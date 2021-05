Il est temps d’arrêter HODLing? Les cryptos montent toujours avec John Rubino ⋆ .

par Kerry Lutz, Financial Survival Network:

John Rubino est de retour… Les conflits cryptographiques de Musk, ne tombez pas amoureux d’un enfant de 9 ans, Elon Musk. Tesla a-t-il vendu son Bitcoin? Est-ce un délit d’initié? Qu’est-ce que cela signifie pour les cryptos? L’argent chaud l’aime et partira aussi vite qu’il est venu. C’est ce qui se passe dans une bulle. Il est temps d’arrêter HODLING? Michael Burry révèle un énorme court métrage dans Tesla. Sam Zell est également du même côté du commerce. L’or aime Bâle III, est-ce le glas de la LBMA. Les grandes banques ont pu mentir sur la valeur des contrats à terme dans leurs livres, ce qui signifie qu’ils ne valent rien. Les grandes banques d’investissement menacent de quitter le marché du papier. Cela conduirait à une évaluation physique plutôt qu’à une évaluation papier. Le Forum économique mondial a annulé sa réunion annuelle 2021 prévue à Singapour dans trois mois, a annoncé lundi l’organisation basée en Suisse. La prochaine réunion annuelle aura lieu au contraire dans la première moitié de 2022.… Les actifs spéculatifs tombent en disgrâce SPACS, NFTs, actions Reddit, cryptos tandis que l’argent coule dans des valeurs refuges comme les métaux précieux… Ils ont tous échoué. C’est ainsi que fonctionnent les bulles? Les grandes actions technologiques seront-elles les prochaines? Rappelez-vous les années 1990, lorsque le terrain sous le palais impérial au Japon valait plus que tout l’immobilier de Manhattan. Covid est maintenant presque officiellement parti. C’est moins de 5% des décès, ce qui signifie que ce n’est plus considéré comme une épidémie. Et contre toute attente, les masques commencent à s’estomper dans la mémoire, du moins dans certains endroits comme la Floride et le Texas.

