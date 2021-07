Il est possible d’observer ce que nous pensons pendant que nous dormons

17/07/2021 à 10:00 CEST

Grâce à l’Intelligence Artificielle, à l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle et à l’électroencéphalographie, il est possible d’entrevoir ce que nous pensons lorsque nous dormons. Un groupe de chercheurs de l’Université de Genève a découvert que, pendant le sommeil profond, le cerveau dialogue avec les différentes régions neuronales et évalue les souvenirs récemment vécus pour n’archiver que les plus intéressants. S’ils réussissent, ils sont enregistrés sur le disque dur.

Nous sommes connus pour passer environ un tiers de notre temps à dormir, mais la plupart des processus cérébraux qui se déclenchent pendant que nous dormons. Maintenant, la nouvelle étude de chercheurs suisses s’est concentrée sur cette question et a découvert qu’il est possible d’observer en détail ce que nous pensons pendant le sommeil. Ceci est établi dans une enquête récemment publiée dans la revue Nature Communications.

Intégration des technologies

Selon un communiqué de presse, ils ont combiné une nouvelle approche d’Intelligence Artificielle avec l’analyse d’images cérébrales obtenues par imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf) et électroencéphalographie (EEG).

Les résultats montrent que le cerveau passe en revue les événements et les situations vécus tout au long de la journée pendant le sommeil profond, en ne sélectionnant que les aspects les plus importants.

Par la suite, un le mécanisme de récompense classe les souvenirs sur la base de la satisfaction qu’ils nous ont donnée. Ceux qui sont considérés comme les plus satisfaisants constituent le “disque dur” de la mémoire, tandis que le reste est éliminé ou détourné vers d’autres espaces mémoire alternatifs.

Consolidation de la mémoire

Dans cette tâche, le hippocampe, qui agit pendant le sommeil profond en envoyant les événements récents stockés pendant la journée vers le cortex cérébral. Il vaut la peine de se rappeler que sommeil profond C’est la phase dans laquelle les fonctions du corps et les ondes cérébrales ralentissent, étant vitales pour la régénération cellulaire et pour différentes fonctions corporelles.

Ce nouveau système parvient à analyser ce que nous pensons lorsque nous dormons avec une précision sans précédent jusqu’à présent, grâce à l’intégration de différentes technologies et outils. Les scientifiques le définissent comme un “Décodeur” de l’activité cérébrale, capable de traduire le dialogue qui s’établit entre différentes régions du cerveau pour consolider la mémoire et renforcer les connexions neuronales.

Dans un premier temps, un groupe de bénévoles a été invité à réaliser une activité ludique et, plus tard, à dormir quelques heures. Tout au long du test, des images cérébrales ont été obtenues par imagerie par résonance magnétique fonctionnelle et l’activité électrique du cerveau a été mesurée par des techniques d’électroencéphalographie.

Ensuite, toutes ces informations ont été analysées au moyen d’un Système d’intelligence artificielle, ce qui a permis d’obtenir des résultats plus clairs par rapport à l’identification des processus développés.

Mémoire sélective

La conclusion la plus importante est peut-être que, à la fois pendant les activités et en s’en souvenant après quelques jours, les participants ont activé les mêmes zones cérébrales. Même lorsque les souvenirs étaient spontanés pendant le sommeil profond, ils apparaissaient plus clairement dans les images cérébrales, montrant que le cerveau classe lesdites informations en fonction de la satisfaction produite par chaque expérience et de sa signification.

Plus précisément, les schémas d’activité cérébrale observés pendant le comportement d’éveil refont surface spontanément pendant le sommeil lent ou le sommeil profond. Il y a mécanisme neuronal spécifique où les expériences de vie les plus enrichissantes ou récompensées sont de préférence reproduites et consolidées pendant que nous dormons.

Référence

La récompense biaise la réactivation neuronale spontanée pendant le sommeil. Sterpenich, V., van Schie, MKM, Catsiyaannis, M. et al. Nature Communications (2021) .DOI : https : //doi.org/10.1038/s41467-021-24357-5

photo: Hernán Sánchez sur Unsplash.