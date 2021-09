Il est «super important» pour Dogecoin de résoudre ce problème pour adoption

La volatilité actuelle du marché n’a pas été favorable à Dogecoin, la populaire pièce de monnaie ayant beaucoup baissé depuis ses rallyes alimentés par le battage médiatique il y a quelques mois. En fait, au moment d’écrire ces lignes, la valeur de DOGE avait chuté de près de 30 % depuis la mi-août.

Néanmoins, de nombreux membres de la communauté DOGE, y compris #dogefather Elon Musk, tentent de faire adopter le crypto-actif. Hélas, il semble qu’un problème persiste dans son écosystème.

Pour le moment, la communauté DOGE se concentre sur la préparation de la crypto pour une adoption à grande échelle. Cependant, ses frais de transaction nécessitent toujours une correction majeure. Cette urgence a récemment été signalée par le #Dogefather après que le PDG d’AMC se soit renseigné sur l’acceptation de Dogecoin sur Twitter.

Alors que Dogecoin recevait un soutien sans précédent des utilisateurs de Twitter, le PDG Adam Aron a tweeté,

TELLEMENT FASCINANT ! Dogecoin Poll était de loin mon tweet le plus élevé jamais lu. En 24 heures, 4,2 millions de vues, mon plus grand nombre de retweets, le plus grand nombre de réponses. 140 000 voix 77 % oui 23 % non. Il est clair que vous pensez qu’AMC devrait accepter Dogecoin. Maintenant, nous devons trouver comment faire cela. Restez à l’écoute! pic.twitter.com/tkClzgMBMO – Adam Aron (@CEOAdam) 22 septembre 2021

Il y a moins d’une semaine, Robinhood a annoncé des services de portefeuille pour les crypto-monnaies – Une étape de développement massive pour Dogecoin et d’autres dans la liste des cryptos pris en charge.

Le moment de la même chose était particulièrement critique. D’autant plus qu’en ce qui concerne la moitié de toutes les ventes basées sur les transactions au deuxième trimestre via la cryptographie, 62% des revenus provenaient de DOGE.

Comme prévu, le développement et les obstacles susmentionnés ont rapidement attiré l’attention de Musk, le PDG de Tesla tweetant bientôt,

Super important pour que les frais de Doge baissent pour rendre des choses comme l’achat de films viables – Elon Musk (@elonmusk) 22 septembre 2021

En août, le réseau Dogecoin a publié une mise à jour 1.14.4 pour ses nœuds. Selon GitHub, cette mise à jour aidera le réseau à réduire les frais. Cependant, étant donné le nombre limité de nœuds, actuellement, l’impact de la mise à jour ne s’est pas fait sentir sur les frais de transaction.

Le réseau espère que dès qu’un pourcentage plus élevé de nœuds exécutera les nœuds nouvellement mis à jour, il offrira au réseau une plus grande sécurité et des frais de transaction réduits.

Néanmoins, Dogecoin devra peut-être se concentrer sur l’expansion de ses cas d’utilisation tout en réduisant les frais. D’autant plus que la valeur de l’altcoin était passée d’un pic de 0,7605 $ à 0,2248 $, au moment de la presse.