SAVA est tout à fait de mon ressort.

Et, comme je l’ai indiqué plus tôt, je pense que, alors que tant de personnes se sont concentrées sur le débat sur le bien-fondé des accusations de Thomas, presque tout le monde ignore un point crucial : il ne semble y avoir eu aucune accusation crédible contre les données de sécurité et de cognition que Cassava a dévoilées sur 29 juillet.

De plus, les accusations de Thomas portent principalement sur la mesure de biomarqueurs utilisés pour déterminer la présence de protéines associées à la maladie d’Alzheimer dans le cerveau des patients. Pourtant, pour les données de Phase 2B rapportées par la société, une société indépendante, Quantérix (NASDAQ :QTRX), a évalué les biomarqueurs, selon Cassava. Quanterix n’a pas démenti cette affirmation. Et personne, pour autant que je sache, n’a contesté l’exactitude des données sur la cognition et la sécurité publiées le 29 juillet.

De plus, aucun expert indépendant que j’ai vu n’a corroboré les points de Thomas sur l’utilisation de cerveaux trop vieux, et, comme je l’ai noté, Quanterix a confirmé les données des biomarqueurs du manioc. En conséquence, les seuls arguments avancés par Thomas qui semblent valables sont ses attaques contre l’intégrité des expériences de Wang.

Ainsi, alors que de nombreuses personnes débattent des arbres (les accusations concernant l’intégrité des vieux papiers de Cassava), personne ne semble avoir réalisé que la forêt (les données de sécurité et de cognition incontestées de l’entreprise) est des centaines de fois plus importante.

L’impact sur le traitement de la maladie d’Alzheimer

Je n’exclurais pas la possibilité que la plupart des accusations de Thomas concernant le laboratoire de Wang soient vraies. Après tout, plusieurs experts qui prétendent être à l’abri de tout conflit d’intérêts affirment que les allégations sont fondées.

Thomas demande à la FDA d’« arrêter » le prochain essai de phase 3 sur le simufilam et de mener des audits de plusieurs aspects des travaux antérieurs de Cassava. Cela retarderait la disponibilité du médicament pendant des années, ce qui coûterait potentiellement à des millions de personnes atteintes d’Alzheimer un an ou deux d’une bien meilleure qualité de vie.

Je ne suis pas surpris que Thomas avance ces arguments. Quelqu’un le paie évidemment pour essayer de faire dérailler la drogue du manioc, et les avocats sont formés pour trouver les meilleurs arguments disponibles qui soutiennent leurs missions.

De plus, notre système juridique embrasse l’idée d’ignorer des preuves cruciales parce que la ou les personnes qui ont fourni ces preuves ont fait quelque chose de mal. Par exemple, des preuves dans une enquête criminelle qui sont obtenues illégalement sont parfois jugées irrecevables par les tribunaux, ruinant parfois des dossiers entiers des procureurs et permettant à des personnes manifestement coupables de se libérer. Et s’il s’avère qu’un témoin au procès a menti sur une question ou fait quelque chose de mal dans le passé, les avocats adverses soutiennent que tout ce qu’il dit est sans valeur.

Mais devrions-nous utiliser le même principe lorsqu’il s’agit de médicaments qui pourraient sauver ou grandement améliorer la vie de millions de personnes ? Poussé à son extrême logique, ce concept est totalement ridicule et très dangereux.

Par exemple, et si nous découvrions d’une manière ou d’une autre que les données des premières études sur un médicament qui prolonge considérablement la vie des patients atteints du SIDA ont été falsifiées ? Devrions-nous rappeler le médicament jusqu’à ce que toutes les études sur celui-ci puissent être auditées, condamnant potentiellement des dizaines de milliers de personnes à des morts beaucoup plus précoces et à des souffrances beaucoup plus grandes ? Ou devrions-nous nous fier à toutes les preuves que nous avons obtenues ultérieurement que le médicament est sûr et efficace et continuer à le prescrire ? Je pense que la réponse est assez évidente.

De même, l’idée de faire souffrir inutilement des centaines de milliers de patients atteints de la maladie d’Alzheimer parce qu’un professeur a peut-être falsifié certaines données lors des premiers tests doit être considérée comme une idée qui viole le bon sens.

Autres points importants

Comme beaucoup d’autres l’ont souligné, la FDA semble à juste titre aller de l’avant avec l’essai de phase 3 du simufilame de manioc, malgré la pétition de Thomas. Après tout, l’agence a publié les protocoles de l’essai de phase 3 plusieurs jours après avoir reçu la pétition de Thomas.

Aussi important (et je n’ai vu personne d’autre le souligner), ce n’est pas parce que Burns a écrit ou co-écrit des articles sur les données générées par le laboratoire de Wang qu’elle a été étroitement impliquée ou même qu’elle était au courant d’activités inappropriées qui pourraient sont allés là-bas. Je doute fort qu’elle ait passé beaucoup de temps au laboratoire à faire des expériences.

Il convient également de noter que le Dr Nadav Friedmann, médecin-chef de Cassava, et le Dr James Kupiec, son directeur du développement clinique, semblent tous deux être les superviseurs de Burns. Tous deux ont passé de nombreuses années à occuper des postes à responsabilité pour de grandes sociétés pharmaceutiques renommées. Friedmann était PDG de Société pharmaceutique Daiichi (OTC :DSNKY) et Kupiec était vice-président de Pfizer (NYSE :PFE).

L’essentiel sur le stock SAVA

Une fraude qui peut ou non avoir été commise dans le laboratoire de Wang ne sera pas autorisée à invalider les résultats incontestés de sécurité et de cognition de la récente étude de Cassava ou de retarder son prochain essai de phase 3. Par conséquent, les investisseurs à long terme devraient acheter des actions SAVA sur sa faiblesse actuelle.

A la date de publication, Larry Ramer détenait une position longue sur le titre SAVA.