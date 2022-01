Il est temps d’accepter que la génération Y et la génération Z sont de la même génération

Plus tôt cette année, Olivia Rodrigo a sorti son premier album, Sour, qui lui a valu non seulement le non. 1 place au sommet du Billboard 200, mais l’affection intense des millennials, comme en témoignent des dizaines d’essais et de mèmes la proclamant comme la voix de la nostalgie chez les adolescentes. C’est une auteure-compositrice-interprète de 18 ans devenue une superstar du zoom sur la force de son premier single, « Drivers License », une ballade au piano qui fait rêver sur le chagrin des adolescents. Rodrigo a grandi en écoutant Taylor Swift, Green Day, No Doubt et Avril Lavigne. Son deuxième single, « Deja Vu », crédite Swift, et son troisième single, « Good 4 U », sa plus grande chanson à ce jour, crédite Paramore. Sour éclabousse pop punk, emo et grunge sur quelques chansons; dans l’ensemble, c’est un album pop doux, triste, plus dans l’esprit du « permis de conduire ». C’est ce genre de chanson luxuriante et diaristique, malgré ses fioritures pop-punk, qui a amené les fans et les critiques à positionner Rodrigo comme «la prochaine Taylor Swift».

Elle pourrait bien être la prochaine Taylor Swift. Elle pourrait bien être un talent générationnel. Mais de quelle génération parle-t-on ici ? Il est étonnamment facile de discuter longuement de Sour sans trébucher sur aucun indice de départ de la culture millénaire. À un certain niveau, l’album marque l’avancée plus large de la génération Z vers l’âge adulte. Les critiques engagés avec l’idée d’une succession de zooms dans la culture pop s’attendent clairement à voir un grand affrontement. Écrivant pour le Washington Post, Molly Roberts, une millénaire, décrit Rodrigo comme « un nouvel avatar » dans « la guerre entre les générations » malgré sa propre observation pertinente à propos de Sour : « Nous nous reconnaissons dans la musique ». Ce n’est pas une coïncidence ou un témoignage de l’attrait universel. Olivia Rodrigo est une Swiftie avec Riot ! caractéristiques. Elle ne semble pas particulièrement intéressée par l’émancipation créative de ses ancêtres. Elle ne recherche ni ne représente aucune sorte de rupture générationnelle dans la musique populaire. En fait, elle semble plutôt déterminée à sonner comment la radio pop a joué depuis que je – un critique de deux fois son âge – était au lycée.

Je peux étendre cette observation à d’autres zoomers de premier plan, tels que Billie Eilish et Lil Nas X, des artistes souvent décrits comme des représentants d’une culture de zoomer en plein essor malgré leur continuité harmonieuse avec les millennials. Billie n’était pas la première adolescente à devenir verte, à préférer les jeans baggy et à écrire des chansons tristes de ce siècle. Pourtant, sa chanson phare, « Ocean Eyes », sortie il y a six ans sur SoundCloud, a marqué la première transition entre les discussions sur les milléniaux et les zooms, comme si la différence était radicale et évidente. Lil Nas X se distingue comme un joyeux provacateur et aussi le premier rappeur ouvertement gay nominé dans les meilleures catégories pour les Grammys, mais même il sonnait plus ou moins contenu sur son premier album, Montero, pour réchauffer les sons et les tropes de chaque gros budget disque de rap sorti il ​​y a près de 12 ans depuis Thank Me Later. L’extrême humeur changeante dans tant de musique de zoomer, en particulier le rap de zoomer, n’est pas une divergence nouvelle et nouvelle. C’est l’écho continu des idoles millénaires Drake et Kanye West. En fait, la philosophie du zoomer rappelle jusqu’à présent le regretté pionnier des hypebeasts Virgil Abloh et son « approche à 3 % » de la mode : ne réviser que légèrement les pièces anciennes pour créer de nouveaux modèles originaux. Cet état d’esprit a jusqu’à présent engendré une nouvelle génération d’assimilationnistes, désireux de coopter chaque parcelle de culture autrefois adoptée par les millennials. Ils écoutent la même musique, regardent les mêmes univers cinématographiques et sont obsédés par les mêmes applications.

Comment « la guerre entre les générations » est-elle devenue si paisible ? Pourquoi les zooms semblent-ils si peu susceptibles de contredire jamais la culture des millennials ? Vous pourriez dire qu’il est tout simplement trop tôt pour évaluer l’intégrité culturelle d’une cohorte qui vient tout juste d’entrer sur le marché du travail. Les enfances étaient un peu différentes, mais à peine : Zoomers a grandi à l’aube de la musique en streaming et de la diffusion sociale, une série d’avancées technologiques qui ont brouillé toute la notion de genre et réinventé toute la notion de célébrité. Ces changements ont commencé avec les milléniaux, et les zoomers sont mieux compris comme des partenaires, et non des rivaux, dans ces transformations. La transformation de la télévision diffusée à trois réseaux (baby boomers) vers la télévision par câble (Gen X) est bien plus importante que la différence entre Vine et TikTok.

Rappelez-vous maintenant les nombreuses hérésies et rébellions par lesquelles les millennials se sont aliénés la génération X et les baby-boomers au stade où en sont les zoomers. Les milléniaux se sont plaints d’un travail « insatisfaisant » et ont réévalué les valeurs traditionnelles concernant l’accession à la propriété, le mariage et les enfants. La génération Y a même déplacé la capitale du hip-hop de New York à Atlanta afin de pouvoir passer quelques décennies à produire de la musique qui s’est avérée incompréhensible et exaspérante pour les baby-boomers et la génération X. Quels sont les zoomers les plus proches des millennials mal pris ? Jojo Siwa ? Le mot « cheugy » ? Des filles blanches qui s’habillent comme Kid Rock et Juelz Santana ?

Les millennials et les zoomers ne sont pas respectivement des ancêtres et des descendants, mais plutôt des frères et sœurs, un plus vieux et un plus jeune, tous deux forgés par Internet ; tous deux considérés à juste titre comme une seule génération avec quelques différences d’opinion mineures concernant l’argot, les emoji et les hashtags. Il s’agit d’une jeune génération avertie du Web, forgée par le développement d’une monoculture numérique animée depuis le début du siècle. Et pourtant, la « plus grande génération », la « génération silencieuse », les « baby-boomers », la « génération X », les « millénaires » et maintenant les « zoomers » : ces termes présentent plusieurs cohortes démographiques comme des caricatures distinctes, chacune identifiée par une variété de développements politiques, économiques et technologiques ainsi que leurs déclarations respectives dans la culture populaire.

Le Pew Research Center publie un magazine trimestriel, Trust, et il y a quelques années, le magazine a publié un abécédaire pour les premières recherches de l’organisation sur la génération Z. « Les baby-boomers ont grandi avec l’expansion de la télévision. La génération X a grandi au fur et à mesure que la révolution informatique se déroulait, et les millennials sont devenus majeurs lors de l’expansion d’Internet », écrit l’éditeur Daniel LeDuc. Il décrit les zooms comme « la première génération à atteindre la majorité avec des avancées technologiques telles que le smartphone, non pas comme quelque chose de nouveau à adopter, mais simplement comme une partie acceptée de la vie quotidienne ». Kim Parker, directeur de la recherche sur les tendances sociales de Pew, ajoute que les zoomers héritent « d’un type d’économie différent » (par rapport aux milléniaux qui ont obtenu leur diplôme dans la Grande Récession) et « d’un environnement politique différent » (par rapport aux milléniaux qui pourraient se souvenir de l’ordre politique d’avant l’ère actuelle de l’hyperpolarisation). La littérature ne devient jamais beaucoup plus spécifique que cela.

Ces raisons de différencier les zoomers des millennials semblent plutôt molles et vagues par rapport à l’élan pour regrouper les baby-boomers à part des autres générations. Il semble que nous soyons invités à assimiler la conclusion de la guerre la plus meurtrière de l’histoire de l’humanité à la popularisation de l’iPhone. Écrivant contre les étiquettes générationnelles pour The Atlantic, Joe Pinsker souligne le glissement du concept de la génération silencieuse à la génération Z. « Les baby-boomers sont la seule cohorte actuellement vivante définie par un événement démographique réel », écrit-il. La banalisation de ces termes commence avec la génération X, une génération entièrement définie par ses musiciens, films, auteurs et drogues préférés. C’est là que le tri générationnel devient moins une préoccupation politique et plus une pseudo-crise récurrente pour les critiques d’art. Comme de nombreux critiques du tri générationnel, Pinsker voit des experts et des pitchmen pousser ces termes et dresser les soi-disant générations les unes contre les autres afin de captiver un public cible avec des insécurités liées à l’âge. C’est souvent un piège à clics.

Il est trivial de noter que les zoomers, contrairement aux millennials, étaient trop jeunes pour assister au 11 septembre. Il est apparemment beaucoup plus difficile pour les enquêteurs d’articuler ce que cela signifie essentiellement ou pourquoi ce type d’observation devrait servir de base à une nouvelle identification démographique. Il y a une certaine saisie dans ces termes, si faciles à faire sonner, comme le note Louis Menaud dans The New Yorker, comme l’astrologie. Pinsker cite Bobby Duffy, auteur de The Generation Myth: Why When You’re Born Matters Less Than You Think, qui écarte longuement les étiquettes générationnelles dans son livre. Mais Duffy sympathise avec l’envie de faire de telles distinctions – « Nous aimons nous raconter ces histoires sur qui nous sommes et ne sommes pas », dit-il à Pinsker – et Duffy se résigne à l’omniprésence rapide de ces termes. « Ils sont là-bas », dit-il, « et notre travail consiste à améliorer l’analyse. »

C’est peut-être trop demander aux spécialistes des sciences sociales d’invalider un demi-siècle d’évaluation démographique des baby-boomers. Mais qu’en est-il de la « génération Z », un terme qui a jusqu’à présent eu du mal à établir une différence significative entre les millennials et les zoomers ? Sommes-nous vraiment, simplement coincés avec ces termes ? Que perdons-nous à rejeter le « zoomer » ? Nous pouvons acquérir une compréhension beaucoup plus précise et sensée de notre culture et de nous-mêmes. On peut parler d’Olivia Rodrigo sans tourner en rond. Nous pouvons commencer à comprendre pourquoi deux générations prétendument divergentes font toutes deux écho à Drake, Kanye, Taylor et d’autres. Il n’est pas trop tard pour améliorer l’analyse. Nous ne sommes qu’à quelques décennies – et une génération de profondeur – dans le millénaire.

