Il est peu probable que les vaccinations arrêtent complètement le covid-19 au Royaume-Uni met en garde une nouvelle étude | UK | Nouvelles

Le professeur Matt Keeling a déclaré: «Notre modélisation suggère que le déploiement de la vaccination chez les adultes seuls est peu susceptible d’arrêter complètement la propagation des cas de COVID-19 au Royaume-Uni.

« Nous avons également constaté que la libération précoce et soudaine des restrictions est susceptible de conduire à une grande vague d’infection, alors que l’assouplissement progressif des mesures sur une période de plusieurs mois pourrait réduire le pic des vagues futures. »

La modélisation de l’Université a été réalisée avant que les données du monde réel aient été agrégées sur l’impact du déploiement des vaccins.

Le professeur Keeling a ajouté: « Cependant, certaines mesures, telles que tester, tracer et isoler, une bonne hygiène des mains, le port de masque dans les environnements à haut risque et le traçage des événements de super-épandeurs, peuvent également être nécessaires pendant un certain temps. »