Il est plus sûr d’acheter le DLC Animal Crossing: New Horizons séparément qu’avec le pack d’extension Nintendo Switch Online

Les fans d’Animal Crossing: New Horizons étaient extrêmement enthousiasmés par le contenu d’Animal Crossing Direct d’octobre 2021. Une énorme mise à jour gratuite devrait être lancée le 5 novembre 2021, ainsi qu’un contenu téléchargeable payant similaire au spin-off Happy Home Designer sur la Nintendo 3DS. Ce DLC payant, appelé Happy Home Paradise DLC, est disponible en achat individuel pour 24,99 $. Alternativement, il est accessible gratuitement pour ceux qui s’abonnent au pack d’extension en ligne Nintendo Switch, qui coûte 49,99 $ par an pour un abonnement individuel ou 79,99 $ par an pour un abonnement familial.

Cependant, certains utilisateurs avaient des questions, tout comme l’utilisateur Velidae sur Reddit. Que se passe-t-il si votre abonnement à Nintendo Switch Online expire ? Allez-vous perdre l’accès au DLC ? Si vous avez intégré de nouvelles fonctionnalités de personnalisation et des éléments de mobilier exclusifs au DLC, les perdez-vous également ? Velidae a consulté le chat du service client de Nintendo et a obtenu une réponse rapide et complète.

Source : u/Velidae sur Reddit

Il semble que les joueurs qui achètent le DLC Happy Home Paradise séparément pour 25 $ pourront toujours accéder à l’archipel et à tout son contenu, quand ils le souhaitent. Toute personne qui dépend de l’abonnement au pack d’extension pour accéder à ce contenu perdra son accès à la zone DLC si elle n’est plus abonnée ou si elle est supprimée d’un plan familial.

Cependant, si vous avez apporté des objets et des services du DLC sur votre île principale, comme la possibilité de construire des murs ou d’utiliser des meubles exclusifs, vous pourrez toujours y accéder sur votre île principale, même si votre pack d’extension Nintendo Switch Online l’abonnement expire.

Par conséquent, il est plus sûr d’acheter ce contenu séparément si vous disposez d’un abonnement individuel et que vous souhaitez avoir un accès continu à tout le contenu DLC. Bien sûr, à 25 $, il est assez coûteux d’acheter des copies séparées du DLC lorsque vous avez plusieurs personnes sur un plan d’abonnement familial. Par conséquent, il semble plus économiquement faisable pour les membres de la famille d’accéder au DLC via l’abonnement au pack d’extension.

On ne sait pas si vous devez être connecté à Internet pour accéder au DLC Happy Home Paradise via l’abonnement au pack d’extension, mais nous ne manquerons pas de vous tenir au courant si de nouvelles informations surviennent. Le pack d’extension Nintendo Switch Online sera lancé le 25 octobre 2021. Le DLC Happy Home Paradise pour Animal Crossing: New Horizons sera lancé le 5 novembre 2021, avec des précommandes pour le DLC commençant le 29 octobre sur le Nintendo Switch eShop.

