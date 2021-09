Il est temps d’acheter un plus grand Quest 2: Medal of Honor prend un énorme 45 Go d’espace

Facebook a le vent en poupe avec les annonces d’Oculus Quest 2 ces derniers temps, et son dernier jeu exclusif Quest 2 est une surprise extrêmement bienvenue. Le jeu de tir uniquement VR Medal of Honor: Above & Beyond arrive prochainement sur l’Oculus Quest 2 avec un contenu “soigneusement retravaillé” qui s’exécute nativement sur le casque VR autonome. Le jeu est toujours disponible sur les plateformes Oculus Rift et SteamVR, mais cette nouvelle version fonctionnera sur un Quest 2 sans aucun besoin de tethering.

Cela marque le troisième jeu exclusif annoncé de Quest 2 qui ne sera pas jouable sur l’Oculus Quest original. Les annonces précédentes incluent le prochain remake de Resident Evil 4 VR et Alvo, un jeu de tir multijoueur populaire sur la plate-forme PSVR.

La version Quest 2 de Medal of Honor: Above & Beyond comprend la campagne solo complète, le mode multijoueur et même la série documentaire primée The Gallery, qui suit de vrais vétérans de la Seconde Guerre mondiale alors qu’ils revisitent les lieux où ils se sont battus pendant la guerre. La campagne solo de Medal of Honor tente de se démarquer en suivant bon nombre de ces histoires, ajoutant une couche unique d’authenticité à l’expérience.

Lorsque nous avons examiné le jeu en janvier sur la plate-forme Oculus Rift, nous avons noté que le jeu aurait besoin de beaucoup de travail pour vraiment être considéré comme l’un des meilleurs jeux Quest 2. Alors que The Gallery se démarquait comme un morceau d’histoire incroyable et une belle histoire, le jeu lui-même semblait ancien en comparaison. Depuis sa sortie, le développeur Respawn Entertainment a publié plusieurs correctifs qui corrigent de nombreuses plaintes des joueurs concernant le jeu.

D’après la bande-annonce ci-dessus, la version Quest 2 est visuellement incroyable et semble être un excellent port. Selon un représentant de Facebook, le jeu occupera environ 45 Go sur le Quest 2 une fois installé. C’est une quantité énorme mais, heureusement, beaucoup plus petite que les 180 Go requis pour la version PC.

La version Quest 2 est susceptible d’être livrée avec tous ces correctifs et, sans aucun doute, d’autres améliorations au-delà. Les 10 cartes multijoueurs et les cinq modes de jeu peuvent également être joués dès le départ. Oculus et EA n’ont pas encore spécifié de date de sortie ou de prix, mais nous en saurons certainement plus sur le jeu lors de la conférence annuelle Facebook Connect le 28 octobre.

