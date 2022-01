Il est peu probable que l’iPhone 14 soit sans port, voici pourquoi

Depuis qu’Apple a retiré la prise casque de l’iPhone 7 en 2016, des rumeurs ont couru selon lesquelles Apple viserait finalement à abandonner le port Lightning pour un design complètement sans port. En effet, les analystes avaient initialement prédit que le ‌‌iPhone‌‌ 13 le plus haut de gamme offrirait une « expérience entièrement sans fil ». Bien sûr, cela ne s’est pas produit, mais un iPhone 14 sans port en 2022 semble tout aussi improbable, pour les raisons suivantes.



L’objectif de longue date d’Apple est de concevoir un iPhone‌‌ sans ports ni boutons externes pour un appareil propre et rationalisé, mais des obstacles importants subsistent s’il entend fournir une solution de chargement et de transfert de données entièrement sans fil. En ce qui concerne les données, Apple devrait regarder au-delà de Bluetooth en raison de ses limitations de bande passante et s’appuyer sur un protocole sans fil plus rapide qui permet le transfert de données iPhone à une vitesse qui correspond ou dépasse Lightning, sinon la perte du port serait constatée. comme un pas en arrière.

En fait, Apple a déjà développé un tel protocole. MacRumors a récemment découvert que les modèles Apple Watch Series 7 sont équipés d’un module qui permet le transfert de données sans fil à 60,5 GHz lorsqu’il est placé sur une station d’accueil magnétique propriétaire avec un module correspondant à 60,5 GHz. Apple n’annonce probablement pas cette capacité car elle est uniquement destinée à un usage interne. Par exemple, le personnel de l’Apple Store peut utiliser la station d’accueil pour restaurer sans fil une Apple Watch. La vitesse de son transfert de données sans fil n’est pas claire, mais nous comprenons que des vitesses USB 2.0 allant jusqu’à 480 Mbps pourraient être possibles. En d’autres termes, la vitesse de l’éclair.

Cependant, ce n’est pas seulement le transfert de données qui devrait être réalisé sans fil. Sans port Lightning, vous ne seriez pas en mesure de connecter physiquement votre iPhone directement à un ordinateur pour réinitialiser un iPhone qui ne répond pas via le mode de récupération. À moins qu’Apple ne propose une solution alternative à domicile – une deuxième itération de MagSafe avec des capacités de transfert de données à haute vitesse, peut-être – l’iPhone devrait revenir à l’Apple Store chaque fois qu’une mise à jour en direct ou une restauration complète de l’appareil échouait. et a cassé l’appareil, ce qui signifie plus d’irritation et d’inconvénients pour les utilisateurs finaux.



Par souci d’argument, disons qu’Apple a introduit « MagSafe 2.0 » aux côtés d’un iPhone 14 sans port et a résolu ces problèmes de données/récupération. Le chargeur MagSafe existant fournit jusqu’à 15 W de puissance de pointe (ou 12 W sur l’iPhone 12 mini et l’iPhone 13 mini) et charge un ‌iPhone‌ compatible moins de la moitié de la vitesse d’un chargeur USB-C filaire de 20 W, donc toute nouvelle version de MagSafe devrait augmenter considérablement le jus afin de se rapprocher des vitesses de câble existantes.

Certes, Apple pourrait probablement réussir cet exploit (en supposant qu’il se soit débarrassé de ses malheurs AirPower). Il suffit de regarder ses rivaux pour voir ce qui est déjà possible. Les Google Pixel 6 et 6 Pro prennent en charge des vitesses de charge sans fil jusqu’à 21 W et 23 W, respectivement, tandis que le OnePlus 9 Pro offre des vitesses de charge sans fil de 50 W grâce à son chargeur Warp de nouvelle génération, capable de charger un téléphone mort à pleine puissance en 43 minutes. C’est plus rapide qu’un iPhone branché directement sur un chargeur 20W. Xiaomi est un autre leader dans le domaine – la batterie 5000mAh de son téléphone Mi 11 Ultra peut être chargée de 0% à 100% en 30 minutes, sans fil.

Pourtant, malgré ces gains de vitesse dans la recharge sans fil, un problème souvent négligé est son efficacité énergétique généralement médiocre. En 2020, Eric Ravenscraft de Debugger a découvert que la charge sans fil utilise environ 47 % plus d’énergie que la charge filaire pour la même quantité d’énergie. À moins qu’Apple ne nous surprenne avec une nouvelle version de MagSafe offrant une efficacité énergétique sans précédent, abandonner le port Lightning irait sûrement à l’encontre de sa politique environnementale tant vantée.

Et ce n’est pas le seul problème écologique qu’Apple s’inviterait en devenant sans port. S’exprimant en 2020 contre les délibérations de l’UE sur l’exigence d’un port universel sur tous les appareils mobiles, Apple a déclaré que la suppression du port Lightning de l’iPhone‌ « créerait une quantité sans précédent de déchets électroniques ». Il n’est pas difficile de voir comment cette argumentation pourrait être retournée contre Apple s’il lançait un ‌iPhone‌ sans port en 2022. Cela rendrait des millions de câbles Lightning, de stations de chargement et d’autres adaptateurs existants obsolètes du jour au lendemain et prêts pour la poubelle.



Bien sûr, Apple pourrait peut-être satisfaire la Commission européenne en adoptant l’USB-C, mais cela reviendrait simplement à échanger un connecteur contre un autre, engageant l’entreprise à une autre norme de câble plus longtemps. Apple pousserait effectivement sa vision d’un iPhone sans port plus loin dans l’herbe haute. En effet, l’analyste Ming-Chi Kuo prédit qu’Apple conservera le connecteur Lightning sur l’iPhone dans un « avenir prévisible » et n’a pas l’intention de passer à l’USB-C, qui a une spécification d’eau inférieure à celle de Lightning. Comme Kuo le note à juste titre, une telle décision serait également préjudiciable à l’activité MFi rentable d’Apple, c’est pourquoi il pense qu’Apple est plus susceptible de passer directement à un modèle sans port plutôt que de passer d’abord à l’USB-C.

Compte tenu de ces obstacles entrelacés, malgré certaines rumeurs concernant l’iPhone 14, nous nous attendons à ce que le prochain smartphone‌ d’Apple continue d’utiliser les ports Lightning avec l’option « MagSafe » jusqu’à ce qu’une solution de recharge sans fil plus viable permette une conception sans port «iPhone» sans l’accompagnateur. désavantages. Alors, quand cela pourrait-il être ? Franchement, c’est difficile à dire.

En 2016, la rumeur disait qu’Apple s’associait à Energous pour proposer une solution de « véritable recharge sans fil », mais rien n’en est sorti jusqu’à présent. On pense toujours qu’Apple recherche de nouvelles technologies de recharge sans fil, et avec l’avènement de ‌MagSafe‌, l’entreprise est clairement toujours intéressée à innover de nouvelles façons d’alimenter les appareils sans le désordre des câbles. Combien de temps nous devrons attendre pour celui qui alimente un iPhone sans port reste inconnu.