Il est peu probable que Meghan et Harry suivent la tradition déchirante de Queen’s après Noël | Royale | Des nouvelles

La semaine prochaine marquera le deuxième anniversaire de l’annonce par le duc et la duchesse de Sussex de leur décision de se retirer de la famille royale. Ils ont passé leur deuxième Noël en Californie avec Archie, deux ans, et leur premier en famille de quatre depuis la naissance de leur fille Lilibet en juin. Ils ont révélé la petite Lili au monde pour la première fois dans leur carte de Noël, avec une photo de la famille heureuse.

Leur Noël tranquille en famille aura été bien différent du protocole rigide d’un Noël traditionnel de Sandringham avec la famille royale.

Les festivités de Sandringham ont été annulées par la reine cette année en raison de l’augmentation des cas de la nouvelle variante du coronavirus Omicron, choisissant de rester au château de Windsor et de célébrer avec un plus petit nombre de membres de la famille.

Cependant, la plupart des années, toute la famille élargie s’est réunie dans le domaine de Queen’s Norfolk, chacune arrivant par ordre de préséance.

Tout fonctionne comme sur des roulettes, de la cérémonie de remise des cadeaux la veille de Noël au tournage du lendemain de Noël.

La reine a également une tradition post-Noël déchirante qu’elle pratique depuis des décennies.

Elle est toujours la dernière à quitter Sandringham House, y restant jusqu’au 6 février, date de la mort de son père en 1952 et donc de sa propre accession au trône.

Ce jour-là, il y a près de 70 ans, la reine a découvert que son père était décédé d’une thrombose coronarienne à Sandringham à l’âge de 56 ans seulement, alors qu’elle était au Kenya pour une tournée royale.

Elle marque la journée en privé avant de reprendre ses fonctions au palais de Buckingham.

Meghan, malheureusement, n’apprécie pas la relation étroite avec son père que la reine a eue.

Alors qu’elle vivait avec son père quand elle était jeune, après le divorce de ses parents, elle s’est éloignée de lui ces dernières années.

Pendant ce temps, Harry a admis que sa relation avec son père, le prince Charles, était mise à rude épreuve lors de son entretien avec Oprah Winfrey l’année dernière.

Cette année, on ne sait pas si la reine laissera les décorations au château de Windsor aussi longtemps qu’elle les laissera à Sandringham.

Sa Majesté accueillera le Nouvel An ce soir sans son mari bien-aimé, le prince Philip pour la première fois depuis leur mariage en 1947.

Elle a évoqué sa perte dans son émission du jour de Noël, en déclarant : « Bien que ce soit une période de grand bonheur et de bonne humeur pour beaucoup, Noël peut être difficile pour ceux qui ont perdu des êtres chers.

« Cette année surtout, je peux comprendre pourquoi.

«Mais pour moi, au cours des mois qui ont suivi la mort de mon bien-aimé Philip, j’ai tiré un grand réconfort de la chaleur et de l’affection des nombreux hommages rendus à sa vie et à son travail à travers le pays, le Commonwealth et le monde.

« Son sens du service, sa curiosité intellectuelle et sa capacité à tirer le plaisir de n’importe quelle situation étaient irrépressibles.

« Ce scintillement espiègle et interrogateur était aussi brillant à la fin que lorsque j’ai posé les yeux sur lui pour la première fois. »