Il est temps de commander une portion brûlante de stock BROS

Envie d’une bonne tasse de café et de quelques nouvelles boursières ? Chaîne de cafés de l’Oregon Frères néerlandais (NYSE :BROS) devient de plus en plus populaire, mais l’action BROS n’est toujours pas sur le radar pour de nombreux investisseurs d’aujourd’hui.

Source : Alexander Oganezov / Shutterstock.com

Ce n’est pas une mauvaise chose, car cela pourrait représenter une opportunité de démarrage dans une entreprise à croissance rapide. Dutch Bros a eu des débuts modestes, mais menace / promet maintenant de devenir une chaîne de restaurants entièrement nationale.

Certes, l’action BROS reste un investissement quelque peu spéculatif. La société vient de faire son offre publique initiale (IPO) il y a quelques mois et a publié son premier rapport sur les résultats trimestriels en tant que société cotée en bourse.

Je n’appellerais pas cela un moment décisif, mais c’était assez important. Certes, tous les points de données n’étaient pas positifs. Cependant, il y avait suffisamment de nouvelles positives pour donner aux investisseurs une secousse semblable à la caféine, et peut-être même les inciter à acheter d’autres actions.

Un regard plus attentif sur le stock de BROS

Juste pour vous donner un récapitulatif, Dutch Bros a d’abord fourni une fourchette de prix de 18 $ à 20 $ pour ses actions cotées en bourse.

Après cela, cependant, la société a annoncé qu’elle augmenterait son prix d’introduction en bourse à 23 $ par action en septembre.

C’était un début de bon augure, c’est le moins qu’on puisse dire. Dutch Bros est finalement devenu public le 14 septembre au prix mentionné précédemment de 23 $, et étonnamment, l’action a grimpé à 60 $ le 21 septembre.

L’élan haussier s’est ensuite poursuivi pendant un certain temps, l’action BROS culminant à 81,40 $ le premier jour de novembre.

Trois semaines plus tard, le cours de l’action est tombé à 55 $ et il est encore trop tôt pour identifier une fourchette de prix pour l’action.

La meilleure stratégie serait donc de commencer à accumuler des actions BROS pour une position à long terme. Si le prix baisse, vous pouvez toujours acheter quelques actions supplémentaires, mais s’il vous plaît, ne vous surendettez pas.

Une histoire de croissance inspirante

Vous vous demandez peut-être comment Dutch Bros s’est comporté dans son tout premier rapport sur les bénéfices post-IPO. Et, nous allons certainement y arriver momentanément.

D’abord, cependant, je pense qu’il est important de comprendre ce qui rend cette entreprise spéciale. Après tout, une entreprise doit avoir quelque chose d’unique, si elle veut concurrencer des entreprises comme Starbucks (NASDAQ :SBUX).

Lors d’une récente conférence téléphonique, le président et chef de la direction de Dutch Bros, Joth Ricci, a raconté de manière convaincante l’histoire de la croissance de son entreprise.

Il a raconté les humbles débuts : « En 1992, Dane et Travis Boersma ont lancé Dutch Bros avec une machine à expresso à double tête et un chariot au centre-ville de Grants Pass, en Oregon.

En d’autres termes, même si l’introduction en bourse vient d’avoir lieu récemment, Dutch Bros sert du café depuis près de trois décennies.

Avance rapide jusqu’aux années 2020, et il est évident que Ricci souhaite que l’entreprise soit présente à l’échelle nationale.

Cet objectif est assurément réalisable. Depuis 2015, le nombre de magasins de Dutch Bros a presque doublé pour atteindre plus de 500 magasins au volant dans 11 États. En 2021, Dutch Bros est entré dans deux nouveaux États, l’Oklahoma et le Texas.

Résultats mitigés

Dans 10 à 15 ans, Ricci souhaite que le nombre d’implantations de l’entreprise aux États-Unis atteigne 4 000.

Cela peut être possible si Dutch Bros peut générer suffisamment de revenus et de bénéfices.

Alors, commandons une portion de statistiques fiscales du troisième trimestre 2021.

Les revenus de la société ont augmenté de près de 50 % en glissement annuel, pour atteindre 129,8 millions de dollars. De toute évidence, Dutch Bros a vendu beaucoup de café.

D’autre part, la société a affiché une perte de bénéfice trimestriel de 117,1 millions de dollars.

C’est une déception par rapport aux bénéfices de 6,7 millions de dollars (gagnés, pas perdus) du trimestre de l’année dernière.

Par conséquent, Dutch Bros devrait envisager de se concentrer sur la transformation de la croissance impressionnante des revenus de l’entreprise en de meilleurs résultats nets.

La ligne de fond

Ce qui est spécial à propos de Dutch Bros, en fin de compte, c’est l’histoire inspirante de l’entreprise alors qu’elle est née de ses humbles débuts.

Il est encore trop tôt pour déterminer si le stock BROS est bon marché ou cher. Seul le temps nous dira ce que vaut vraiment l’action.

Pour l’instant, cependant, si vous êtes d’accord avec la vision d’expansion nationale de Dutch Bros, n’hésitez pas à commander quelques actions à long terme.

A la date de publication, David Moadel n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.