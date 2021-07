Il est temps d’abandonner votre Galaxy S21 Ultra pour un OnePlus 9 Pro

in

OnePlus est depuis longtemps une marque de tueurs phares. C’est une marque fidèle à sa devise “Ne jamais régler”. Maintenant, c’est devenu une marque de produits phares tueurs – regardez le OnePlus 9 Pro. Si vous êtes attaché au Samsung Galaxy depuis quelques années maintenant, il est peut-être temps de reconsidérer vos loyautés. Voici ce qui fait du OnePlus 9 une meilleure option.

Wonderkid ultra-large

La multitude de mises à niveau du OnePlus 9 Pro démarre au sommet, avec un incroyable appareil photo ultra-large doté de la puissance de Hasselblad. Il fait vibrer toutes les spécifications que vous pourriez demander : une résolution de 50 MP et le capteur IMX766 net de Sony. Vous disposez également de l’appareil photo principal de 48 MP et d’une option de téléobjectif de 8 MP pour rendre vos photos ultra-larges encore meilleures.

Le réglage minutieux de Hasselblad confère au OnePlus 9 Pro une des plus hautes clartés du marché. Il produit également certaines des images et vidéos les plus lumineuses de jour comme de nuit, grâce au capteur extra-large. OnePlus et Hasselblad ne se sont pas contentés de développer un système de caméra précis ; ils ont intégré le calibrage des couleurs naturelles pour que vos photos préférées restent fidèles à la réalité.

Vous pouvez comparer ci-dessous quelques clichés ultra-larges du OnePlus 9 Pro et du Galaxy S21 Ultra, mais il existe de nombreuses autres raisons de changer.

OnePlus 9 Pro grand angle avec mode Nightscape Galaxy S21 Ultra grand-angle avec mode nuit OnePlus 9 Pro grand angle Galaxy S21 Ultra grand-angle OnePlus 9 Pro grand angle avec mode Nightscape Galaxy S21 Ultra grand-angle avec mode nuit

Plus qu’un appareil photo incroyable

Alors que le OnePlus 9 Pro dispose d’un appareil photo ultra-large impressionnant, ce n’est que la pointe de l’iceberg. Il offre des capacités fulgurantes de Warp Charge 65 pour une autonomie d’une journée avec seulement 15 minutes de charge. Si vous préférez l’alimentation sans fil, vous pouvez charger jusqu’à 50 W et reprendre vos déplacements en un rien de temps. D’un autre côté, le Galaxy S21 Ultra n’inclut même pas de chargeur dans la boîte. Au lieu de cela, vous devrez payer un supplément pour acheter un chargeur de 45 W.

Nous sommes depuis longtemps fans d’OxygenOS de OnePlus pour son design épuré et simple. L’appareil arrive sans le marais de bloatware que vous pourriez attendre d’autres marques. Après tout, Samsung est connu pour faire de ses propres applications les seules options dans de nombreuses situations. Une interface utilisateur minimale est souvent la meilleure voie à suivre, et OxygenOS livre à la pelle. De plus, OnePlus mène souvent la charge lorsqu’une nouvelle version d’Android est lancée.

Le OnePlus 9 Pro est doté d’un brillant écran AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement net de 120 Hz. C’est le meilleur moyen d’admirer toutes vos photos ultra-larges nettes grâce à Hasselblad. Cet écran est alimenté par le remarquable processeur Snapdragon 888, et vous pouvez garder tout ce dont vous avez besoin dans la paume de votre main avec 256 Go de stockage.

OnePlus n’a pas conçu son dernier produit phare comme un véritable téléphone de jeu, mais vous ne le réaliserez peut-être pas lorsque vous vous lancerez dans votre titre préféré. Le OnePlus 9 Pro dispose d’un mode de jeu dédié qui pousse un peu plus de puissance pour l’avantage concurrentiel dont vous avez besoin. Il dispose également d’une toute nouvelle fonctionnalité appelée Hyper Touch qui augmente le taux de réponse tactile à 360 Hz, laissant les concurrents loin derrière. Le OnePlus 9 Pro est également le premier appareil à exécuter Fortnite Mobile jusqu’à 90 Hz.

Pourquoi n’as-tu pas encore changé ?

OnePlus a créé un véritable appareil phare dans son OnePlus 9 Pro, alors pourquoi n’avez-vous pas encore changé ? C’est plus abordable que le Galaxy S21 Ultra, et l’affaire est encore plus douce en ce moment.

Le OnePlus 9 Pro est disponible sur OnePlus.com ainsi que sur T-Mobile, Best Buy, Amazon et B&H avec une remise limitée de 100 $. Tout ce que vous avez à faire est de cliquer sur le bouton ci-dessous et de récupérer votre nouvel appareil, équipé de l’une des meilleures caméras grand angle du marché.

Pendant que vous êtes ici, consultez OnePlus sur Instagram à @oneplus_usa. Vous pouvez obtenir plus d’angles du OnePlus 9 Pro et rester à jour sur ce que OnePlus est en train de faire.