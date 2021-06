Il est temps d’aider l’Inde dans la lutte contre le COVID-19, déclare l’envoyé du Koweït

L’ambassadeur du Koweït en Inde Jassem Ibrahim Al-Najem (Image : Ambassade du Koweït)

Les relations diplomatiques entre l’Inde et le Koweït ont 60 ans, mais les deux pays entretiennent des relations cordiales depuis plus de 150 ans. Lors d’une récente table ronde internationale sur le thème « Relations Inde-Koweït et coopération humanitaire » organisée par la Fondation Tillotama, l’envoyé du Koweït a déclaré : « L’Inde a toujours été présente pour la communauté internationale, en offrant assistance et aide. Et, maintenant, pendant la deuxième vague de COVID-19, il est temps que la communauté mondiale aide l’Inde. »

Comme cela a été signalé plus tôt, le Cabinet du Koweït avait convoqué une session d’urgence et avait exprimé sa profonde préoccupation face à la situation en Inde. Lors de cette réunion, un plan a été préparé pour accélérer l’aide médicale, en particulier l’oxygène dont l’Inde a tant besoin.

Alors que le Koweït est l’une des principales sources de satisfaction des besoins de sécurité énergétique de l’Inde, car il exporte environ 200 000 barils de pétrole brut par jour, soit 10 % de la production totale du Koweït, il importe également de nombreux produits pétrochimiques d’Inde.

La Kuwait Investment Authority a l’intention de doubler les investissements en Inde par rapport aux 5 milliards de dollars actuellement investis dans les secteurs privé et public. Les investissements seront des domaines critiques, notamment les infrastructures, le pétrole et d’autres nouveaux champs.

Dans une interaction exclusive, L’ambassadeur du Koweït en Inde Jassem Ibrahim Al-Najem, partage avec Huma Siddiqui, les plans de son pays pour étendre l’aide médicale et la coopération dans d’autres domaines.

Voici des extraits :

Quelle quantité d’oxygène le Koweït a-t-il envoyé en Inde jusqu’à présent ?

L’État du Koweït reste ferme pour soutenir l’Inde dans sa lutte contre la deuxième vague de virus Corona et le besoin d’oxygène médical, je voudrais mentionner que dans la première phase de fourniture d’aide médicale à l’Inde, le Koweït a envoyé 215 tonnes métriques d’oxygène médical liquide et 2600 bouteilles d’oxygène par trois navires de la marine indienne au port de Mangalore au Karnataka et un navire commercial au port de Nhava Sheva à Mumbai, tandis que dans la deuxième phase, 210 tonnes d’oxygène liquide médical et 1200 bouteilles d’oxygène ont été envoyées avec le l’aide du navire de la marine indienne Shardul qui est arrivé à New Mangalore port Trust en Inde le 25 mai 2021. En dehors de cela, un vol de l’armée de l’air koweïtienne a transporté par avion 40 tonnes d’articles de secours de la Société du Croissant-Rouge du Koweït à New Delhi, dont 282 bouteilles d’oxygène, 60 concentrateurs d’oxygène, ventilateurs et autres équipements médicaux essentiels.

Le Koweït envisage-t-il d’envoyer davantage d’aide médicale en Inde ?

Comme vous le savez, le pont air-mer a été établi entre les deux pays, le processus d’expédition dans la deuxième phase se poursuit toujours, Indian Air Force Aircraft transporte des réservoirs ISO vides au Koweït pour être remplis et renvoyés via un pont maritime pour le approvisionnement régulier de l’aide médicale en Inde. De plus, le navire de la marine indienne Tarkash est arrivé au Koweït le 31 mai 2021 et partira bientôt du Koweït avec plus de 200 tonnes d’oxygène liquide médical et de bouteilles d’oxygène. De plus, Equate, une société pétrochimique du Koweït, a offert 100 000 dollars américains pour acheter des concentrateurs d’oxygène à envoyer en Inde. Au total, le gouvernement du Koweït s’est engagé à fournir 1400 tonnes métriques d’oxygène médical liquide à l’Inde.

Récemment, les ministres des Affaires étrangères des deux pays se sont entretenus au téléphone – et l’accent était mis sur l’amélioration des relations bilatérales – comment pensez-vous que les deux pays peuvent améliorer leurs relations ?

Oui, les deux pays s’efforcent de renforcer et de renforcer leurs relations bilatérales dans divers domaines, tels que l’énergie, la pétrochimie, la médecine, l’éducation et la culture. De plus, le Koweït va très bientôt rejoindre l’Alliance solaire internationale, qui est considérée comme une alliance importante dans le domaine de l’énergie, et offrira aux deux pays de grandes opportunités de coopération dans ce domaine, et ouvrira de nouvelles possibilités de développement dans futur. Par la suite, les ministres des Affaires étrangères des deux pays sont en pourparlers réguliers et se sont exprimés trois fois en 45 jours depuis que la deuxième vague a frappé l’Inde.

Les deux parties ont-elles identifié de nouveaux domaines de coopération ?

Lors de la récente visite du Cheikh Dr Ahmad Nasser Al-Mohammad Al-Sabah, ministre des Affaires étrangères et ministre d’État chargé des affaires du cabinet du Koweït, les deux parties ont décidé de créer la Commission mixte, qui tiendrait sa première réunion plus tard ce année, pour renforcer les relations bilatérales dans tous les domaines et stimuler leur commerce et leurs investissements. En outre, les deux parties ont décidé de créer de nouveaux groupes de travail conjoints, qui travailleront sous l’égide de la Commission conjointe pour renforcer la coopération entre les deux pays dans divers domaines tels que : Groupe de travail conjoint sur la coopération médicale ; Groupe de travail conjoint sur les hydrocarbures ; et Groupe de travail conjoint sur le travail, l’emploi et le développement de la main-d’œuvre.

En outre, le Koweït exporte quotidiennement plus de 200 000 barils de pétrole brut vers le marché indien et, de toute évidence, les deux pays sont impatients d’augmenter et d’équilibrer les exportations de pétrole brut pour répondre aux besoins énergétiques de la République de l’Inde.

Post COVID – y a-t-il des plans pour reprendre les travailleurs indiens ?

La pandémie a affecté les économies, les systèmes de santé et la vie des peuples du monde entier. Beaucoup d’entre eux ont perdu leur entreprise et leur emploi, la même chose s’est produite avec les travailleurs indiens au Koweït alors qu’ils traversaient cette période difficile. L’État du Koweït s’est coordonné avec la partie indienne pour que les travailleurs indiens retournent au Koweït pour reprendre leur travail, en particulier le personnel médical. Et espérons que la situation sera bientôt normale pour que les travailleurs indiens retournent au Koweït.

