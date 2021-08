Il est temps de destituer les juges du Texas permettant aux démocrates de bafouer la loi ⋆ 10z viral

À l’heure actuelle, les mésaventures des démocrates capricieux de la Chambre du Texas, maintenant à quelques jours de leur troisième effort pour briser le quorum, sont devenues une farce connue à l’échelle nationale. Ils sont allés à DC avec un cas de Miller puis se sont retrouvés coincés avec six cas de Corona.

Les démocrates du Texas ont dépassé le quorum pour empêcher l’examen de la législation sur l’intégrité des élections, par exemple en étendant les garanties d’identification des électeurs aux bulletins de vote postal et en empêchant les responsables locaux de modifier les règles électorales en fin de partie sans approbation législative. L’une des victimes directes du débrayage a été la réforme de la libération sous caution pour empêcher les personnes arrêtées à haut risque de violence de faire facilement la caution, avec des retards démocrates susceptibles d’entraîner le meurtre de 21 Texans supplémentaires, si le rythme actuel des meurtres commis par des personnes libérées le la caution continue.

Travaillant à rétablir le quorum à la Chambre du Texas, le président de la Chambre Dade Phelan tard mardi soir le 10 août, le Texas a émis 52 mandats d’arrêt pour contraindre les démocrates absents à revenir à la Chambre de la Chambre pour la deuxième session extraordinaire de 30 jours convoquée par le gouverneur républicain Greg. Abbott débutera le 7 août. La session extraordinaire ne peut pas terminer ses travaux sans que la Chambre n’atteigne un quorum des deux tiers de ses 150 membres. Les démocrates ont 67 membres, ce qui signifie qu’au moins 17 démocrates devraient se présenter à Austin pour que la Chambre puisse mener des affaires.

Le président du Texas, un républicain, aurait agi plus tôt à l’exception de l’ordonnance restrictive temporaire du juge du district de l’État démocrate Brad Urrutia le soir du 8 août empêchant l’arrestation de membres de la Chambre. L’ordre est extraordinaire pour son incompréhension à couper le souffle des concepts constitutionnels de base tels que les «questions politiques», la «séparation des pouvoirs» et les «branches coégales du gouvernement» ainsi que le respect des pratiques de longue date.

En rendant sa décision, Urrutia a subsumé exclusivement les pouvoirs législatifs à ses propres pouvoirs en tant que membre du pouvoir judiciaire, empêchant le président de la Chambre d’atteindre le quorum pour mener des affaires en empêchant « la détention, le confinement ou toute autre restriction du mouvement d’un démocrate de la Chambre du Texas sans son consentement de manière à porter atteinte de manière substantielle à sa liberté.

L’ordonnance du juge a été suspendue par la Cour suprême du Texas mardi. En demandant l’intervention de la Cour suprême, le procureur général de la République, Ken Paxton, a avancé cinq arguments clés :

Le juge a abusé de son autorité en s’ingérant dans les efforts de la législature du Texas pour obtenir le quorum. L’orateur est à l’abri de toute action en justice pour des actes législatifs en vertu de la Texas Speech and Debate Clause (analogue à la Speech or Debate Clause de la Constitution des États-Unis). La doctrine de la question politique prévaut sur le contrôle judiciaire d’un « différend intra-branche entièrement législatif ». Comme le dit l’acte de procédure, “La Constitution du Texas autorise expressément la législature à obliger les membres absents à participer”. Et, étant donné que les sessions spéciales durent 30 jours, le temps presse et il n’y a pas d’autre recours adéquat que celui de l’arrestation civile.

Aggravant l’erreur du juge Urrutia, un deuxième juge a pesé mercredi dans les affaires de la législature lorsque le juge démocrate Chris Morton, du 230e tribunal de district du comté de Harris, a accordé une ordonnance d’habeas corpus pour le représentant démocrate de l’État du Texas, Gene Wu. L’avocat de Wu a affirmé : « Il n’y avait pas de quorum, donc ils ne pouvaient rien faire, donc le mandat est illégal et le mandat d’arrêt viole la constitution du Texas.

En fait, l’une des rares choses que la Texas House peut faire légalement est d’obliger la présence à atteindre le quorum. La Constitution de l’État du Texas stipule clairement à ce sujet dans la section 10 de l’article 3 : « Les deux tiers de chaque Chambre constitueront le quorum pour faire des affaires, mais un plus petit nombre peut ajourner d’un jour à l’autre et obliger la présence de membres absents, de la manière et sous les peines que chaque Chambre peut prévoir.

Que les membres du barreau de l’État du Texas et les juges de l’État en exercice ne puissent pas – ou refusent – ​​de comprendre la lecture en lettres simples de la constitution de l’État devrait être une cause d’alarme pour tous les Texans. Lorsque l’état de droit n’est pas respecté, l’anarchie ou la tyrannie sont à portée de main.

Il est important de noter que l’effort de Phelan pour contraindre à la présence est plus courant dans les organes législatifs aux États-Unis et dans le monde que ne le pensent généralement la presse et le public – même si, selon toute vraisemblance, les journalistes politiques commentant la situation savent trop bien à quelle fréquence cela se produit. .

Lors d’un incident célèbre en 1988, les républicains du Sénat américain tentaient de bloquer l’examen d’un projet de loi sur le financement des campagnes électorales. Ils ont demandé s’il y avait un quorum présent dans la chambre tard une nuit et sont partis.

Certains démocrates étaient également absents, et la direction démocrate a ordonné au sergent d’armes d’arrêter les sénateurs absents, maintenant le Sénat en session jusqu’à ce qu’un quorum puisse être rétabli. La police du Capitole a trouvé le sénateur républicain Bob Packwood de l’Oregon dans son bureau et lui a ordonné de retourner dans la chambre. Il a refusé. Packwood a été littéralement traîné les pieds dans la chambre du Sénat par la police du Capitole.

Ma propre expérience en tant que législateur en Californie est similaire. La Californie exigeait un vote des deux tiers pour approuver un budget ainsi que pour approuver la plupart des nouvelles taxes. Étant donné que les républicains détenaient plus d’un tiers des membres des deux chambres au cours de mes six années au pouvoir, il n’était pas rare que les dirigeants démocrates ferment les chambres, empêchant les membres de partir sans autorisation.

C’était une forme manifeste de guerre psychologique visant à épuiser l’opposition en la privant de sommeil et d’hygiène personnelle. Nous dormions sous des tables dans la salle de réunion du caucus, avec des ronflements bruyants se répercutant dans la pièce étouffante. Finalement, les démocrates choisiraient suffisamment de républicains pour atteindre les deux tiers et nous serions rassemblés sur le sol pour voter.

Si nous avions même pensé à demander, aucun juge ne daignerait – ou n’oserait – nous sauver. Être séquestré au Capitole contre notre gré était un risque auquel nous nous sommes inscrits lorsque nous nous sommes présentés aux élections législatives.

Avec maintenant deux juges de l’État du Texas dépassant clairement leur autorité en s’immisçant dans une affaire interne d’une branche distincte du gouvernement, il est temps pour la législature du Texas ou la Cour suprême du Texas d’envisager d’exercer des pouvoirs clairs qu’ils possèdent sur des juges trop « incompétents pour exercer (leur) devoirs » au titre de l’article 15 : mise en accusation.

Sinon, les juges continueront d’outrepasser leur autorité légitime, cimentant progressivement la suprématie judiciaire, sur la voie d’une inévitable tyrannie judiciaire.

Chuck DeVore est vice-président des initiatives nationales à la Texas Public Policy Foundation et a siégé à l’Assemblée de l’État de Californie de 2004 à 2010.