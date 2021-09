Il est temps de concevoir votre plan « Vitesse d’évasion »

À l’heure actuelle, « vitesse d’échappement » ne signifie rien pour vous. Vous avez probablement ouvert cet e-mail en pensant : qu’est-ce que cela signifie ?

Source : 3Dsculptor / Shutterstock.com

La vitesse d’évasion financière est obtenue lorsque vous n’êtes pas alourdi par la gravité des impôts, de l’inflation et de toutes les autres forces qui volent discrètement votre richesse avant que vous ne puissiez en profiter.

Au fond, c’est une forme de liberté, d’apesanteur totale et dont mon ami et collègue Louis Navellier vient à peine d’atteindre la formule.

C’est pourquoi je viens vers vous aujourd’hui. Comme je l’ai mentionné mardi, c’est énorme.

C’est tellement énorme, en fait, que Louis et moi serons assis pour vous montrer comment atteindre cette « vitesse d’évasion » lors d’un événement spécial…

Alors, prenez votre agenda ou ouvrez votre application de calendrier et notez Mardi 5 octobre à 19 h (HE) pour le Événement de vitesse d’échappement.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE.

Voici juste un avant-goût du potentiel de notre stratégie de « vitesse de fuite »…

Il y a quelques années, l’action A a augmenté de 89 %… mais un back test a montré qu’en utilisant notre stratégie de « vitesse d’échappement », vous auriez pu réaliser des gains de 1 329% sur exactement la même action et sur la même période. L’action B, qui a augmenté de 124% en quatre mois, aurait pu être revalorisée à un gain de 967% à la place. Prenez le stock C, par exemple. Il a augmenté de 68 % en un an, mais l’ajout d’une seule ride supplémentaire de « vitesse d’échappement » aurait pu augmenter ce gain à 480 %… ou sept fois plus.

Je suis très heureux de partager nos découvertes avec vous, et pour vous préparer à cet événement, je veux partager avec vous un peu sur l’homme derrière le plan.

Les chiffres ne mentent pas

Si vous êtes avec moi depuis un moment, vous savez que je suis un gars “macro”. Je regarde les tendances dominantes sur les marchés et montre à mes lecteurs comment les exploiter pour les gains les plus importants et les plus puissants. Tout, de la technologie à l’énergie verte en passant par les voyages, c’est ma scène.

Mais aujourd’hui, j’aimerais changer les choses et vous parler un peu de mon ami et collègue Louis Navellier.

Il m’a invité à le rejoindre sur ce Vitesse d’échappement effort, et quand il m’a dit de quoi il s’agissait, je n’ai pas pu dire non. Avec l’expertise unique de Louis, c’était une évidence.

Alors que nous nous préparons pour le Événement de vitesse d’échappement au Mardi 5 octobre à 19 h (HE), je veux vous parler un peu de Louis — parce que si vous ne connaissez pas encore lui ou son histoire, vous allez le vouloir.

CLIQUEZ ICI POUR RÉSERVER VOTRE PLACE.

Pour commencer, il a été appelé “l’un des gestionnaires de fonds les plus importants de notre temps”. Il a été classé n ° 1 parmi tous les bulletins d’information pour un retour sur 20 ans par le Hulbert Financial Digest, et sa stratégie a écrasé le marché par une incroyable marge de 6-1…

En fait, tous les succès d’investissement de Louis peuvent être attribués à un seul devoir universitaire. De retour à Cal State Hayward à la fin des années 1970, l’un de ses professeurs a chargé Louis de créer un portefeuille modèle qui imiterait les performances de l’indice de référence S&P 500.

C’était une mission de rêve pour un gars des chiffres comme Louis… mais – et ce sont ses mots, pas les miens – il a échoué de manière spectaculaire.

Le problème? Son modèle a continué à battre le S&P 500.

Or, c’était à ce moment-là que tout le monde croyait qu’il était pratiquement impossible de battre le marché sans prendre des risques excessifs. La sagesse conventionnelle était que vous pourriez avoir de la chance pendant un certain temps, mais que personne ne pouvait battre le marché de manière cohérente. Mais les professeurs de Louis lui ont donné un accès sans précédent aux gros, chers et puissants ordinateurs centraux de Wells Fargo pour continuer à construire ses modèles de sélection de titres.

Grâce à des centaines d’heures de recherche et grâce à cet ordinateur central, Louis a découvert comment un type de stock d’élite a constamment surperformé l’ensemble du marché, année après année. Et grâce à une analyse approfondie, il a isolé les huit qualités clés que partageaient ces actions super performantes… et a développé un système pour les surfer.

Une fois qu’il a découvert cette formule qui bat le marché, Louis a consacré beaucoup de temps et de ressources à tester, affiner et valider ses découvertes. En 1980, il a lancé son propre bulletin d’information indépendant sur l’investissement pour les investisseurs individuels.

L’objectif était simple : découvrir les incohérences de Wall Street et aider les investisseurs individuels à battre le marché avec moins de risques sur les meilleures valeurs de croissance du marché.

Ses antécédents ont constamment battu le S&P 500. Il a battu le marché de plus de 3 pour 1 au début de son itération, et plus récemment, il a fait encore mieux, affichant des gains de 1,198% contre 176% pour le S&P 500 depuis 2003. .

Comme je l’ai dit plus tôt, c’est un record de battre le marché de 6 à 1.

Donc, il est facile de voir pourquoi j’ai sauté à bord de la dernière entreprise de Louis – ce qu’il fait est incroyablement efficace, et c’est sacrément cool de voir tout cela s’assembler.

Demain, Louis et moi allons nous réunir et vous montrer comment nous avons formé des approches uniques mais tout aussi rentables de cette chose appelée Vitesse d’échappement.

RAPPELLES TOI: Si vous ne l’avez pas déjà fait, cliquez ici pour réserver votre place pour la semaine prochaine Événement de vitesse d’échappement.

Restez à l’écoute, et je serai bientôt de retour avec vous.

Salutations,

Eric Fry

PS Transformer les mouvements de petites actions en gains énormes est l’un des secrets les mieux gardés de l’investissement. Des tests rétrospectifs montrent que vous pourriez transformer un mouvement de 159% des actions en une aubaine de 4,157% ! Cliquez ici pour obtenir l’histoire complète GRATUITEMENT Événement de vitesse d’échappement.

A la date de publication, Eric Fry n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Eric Fry est un sélectionneur d’actions primé avec de nombreux appels « 10-bagger » – sur les bons marchés ET les mauvais. Comment? En trouvant de puissantes mégatendances mondiales… avant qu’elles ne décollent. En fait, Eric a recommandé 41 différents gagnants boursiers à plus de 1000% au cours de sa carrière. De plus, il a battu 650 des investisseurs les plus célèbres du monde (dont Bill Ackman et David Einhorn) dans un concours. Et aujourd’hui, il révèle gratuitement son prochain gagnant potentiel à 1000%, ici même.