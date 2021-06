Actualités Bitcoin

Il est possible que les États-Unis obtiennent la crypto, la «prochaine opportunité Internet», déclare le cofondateur de Coinbase.

Fred Ehrsam, co-fondateur de Paradigm, affirme que la Chine prend déjà position sur la cryptographie, et qu’elle pourrait battre les États-Unis en crypto également “sur plusieurs fronts”.

“Les États-Unis sont aujourd’hui à un carrefour très important avec la cryptographie”, déclare Fred Ehrsam, co-fondateur de Coinbase, qui est également co-fondateur de la société d’investissement crypto Paradigm.

Dans une interview avec Bloomberg, Ehrsam a parlé de la réglementation de la crypto-monnaie alors que de plus en plus de régulateurs se font entendre sur la réglementation de l’espace crypto.

« Les États-Unis ont la chance d’avoir la meilleure monnaie et la monnaie de réserve du monde aujourd’hui », et ils ont également tendance à être le régulateur financier de facto pour tout un tas de monde, a-t-il déclaré, notant que la plupart des entreprises de grande valeur dans le monde sont des sociétés américaines de technologie Internet.

“Je pense que la crypto est un problème nuancé et qu’il est possible que les États-Unis se trompent de crypto.”

Alors que le travail des régulateurs consiste à atténuer les risques et à assurer la sécurité des investisseurs, dans le même temps, “la cryptographie est la prochaine opportunité de la taille d’Internet pour les États-Unis”.

Selon lui, la crypto a le “potentiel de créer autant sinon plus d’emplois qu’Internet”, au même titre que la croissance économique.

La Chine pourrait battre les États-Unis en crypto

Selon Ehrsam, les crypto-monnaies peuvent en fait aider à résoudre les problèmes de confidentialité sur Internet, comme cela a été le cas avec les grandes entreprises technologiques au cours de la dernière décennie.

Ces technologies peuvent être utilisées pour « continuer à posséder nos propres données tout en bénéficiant de tous les avantages des plateformes Internet que nous connaissons et aimons », a-t-il ajouté.

Ehrsam a en outre noté que la Chine prenait déjà position sur la cryptographie, “pour le meilleur ou pour le pire”. Lorsqu’on lui a demandé s’il craignait que la Chine ne bat les États-Unis en matière de cryptographie et si c’était un gros problème, Ehrsam a répondu : « Franchement oui… et c’est sur plusieurs fronts… »

L’un des fronts est constitué par les programmes gouvernementaux explicitement construits à l’aide de crypto, ce qui est vrai à la fois avec leur initiative CBDC, qui consiste essentiellement à créer un renminbi numérique, et également pour les gouvernements locaux qui essaient d’utiliser la technologie blockchain, a-t-il déclaré.

De plus, la majeure partie de l’extraction de crypto se déroule en Chine. Mais la récente répression de l’exploitation minière dans le pays est “en fait une énorme opportunité aujourd’hui pour les mineurs aux États-Unis ou dans le monde d’intervenir et du côté crypto pour le rendre plus décentralisé”, a ajouté Ehrsam.

Il est encore très tôt

Au cours de la même interview, Ehrsam a conseillé aux nouveaux utilisateurs de crypto de ne pas allouer plus que ce qu’ils sont prêts à perdre. “Peut-être qu’il est logique d’allouer plus mais une erreur du côté conservateur lorsque vous l’allouez en premier”, a-t-il déclaré.

“C’est encore très tôt et à mesure que les fondamentaux s’améliorent avec le temps, la conviction s’améliore avec le temps.”

Il a en outre conseillé de se concentrer sur la technologie pour savoir où cela va et pourquoi c’est important dans le monde. Aussi, « pensez-y sur une base fondamentale », car « si vous avez cette croyance, alors il est probablement logique de posséder quelque chose dans l’espace. Et si cette croyance grandit, alors vous pouvez toujours l’augmenter.

Enfin, Ehrsam a déclaré que les choses ne sont jamais aussi bonnes qu’elles en ont l’air et que les choses ne sont jamais aussi mauvaises qu’elles en ont l’air, alors pensez à un horizon temporel de 10 à 20 ans.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.