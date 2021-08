Il est rapporté que Paty Navidad a été hospitalisée après des complications de Covid-19 – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

in

Après avoir souffert de complications de santé, dérivées de la contagion du Covid-19, l’actrice Paty Navidad a été admise mardi matin dans un hôpital d’urgence de Mexico.

On soupçonne que sa contagion s’est produite sur le plateau d’enregistrement du programme MasterChef Celebrity ; Elle est actuellement intubée, car elle ne pouvait pas respirer par elle-même, selon le journal Reforma.

Il y a quelques jours, l’actrice a publié sur ses réseaux sociaux qu’elle était en bonne santé et a nié avoir été infectée par le coronavirus, arguant qu'”il a toujours existé, et sa létalité n’est pas ce qu’on dit, ne vous y trompez pas. Je réitère mon respect pour ceux qui pensent différemment de moi, mais comme eux, je mérite aussi le respect, même si je pense et suis très différent de la grande majorité ».

Noël a suscité à plusieurs reprises la polémique pour sa position de déni de la crise sanitaire actuelle, et pour la diffusion de théories du complot, affirmant qu’il lui semble une invention d’un supposé nouvel ordre mondial qui cherche à générer une panique sociale avec des motifs de contrôle.

Source : Aristegui Noticias