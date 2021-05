Il est planté pour 10 millions de dollars

Le Mexicain Saul Canelo Alvarez (56-1-2, 38 KO) est le meilleur combattant du moment et le roi des super-moyens. Après avoir battu les Anglais Joe Billy Saunders, il ne manque qu’une seule ceinture dans la catégorie: celle de l’américain Usine de Caleb (21-0, 12 KO), qui a l’IBF.

Sachant à quel point il a de la valeur, Plant a mis un prix sur son prochain match: “Dix millions de dollars me semblent bien, ou presque, je ne veux rien recevoir de moins que ce que je mérite. C’est un combat que je veux et que je sais que je peux gagner. “

Et il a ajouté dans le dialogue avec Seconds Out: “Je n’ai pas une base de fans aussi grande que Canelo, mais j’en ai plus que Callum Smith et Saunders en Amérique. J’ai une équipe formidable autour de moi et j’amène de nombreux visiteurs. “

La demande de Plant n’est pas folle en pensant à ce que les anciens rivaux du Mexique ont gagné: Sergey Kovalev et Daniel Jacobs ont empoché environ 12 clubs, Saunders en a remporté 8, Smith en a pris 6 et Avni Yildrim, 2,5.

Caleb Plant n’a pas peur du défi avec Alvarez.

“Cela a été mon rêve d’être un combattant incontesté et être sur la liste des meilleurs livres pour livres est quelque chose que j’adorerais”, a-t-il déclaré.

Canelo a une tradition de combat proche de la date à laquelle l’indépendance du Mexique est commémorée (9/17) et Le samedi 18 est une belle opportunité.

Canelo a détruit Billy Joe Saunders, qui a perdu à la retraite.

