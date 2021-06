Il est temps d’apprendre : mieux vaut être qualifié que surqualifié

Portrait de Rajiv Sodhi

Par Rajiv Sodhi

Au cours des 12 à 14 derniers mois, le monde a connu des changements sans précédent induits par le Covid-19. En Inde, les organisations de tous les secteurs se sont adaptées pour fonctionner dans le nouvel environnement commercial dynamique, et presque tous les secteurs d’activité ont connu un point d’inflexion numérique. Alors que l’adoption de technologies émergentes telles que le cloud, l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique a été accélérée, la normale modifiée a également aggravé le déficit de compétences numériques. Alors que les entreprises continuent d’adopter la nouvelle réalité à distance, elles doivent se concentrer sur les solutions qui aident les clients à en faire plus. Pour cela, ils doivent inculquer des compétences et des capacités techniques à leur main-d’œuvre.

L’accélération de la transformation numérique a fait de l’amélioration des compétences et de la reconversion une exigence commerciale essentielle pour les organisations et pour être à la hauteur des normes de l’industrie en constante évolution. Cela est nécessaire pour surmonter les défis liés à la prise de décision, augmenter le retour sur investissement de la technologie et trouver et retenir les bons talents. Les entreprises investissent massivement dans leurs employés pour les perfectionner afin d’augmenter leur productivité et survivre dans un contexte de forte concurrence.

À cette fin, les programmes de certification, tels que les certifications Microsoft, permettent aux professionnels de se former et cela à leur propre rythme et à leur rythme. Ces programmes dotent les organisations des meilleurs talents pour assumer les rôles de travail dynamiques de la technologie. Les certifications ont été spécifiquement développées pour aider les individus à explorer des sujets en profondeur grâce à des parcours d’apprentissage guidés et à apprendre à accomplir des tâches spécifiques à travers des modules individuels.

Pourquoi investir dans les certifications ? La technologie évolue plus vite que jamais; ce qui était auparavant une durée de conservation de six mois ou un an est maintenant réduit à quelques mois. Aujourd’hui, chaque organisation essaie de numériser ses activités, ce qui a considérablement accru la concurrence. Les chefs d’entreprise attendent de leurs employés techniques qu’ils tirent parti des solutions les plus optimales disponibles sur le marché pour résoudre des problèmes commerciaux complexes. Pour cela, les professionnels ont besoin de connaître toutes les nouvelles fonctionnalités qui sont ajoutées régulièrement.

Des certifications appropriées sont devenues essentielles pour la productivité et la collaboration du personnel, pour économiser du temps et de l’argent et améliorer l’expérience client. Sans personnel hautement qualifié et certifié, les organisations n’exploiteront probablement qu’une fraction des avantages commerciaux potentiels. Les certifications sont également essentielles pour les professionnels à la recherche d’une nouvelle carrière ainsi que pour ceux qui débutent.

Selon une étude, 91 % des professionnels formés déclarent que la certification leur donne plus de crédibilité professionnelle. Les employés certifiés apportent beaucoup plus d’avantages commerciaux à la table. Ils sont susceptibles d’être plus efficaces et représentent donc un meilleur retour sur investissement que le personnel non certifié. Ils peuvent aider à perfectionner les autres membres du personnel et les encourager à améliorer leurs compétences et à obtenir une certification. Avoir un personnel certifié peut également améliorer considérablement la qualité des offres et augmenter leurs chances de remporter des contrats. Une recherche de Microsoft montre que pour renforcer la résilience dans la nouvelle normalité, les entreprises ont accéléré la numérisation à hauteur de 149 millions de nouveaux emplois dans la technologie d’ici 2025. Ces nouveaux emplois technologiques seront créés dans des domaines tels que le développement de logiciels, le cloud, l’analyse de données, la machine l’apprentissage, l’IA, la cybersécurité, la confidentialité et la confiance.

L’apprentissage continu est un signal clé de la résilience et de rester en tête. Les certifications sont conçues pour valider l’existence de ces talents recherchés. Ils offrent un avantage professionnel en facilitant des preuves mondialement reconnues et approuvées par l’industrie de la maîtrise des compétences. Il appartient désormais aux professionnels de mettre à profit leurs compétences et leurs certifications et d’acquérir cet avantage concurrentiel sur le marché.

L’écrivain est directeur de l’exploitation, Microsoft Inde

