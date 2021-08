Il est temps d’acheter de la crypto-monnaie ? Invezz

L’AMU/USD a avancé de 9,10 $ au-dessus de 15 $ depuis début août, et le prix actuel oscille autour de 13 $.

Le marché des crypto-monnaies continue de bien performer au cours des derniers jours de bourse d’août 2021, Bitcoin se négocie très près de la résistance de 50 000 $, et cette situation soutient également le prix de l’UMA. Si cette tendance positive se poursuit, l’UMA pourrait à nouveau se stabiliser au-dessus de la résistance à 15$.

La semaine dernière, Morgan Stanley a annoncé que ses fonds communs de placement avaient acquis plus de 6,5 millions d’actions du Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), et une autre nouvelle positive est qu’Allied Market Research a annoncé que le marché mondial des crypto-monnaies atteindrait 4,94 billions de dollars d’ici 2030.

« Les principaux moteurs seront une demande accrue de transferts de fonds internationaux et une plus grande transparence des systèmes de paiement mondiaux. L’industrie de la cryptographie en Asie-Pacifique connaîtra la croissance la plus rapide en raison de la concurrence accrue d’un nombre croissant d’échanges », a rapporté Allied Market.