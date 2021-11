Les fans du hit d’Apple TV+ The Morning Show peuvent désormais aller « à l’intérieur de l’épisode » du récent épisode de Confirmations. Cet épisode particulier voit les émotions monter en flèche après les dernières nouvelles qui « envoient des ondes de choc » dans la salle de rédaction.

La deuxième saison de The Morning Show a cherché à s’appuyer sur la première saison extrêmement populaire, Apple TV + espérant probablement plus de récompenses après celles qu’elle a remportées auparavant. Des épisodes comme Confirmations ne nuiront certainement pas à sa cause.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Reprenant après les événements explosifs de la saison 1, cette saison trouve l’équipe du Morning Show émergeant de l’épave des actions d’Alex (Jennifer Aniston) et Bradley (Reese Witherspoon), vers une nouvelle UBA et un monde en mutation, où l’identité est tout, et le gouffre entre qui nous présentons et qui nous sommes vraiment entre en jeu.

Ceux qui n’ont pas encore assisté à The Morning Show peuvent le faire dès maintenant sur Apple TV +, avec du contenu pouvant être regardé sur toutes sortes de plates-formes et d’appareils. Tous les appareils Apple sont un bon pari, tandis que vos consoles de jeu, vos clés de streaming et vos téléviseurs intelligents sont également susceptibles de proposer une application Apple TV.

Si vous voulez profiter de The Morning Show avec style, n’oubliez pas de consulter notre liste des meilleures offres Apple TV sur le marché aujourd’hui.

Contenu exclusif

Apple TV+

Contenu 100% exclusif pour le prix d’une tasse de café.

Avec TV+, vous pouvez regarder des émissions télévisées à gros budget bien produites par des réalisateurs célèbres et mettant en vedette des acteurs et actrices primés sur tous vos appareils Apple et avec jusqu’à six membres de votre groupe de partage familial.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Des visuels éclatants

Review: L’écran de la Nintendo Switch OLED est à couper le souffle

La Nintendo Switch OLED est l’une des consoles les plus en vogue cette année, offrant un certain nombre d’améliorations par rapport aux versions précédentes de Switch et constitue un excellent système familial. Mais vaut-il le prix demandé de 350 $ ?