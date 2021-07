“Il est presque impossible d’annuler Messi”

09/07/2021 à 22:06 CEST

Le défenseur Thiago Silva, capitaine de l’équipe brésilienne, qui affrontera samedi l’Argentine au Maracana de Rio de Janeiro pour le titre de la Copa América, a admis ce vendredi que annuler Lionel Messi est presque impossible mais que le Brésil s’est préparé à minimiser ses jeux offensifs.

“Nous avons notre façon de jouer et contre l’Argentine nous garderons notre jeu parce que nous y croyons, même si la difficulté sera différente car ils ont Messi, un joueur qui déséquilibre”, a déclaré le défenseur français du PSG en conférence de presse.

“Nous n’allons pas l’annuler car il est presque impossible d’annuler un joueur de ce niveau, mais nous allons minimiser ses actions offensives pour qu’il n’ait pas d’espaces et nous allons neutraliser ses jeux principalement avec des joueurs d’articulation, ceux qu’il cherche tout le temps”, a ajouté le capitaine brésilien.

Thiago Silva a déclaré qu’il était sûr que l’Argentine dépend de ce que fait Messi parce que c’est un joueur qui fait la différence, même s’il a admis qu’il existe d’autres footballeurs, ceux qui lui passent le ballon, avec lesquels le Brésil doit également faire attention.

“Nous devons prêter attention à ces joueurs et redoubler d’attention sur Messi parce que c’est un joueur qui déséquilibre, comme Neymar pour le Brésil. Ce sera un grand duel, mais j’espère que Neymar pourra être un jour plus inspiré”, a-t-il déclaré.

Le défenseur a déclaré que la classique entre le Brésil et l’Argentine est toujours très spéciale, et d’autant plus qu’il s’agit d’une finale de la Copa América, il a ajouté qu’il considère les deux équipes comme les meilleures d’Amérique du Sud en ce moment et c’est pourquoi il pense il est juste qu’ils soient les finalistes.

A souligné que jouer dans le Maracana est toujours spécial et qu’il espère que dans le match avec l’Argentine “il pourra couronner à la fois les moments de bonheur et ceux de tristesse” qui se sont produits dans ce stade, parmi lesquels il a évoqué la défaite en finale de la Copa Libertadores.

Il a ajouté que la possibilité de 7 200 supporters présents au Maracana, autorisée ce vendredi par la mairie, apporte une motivation supplémentaire pour la finale.

“Nous allons revenir à la normalité. Ce n’est pas idéal. Mais c’est le retour dans les stades petit à petit comme cela s’est produit en Europe. L’important est d’être préparé pour le match et de faire au mieux pour pouvoir faire la fête au Maracana même avec seulement 10% de sa capacité”, a-t-il déclaré.

La finale de la Copa América affrontera le Brésil, hôte, actuel champion et favori, et l’Argentine, qui a grandi lors de ses derniers matchs guidés par Lionel Messi, samedi au Maracana. Ce sera la première finale entre les rivaux sud-américains historiques depuis la Copa América 2007 au Venezuela, remportée par le Brésil.