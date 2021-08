Il est temps d’accorder à Chrissy Teigen la miséricorde qu’elle n’a jamais donnée à personne d’autre .

Chrissy Teigen est depuis longtemps la reine officieuse de la culture d’annulation des médias sociaux. Il y a trois mois, on lui a servi un avant-goût de sa propre médecine. Mais son annulation est-elle allée trop loin ?

Dans le dernier développement de la chute ignominieuse de Teigen, le créateur de robe de Teigen, Zuhair Murad, qui n’a rien à voir avec le scandale d’intimidation de Teigen, fait face à une réaction « féroce » pour habiller Teigen pour le gala de l’UNICEF en Italie dimanche. Les critiques accusent le créateur libanais de “soutenir l’intimidateur” et d’avoir “de faibles valeurs morales” tout en menaçant de “ne plus suivre” sa marque.

Le contrecoup auquel Murad est confronté est le résultat de la culture toxique que Teigen elle-même a contribué à créer. Mais même si beaucoup d’entre nous n’aiment pas Teigen, il est injuste de punir et d’annuler Murad pour les mauvais choix de quelqu’un d’autre. Murad n’a rien fait de mal.

Il y a une différence entre appeler quelqu’un pour intimidation et hypocrisie et appliquer des conséquences sociales ou autres appropriées et essayer activement de détruire chaque partie de sa vie, y compris les personnes innocentes dans son orbite. Aussi satisfaisant que cela puisse paraître pour nous de sauter dans le train de l’annulation de la culture et de donner à Teigen ce qu’elle mérite, nous devons considérer les conséquences.

La chute dramatique de Teigen a été déclenchée par un article du May Daily Beast sur le mannequin et chanteur Courtney Stodden, qui a été brutalement harcelé par Teigen alors qu’il était adolescent et qui a maintenant 26 ans. Lorsque le mannequin a été dénoncé pour cyberintimidation, Stodden, 16 ans, en 2011, d’autres histoires sur le comportement toxique de Teigen ont été portées à l’attention du public.

En effet, en plus de dire à Stodden, une adolescente vulnérable, qu’elle avait l’air « d’une idiote », était « tellement bizarre » et fantasmait même sur sa mort, Teigen a dit à l’ancienne gouverneure de l’Alaska et candidate à la vice-présidence Sarah Palin de « se tirer une balle dans le visage. . ” Elle a également écrit à propos de l’enfant star Lindsay Lohan en 2011 : “Lindsay ajoute quelques fentes supplémentaires à ses poignets lorsqu’elle voit Emma Stone.”

Depuis que le public de Teigen a annulé d’anciens tweets refaits surface, elle a perdu un certain nombre de partenariats lucratifs, notamment son accord de marque avec Bloomingdales, sa société mère Macy’s et Target, où elle a vendu sa batterie de cuisine, “Cravings by Chrissy”. La marque de produits de nettoyage Safely, que Teigen a lancée avec Kris Jenner, a également annoncé que Teigen se retirerait temporairement de l’entreprise. Plus récemment, le rôle de narrateur invité de Teigen sur “Never Have I Ever” de Netflix a été plutôt rempli par Gigi Hadid.

Emily Jashinsky du Federalist a fait valoir que Teigen méritait l’annulation et la honte parce qu’on lui «demande de vivre selon les normes qu’elle a aidé à établir». Jashinsky a raison de dire que Teigen a été l’un des pires trolls des médias sociaux. Teigen a activement cherché à détruire les moyens de subsistance des autres et mérite de vivre avec toutes les conséquences de la culture d’annulation toxique qu’elle a contribué à créer.

Cependant, même si Teigen mérite d’être annulé, cela ne signifie pas que c’est ce qui est le mieux pour notre culture en général. En tant que personne qui a été hyper-critique à l’égard de la signalisation et de l’intimidation de la vertu éveillée de Teigen, je pense qu’il est temps d’arrêter d’annuler Teigen et de lui accorder la grâce et le pardon qu’elle n’a jamais accordés aux autres. Ceux d’entre nous qui s’opposent à l’annulation de la culture devraient modéliser ce qu’il faut faire à la place.

Annuler la culture a toujours eu un attrait sadique. Certaines personnes auront toujours plaisir à regarder la disparition des autres. Ce comportement toxique croissant n’est renforcé et normalisé que lorsque nous annulons quelqu’un d’aussi connu que Teigen.

Personne, même Chrissy Teigen, ne devrait perdre son emploi à cause des tweets qu’il a publiés il y a plus de dix ans. Et pour ce que ça vaut, Teigen s’est publiquement flagellée du scandale, s’excusant abondamment pour son comportement passé.

La vérité est que Teigen n’est pas vraiment victime de la culture de l’annulation. Elle est toujours très riche et se sent clairement assez à l’aise pour montrer son visage lors de galas de célébrités en Italie. Les vraies victimes de la culture de l’annulation sont les non-célébrités – les personnes sans pouvoir ou sans beaucoup d’argent, qui se retrouvent à la merci d’une foule anonyme et déchaînée des médias sociaux.

Prenez, par exemple, Peter Vlaming, professeur de français au lycée de Virginie-Occidentale, qui a omis de s’adresser à l’un de ses élèves par le pronom transsexuel de l’élève. Vlaming, qui a quatre enfants à charge, a ensuite été licencié, perdant son assurance maladie et ses revenus.

Jashinsky et d’autres sont tout à fait justifiés lorsqu’ils disent que Teigen mérite tout ce qu’elle obtient. Cependant, si nous continuons à encourager l’annulation de la culture, peu importe qui c’est, nous normalisons ce qui est arrivé à des innocents comme Murad et Vlaming et sa famille.

Donc, pour le bien des personnes impuissantes qui ne méritent pas que leur vie soit détruite, cette annulation toxique doit cesser. Cela signifie étendre la miséricorde, la compassion et les secondes chances, même pour signifier des filles comme Chrissy Teigen.

Evita Duffy est stagiaire à The Federalist, co-fondatrice du Chicago Thinker et senior à l’Université de Chicago. Suivez-la sur Twitter à @evitaduffy_1