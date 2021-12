Il est peu probable que Maxwell s’en prenne à ses « bons amis »: l’avocat des victimes d’abus sexuels

Un avocat des droits civiques représentant plus de 50 victimes présumées du réseau de trafic sexuel de Jeffrey Epstein a exprimé des doutes sur le fait que la co-conspiratrice Ghislaine Maxwell demanderait une peine plus clémente jeudi sur « Tucker Carlson Tonight ».

La condamnation de Maxwell comprend cinq chefs d’accusation dans l’affaire fédérale de trafic sexuel. L’un des chefs d’accusation, le trafic sexuel d’un mineur, peut entraîner un maximum de 40 ans de prison. Une autre condamnation est assortie d’un maximum de 10 ans et les autres d’un maximum de cinq ans.

Maxwell, 60 ans, pourrait passer le reste de sa vie en prison.

Brad Edwards ne pense pas que Maxwell ratifierait parce qu’elle avait eu des opportunités auparavant et a choisi de ne pas le faire, a-t-il déclaré, ajoutant que le niveau d’implication de Maxwell avec Epstein réduirait probablement les chances qu’elle puisse avoir une peine considérablement réduite.

LA CONDAMNATION DE GHISLAINE MAXWELL POURRAIT SORTIR DES DIFFICULTÉS POUR LE PRINCE ANDREW

« Maxwell a eu la chance au cours des 10 dernières années de tout dire – [such as] qu’elle connaissait. En fait, il fut un temps où elle aurait pu simplement dénoncer son petit ami Jeffrey Epstein, et probablement faire du bien à elle-même et elle ne l’a pas fait », a déclaré Edwards. « Il ne me semble pas qu’elle soit le genre de personne qui va se transformer en rat maintenant, surtout sur certains de ses bons amis. Ce n’est pas comme ça qu’elle est arrivée là où elle est. Et honnêtement, elle est au sommet de la pyramide. Toute personne qu’elle dénonce est quelqu’un de plus bas sur les échelons qu’elle. Je ne peux pas imaginer que cela va vraiment réduire sa peine de manière trop significative, même si elle le faisait. »

PROCÈS DE GHISLAINE MAXWELL : L’AMANT DE LONGUE DATE DE JEFFREY EPSTEIN TROUVÉ COUPABLE DE 5 ACCUSATIONS SUR 6

Les verdicts de culpabilité « ont fait beaucoup » pour ses clients et ont restauré une partie de leur confiance dans le système judiciaire, a-t-il poursuivi.

Dans ce sketch, un témoin témoigne sous le pseudonyme de « Kate », le 6 décembre 2021, à New York. (Elizabeth Williams via AP | Photo des Nations Unies/Rick Bajornas via AP)

« Ce verdict a fait beaucoup pour eux », a-t-il déclaré. « La façon dont ils ont été traités la première fois avec l’affaire Jeffrey Epstein en Floride leur a fait perdre beaucoup de confiance dans le système et le gouvernement. Et cela a beaucoup contribué à ressusciter cette confiance perdue en chacun d’eux. Et comme l’un de mes clients l’a dit hier soir : « Nous avons enfin l’impression d’avoir de l’importance. »

Lorsque l’hôte Sean Duffy lui a demandé comment allaient ses clients, Edwards a déclaré que c’était différent pour chaque personne.

Dans ce sketch de la salle d’audience, Ghislaine Maxwell est assise à la table de la défense, le 30 novembre 2021, à New York. (Elizabeth Williams via AP)

« Certains d’entre eux se débrouillent très bien, compte tenu », a déclaré Edwards. « Mais … c’est essentiellement une peine d’emprisonnement à perpétuité pour la plupart d’entre eux. Ce ne sont pas la douleur et la souffrance qui disparaissent, même avec un verdict comme celui-ci. »

Maxwell, à son avis, sera probablement condamné à perpétuité.

« Mais étant donné qu’elle a été directement ou indirectement la cause d’une peine à perpétuité de douleur et de souffrance pour des dizaines, voire des centaines de jeunes femmes, c’est aussi proche des juges que vous pouvez l’imaginer », a-t-il déclaré. « Mais certains de mes clients se portent assez bien et d’autres non. »