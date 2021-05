Il est plus facile qu’il ne devrait l’être de traquer quelqu’un avec un AirTag – .

Lorsque Apple a annoncé le tracker AirTag lors de son événement Spring Loaded le 20 avril, la plus grande préoccupation de plusieurs groupes était la facilité avec laquelle l’appareil pouvait être utilisé pour traquer quelqu’un. Apple n’est certainement pas la première entreprise à vendre un petit appareil de suivi puissant, mais c’est clairement le plus important, et les gens qui n’auraient peut-être jamais entendu parler de Tile ou de Chipolo vont commencer à voir des publicités pour l’AirTag partout.

Apple a tenu à discuter des mesures prises pour s’assurer que les AirTags ne seront pas utilisés comme un outil permettant aux personnes abusives de suivre leurs partenaires. Par exemple, si un AirTag que vous ne possédez pas est sur votre personne lorsque vous arrivez à un endroit fréquemment visité, vous recevrez une alerte sur votre téléphone. Les AirTags émettent également une alarme lorsqu’ils sont loin de leur propriétaire pendant trois jours, bien qu’Apple affirme qu’il pourrait raccourcir ce délai si nécessaire.

Cela peut sembler être des mesures adéquates pour Apple sur papier, mais Geoffrey Fowler du Washington Post voulait voir à quel point il serait facile de suivre quelqu’un utilisant un AirTag dans la réalité. Comme il l’a découvert au cours d’une semaine de test de l’appareil, «les efforts d’Apple pour arrêter l’utilisation abusive de ses trackers ne sont tout simplement pas suffisants.»

Top Deal du jour Les acheteurs grouillent d’Amazon pour obtenir le robot aspirateur Roomba 675 alors qu’il ne coûte que 199 $! Prix ​​courant: 279,99 $ Prix: 199,00 $ Vous économisez: 80,99 $ (29%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Comme l’explique Fowler, il a testé les mesures de confidentialité et de sécurité de l’AirTag en demandant à son collègue Jonathan Baran de coupler son téléphone avec l’un des nouveaux trackers d’Apple, puis de le mettre dans le sac à dos de Fowler. Fowler a ensuite passé la semaine suivante à voyager dans la région de la baie de San Francisco pendant que Baran le suivait (avec la permission de Fowler) en utilisant l’application Find My sur son iPhone. Baran a pu “trouver [Fowler’s] avec une précision remarquable »à l’aide de l’application, et alors que Fowler roulait à vélo, l’application a mis à jour sa position toutes les quelques minutes.

Quant à l’alerte de trois jours, Fowler a déclaré qu’elle était efficace dans son cas et qu’il avait entendu l’alarme plusieurs fois après avoir été hors de portée de son collègue. Le problème est que l’alerte se réinitialise lorsqu’un AirTag est à portée de l’iPhone avec lequel il a été associé, ce qui signifie qu’une personne vivant avec un partenaire violent pourrait ne jamais recevoir l’alerte si elle rentre chez elle avant la fin du compte à rebours. De plus, il existe un paramètre dans l’application Find My qui permet aux utilisateurs de désactiver complètement les «Alertes de sécurité des articles», et vous n’avez pas besoin de saisir un code PIN ou un mot de passe pour modifier ce paramètre. Si un agresseur a accès au téléphone d’une victime, il peut désactiver cette fonction sans que la victime n’en soit la plus sage.

Associez toutes les découvertes de Fowler au fait qu’il est possible de retirer le haut-parleur d’un AirTag (h / t .), et il est facile de comprendre pourquoi les gens sont préoccupés par le nouvel accessoire. Il y a quelques étapes simples que Apple peut prendre pour rendre l’AirTag plus «à l’épreuve des harceleurs», mais les mesures actuelles ne sont tout simplement pas suffisantes.

Top Deal du jour Comment avez-vous vécu sans cet ensemble d’accessoires brillant dans votre cuisine – maintenant 6% de réduction! Prix ​​courant: 31,99 $ Prix: 29,99 $ Vous économisez: 2,00 $ (6%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie à l’université comme passe-temps, mais il lui est rapidement devenu clair que c’était ce qu’il voulait faire dans la vie. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux précédemment publiés peuvent être trouvés sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.