Il est temps d’acheter la «nouvelle vague» d’actions de breakout EV

Qui a dit qu’on ne pouvait pas apprendre de nouveaux tours à un vieux chien ?

Certainement pas General Motors (NYSE :DG), Gué (NYSE :F), ni Volkswagen (OTCMKTS :VWAGY).

Après des années à se faire botter les fesses Tesla (NASDAQ :TSLA), ces “vieux chiens” du monde de l’automobile apprennent les “nouveaux trucs” des véhicules électriques, et chacun se lance dans les véhicules électriques.

Il s’agit d’un vaste changement de marché qui pourrait fondamentalement remodeler l’industrie du transport de 3 000 milliards de dollars.

D’abord, c’était Volkswagen en mars.

Le plus grand constructeur automobile mondial en volume a essentiellement déclaré, lors d’un événement d’investisseurs très suivi, qu’il prévoyait de racheter Tesla dans les véhicules électriques. À savoir, le constructeur automobile allemand appelle à 450 000 livraisons de véhicules électriques cette année seulement, dirigé par l’ID.4.

À plus long terme, Volkswagen demande que plus de la moitié de ses voitures vendues d’ici 2030 soient entièrement électriques et estime que son investissement et son partenariat avec QuantumScape (NYSE :QS) apportera des avantages révolutionnaires dans le développement de la batterie.

Les investisseurs ont applaudi l’assaut total dans l’espace des véhicules électriques et ont fait monter en flèche les actions de Volkswagen.

Ensuite, ce fut le tour de Ford. Ford a organisé son grand événement EV fin mai, où il a organisé un assaut général similaire dans l’espace EV. L’entreprise automobile «à l’ancienne» a parlé de nouveaux modèles électriques, tels que le crossover Mustang Mach-E, E-Transit, Bronco et F-150 Lightning. Où, selon Ford, les précommandes de son F-150 Lightning s’élèvent à plus de 70 000 unités.

Le constructeur automobile de Détroit a également annoncé que 40 % de ses voitures vendues seront entièrement électriques d’ici 2030 – contre 50 % pour Volkswagen – et a augmenté ses prévisions de dépenses d’électrification à plus de 30 milliards de dollars d’ici 2025.

Comme ce fut le cas avec l’action Volkswagen, les investisseurs ont célébré l’événement Ford EV et, à la suite de l’événement, ont poussé l’action Ford à ses plus hauts niveaux depuis 2015.

Et, plus récemment, c’était au tour de GM. Ce mois-ci, GM a augmenté ses plans de dépenses pour les véhicules électriques de 30 % à 35 milliards de dollars d’ici 2025, a annoncé deux nouvelles usines de batteries et a déclaré vouloir devenir le leader des véhicules électriques.

Devinez ce que le stock GM a fait en réponse? Ouais. Comme le stock Volkswagen et le stock Ford, il s’est rallié.

Vous voyez ce qui se passe ici ?

La vieille garde de l’industrie automobile a finalement compris que les VE sont l’avenir, et ils vont maintenant tout faire avec des voitures tout électriques.

Reste à voir à quel point ils seront couronnés de succès. Mais étant donné que Volkswagen, GM et Ford ont tous plus d’argent dans leur bilan que Tesla, vous pouvez certainement parier que la vieille garde mettra – à tout le moins – un beau combat.

Quelle est l’implication d’investissement de tout cela?

Il est probablement temps de commencer diversifier vos investissements en VE, car le monde des véhicules électriques lui-même va commencer à se diversifier.

Tout au long des années 2010, il n’y avait vraiment qu’une seule entreprise fabriquant des véhicules électriques à grande échelle et une action à acheter pour capitaliser sur le marché des véhicules électriques – Tesla.

C’est en train de changer.

Dans les années 2020, chaque constructeur automobile de la planète va fabriquer des véhicules électriques à grande échelle, et chaque stock automobile doublera en stock de véhicules électriques. La thèse à la hausse pour ces « nouveaux stocks de véhicules électriques », bien sûr, est qu’aucun d’entre eux ne commande la valorisation de près de 600 milliards de dollars de Tesla – ce qui signifie que Tesla est déjà évalué pour un succès fulgurant dans les véhicules électriques, contrairement aux autres constructeurs automobiles.

C’est pourquoi acheter des actions Ford… acheter des actions GM… et acheter des actions Volkswagen est logique aujourd’hui. Et c’est pourquoi beaucoup de gens font exactement cela.

Mais, pour être franc, ces actions vous donneront simplement de bons rendements dans la révolution des véhicules électriques des années 2020… pas de bons rendements.

C’est parce que des entreprises comme Ford, GM et Volkswagen ont des entreprises automobiles traditionnelles qui perdront du terrain à mesure que leurs entreprises de véhicules électriques gagneront du terrain. Cela aura un effet dilutif sur leurs taux de croissance dans les années à venir, et un effet dilutif sur leurs rendements boursiers.

Quels taux de croissance ne seront pas dilués ?

De nouveaux entrants sur le marché automobile, qui conçoivent des véhicules électriques nouveaux et passionnants et qui n’ont pas de voitures anciennes dont les ventes sont en baisse.

Je parle d’entreprises comme Fisker (NYSE :RSF), la nouvelle entreprise de véhicules électriques qui utilise un modèle commercial de « partage de plate-forme » qui permet essentiellement à Fisker de se concentrer sur ce qu’il fait de mieux – concevoir de superbes voitures de luxe – et d’externaliser tout le reste. En externalisant tout le reste, Fisker réduit sa base de coûts et peut vendre des voitures de très haute qualité, à des prix très raisonnables. Je pense que cette entreprise sera un acteur puissant dans l’industrie des véhicules électriques à grande échelle.

Je parle aussi d’entreprises comme Point de charge (NYSE :CHPT) – la plus grande entreprise de recharge de véhicules électriques au monde, qui connaîtra une croissance énorme à mesure que les stations-service dans le monde seront remplacées par des stations de recharge pour véhicules électriques – et NIO (NYSE :NIO) – Premier fabricant chinois de véhicules électriques.

Puis il y a Moteurs lucides (NYSE :CCIV), l’entreprise qui, je pense, a ce qu’il faut du point de vue du talent, de la technologie, de l’image de marque et des ressources pour être la prochaine Tesla.

C’est la bonne nouvelle. Voici la meilleure nouvelle : la fête ne fait que commencer.

Au cours de la prochaine décennie, le nombre de véhicules électriques vendus dans le monde va augmenter de nombreux multiples, et comme c’est le cas, les cours des actions des meilleurs fabricants de véhicules électriques vont monter en flèche.

A la date de publication, Luke Lango n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

En découvrant les premiers investissements dans les industries à hypercroissance, Luke Lango vous place au rez-de-chaussée des mégatendances qui changent le monde. C’est le thème de son premier service axé sur la technologie, Innovation Investor. Pour voir toute la gamme d’actions de pointe innovantes de Luke, devenez abonné à Innovation Investor dès aujourd’hui.