Il est possible d’induire une grossesse chez la souris mâle… et peut-être chez l’homme

12/07/2021 à 18:07 CEST

Un groupe de chercheurs de l’Université de médecine navale de Shanghai en Chine a mis au point une méthode pour gestation de bébés rongeurs chez des souris mâles. Les spécimens ont été convertis en couples parabiotiques : ils ont partagé leur système circulatoire avec les femelles de leur espèce. Dix chiots ont été obtenus, qui sont nés par césarienne. 4% de la progéniture issue d’une grossesse “mâle” atteint l’âge adulte.

Selon un article publié dans Nature, la question pourrait générer un profond débat bioéthique à l’échelle mondiale : dans quelle mesure la science peut-elle modifier l’ordre naturel ? Quels avantages sociaux le grossesse sans limite de sexe? Ce ne sont là que quelques-unes des questions que ce type de recherche suscite immédiatement.

le grossesse chez les hommes Il est de nature extrêmement inhabituelle : il n’est enregistré que chez quelques espèces de poissons, comme les hippocampes ou les hippocampes. Dans ce cas, les scientifiques chinois ont créé un modèle pour essayer de le reproduire chez les mammifères.

À cette fin, ils ont cousu les coudes, les genoux et les peaux de paires de rongeurs, chacun composé d’un mâle et d’une femelle préalablement stérilisés. Ils voulaient que les animaux partagent leur sang, dans le cadre d’un processus appelé parabiose. L’étude a été publiée dans bioRxiv.

Les étapes de la méthode

La parabiose, terme qui signifie « vivre à côté », est une technique utilisée en physiologie qui permet d’intégrer deux organismes vivants, qui sont fusionnés chirurgicalement pour développer un seul système physiologique partagé. Il est utilisé pour étudier différents processus, tels que les effets du vieillissement, en faisant partager leur sang à des souris âgées et jeunes.

Selon ce que les chercheurs ont expliqué, les effets du processus ont commencé à être appréciés progressivement. En principe, six semaines après l’intervention chirurgicale, les souris mâles ont montré une diminution notable de leur niveaux de testostérone, tandis que les taux d’œstrogène et de progestérone étaient à des valeurs similaires à celles d’une femelle de la même espèce.

Deux mois après l’opération, les scientifiques ont procédé à transplanter un utérus chez les mâles et, après encore deux mois, ils ont incorporé des embryons, mais dans ce cas à la fois chez les mâles et les femelles. Après environ 21 jours d’implantation, et en complétant une période de développement similaire à celle d’un rongeur de manière naturelle, les spécialistes ont extrait les jeunes par césarienne.

4% d’efficacité chez les hommes

Quels ont été les résultats ? Sur les près de 850 embryons implantés, seuls 30% de ceux placés chez des femelles et 10% de ceux localisés chez des mâles ont été transformés en fœtus capables de poursuivre leur développement. Par la suite, seulement dix chiots ont réussi à grandir et à atteindre l'âge adulte des 280 embryons implantés chez les mâles, obtenant ainsi environ un 4% de réussite dans les grossesses « masculines ».

Il convient toutefois de noter que malgré les discussions éthiques que ce travail scientifique a déjà suscitées, son auteur principal, Rongjia Zhang, a précisé qu’il n’est pas possible pour le moment de relier ces résultats à d’éventuelles implications chez l’homme.

Il a indiqué que les espèces sont complètement différentes, puisque les rongeurs peuvent être consanguins et les rats ont deux utérus. Par conséquent, ces caractéristiques et d’autres fondements de ce modèle rendent encore irréalisable de le rattacher à la possibilité d’un grossesse humain “mâle”.

De plus, Zhang lui-même a exprimé dans PubPeer que les conclusions obtenues dans le cadre de l’étude réduisent pratiquement à néant la possibilité de transférer ce modèle à la réalité humaine. Malgré cela, l’impact de la question a permis une escalade rapide des débats, qui promet de continuer à croître de plus en plus.

photo: Andrew Seaman sur Unsplash.