Il est temps de détruire les plans malades et tordus des masques américains ⋆ .

Eh bien, c’est commencé. Les États-Unis ont atteint le point, dans de nombreuses régions du pays, où il y a plus de vaccins disponibles que des gens prêts à les prendre.

La plupart de cette soi-disant «réticence aux vaccins» est motivée par de la politique pure.

La haine viscérale de Donald Trump à l’égard de Joe Biden, qui l’a battu comme un tambour lors des dernières élections, et l’engagement du parti républicain à un pouvoir brut sur tout ce qui peut aider les Américains, nous ont amené cette crise.

Si Trump, Fox et le GOP peuvent convaincre les gens qui les suivent qu’ils ne devraient pas se faire vacciner, ils peuvent empêcher le président Biden de maîtriser cette pandémie.

S’ils peuvent empêcher Biden de maîtriser la maladie, ils l’empêchent également de remettre l’économie en forme.

Et – Bingo! – s’ils l’empêchent de remettre l’économie en forme, les républicains voient des victoires aux élections de mi-mandat de 2022 et pourraient même reprendre la Maison Blanche en 2024.

Ce sont leurs calculs simples mais brutaux, et ils ne se soucient franchement pas de qui cela tue. Plus il y en a, mieux c’est, en fait, car le chaos nuit au parti (démocrate) au pouvoir. Après tout, ils nous ont déjà montré qu’ils étaient prêts à tuer un demi-million d’Américains juste pour tenter de gagner les dernières élections.

Et, comme l’idiot du village et sénateur du GQP Ron Johnson l’a dit hier alors qu’il décourageait l’examen général de la documentation sur les vaccins, «Pourquoi cette grande pression pour s’assurer que tout le monde reçoit un vaccin, au point où vous feriez mieux de l’imposer, vous allez honte aux gens, vous allez les forcer à porter une carte pour prouver qu’ils ont été vaccinés pour pouvoir rester dans la société? Je me méfie beaucoup de ce qui se passe ici.

Droite. C’est juste une urgence de santé publique qui a tué un demi-million d’Américains. Pas grand-chose pour les riches républicains.

C’est donc à nous de faire sauter leur plan. Et si nous sommes suffisamment nombreux à faire un petit pas simple, nous pourrons peut-être y arriver. Voici comment:

J’appelle des restaurants, des bars, des magasins et d’autres lieux d’affaires que j’ai fréquentés ces dernières années. Prendre lentement, juste un ou deux par jour. Décontractée.

Ma conversation ressemble à ceci:

Moi: «Je vois que nous nous rapprochons du point où l’économie peut se redresser. Je suis tellement excité de revenir dans votre (restaurant, magasin)! J’adore votre (mentionnez le plat ou le produit pour qu’ils sachent que je suis un vrai client)! Je voulais juste m’assurer, d’abord, que vous exigez une preuve de vaccination avant de laisser entrer les gens? »

Eux: «Nous n’avons pas de politique spécifique à ce sujet, mais vous êtes plus que bienvenu à venir. Nous tous qui travaillons ici sommes vaccinés! »

Moi: «Eh bien, laissez-moi vous donner mon nom et mon numéro de téléphone et vous pourrez m’appeler si vous décidez de modifier votre police. Pendant au moins l’année prochaine, je ne vais fréquenter que les entreprises qui exigent une preuve de vaccination pour entrer dans la porte. Même si je suis vacciné, je ne veux pas être exposé à quelqu’un qui ne l’est pas et qui pourrait être porteur d’une de ces variantes étranges.

Eux (généralement un peu secoués): “Je ne manquerai pas de dire au responsable que vous avez appelé …”

Cela peut fonctionner.

Le principal impératif de chaque entreprise est ce qu’on appelle la «différenciation». Quand j’ai enseigné le marketing et dirigé une agence de publicité à Atlanta, je me demandais toujours: «Qu’est-ce qui vous différencie de vos concurrents? Qu’est-ce que vous offrez qu’ils ne le font pas ou ne le peuvent pas? En termes simples, quel est votre avantage concurrentiel injuste? »

Plus souvent qu’autrement, la réponse à cette question est devenue le centre d’une grande campagne de marketing.

L’Amérique connaît actuellement une quantité ahurissante de demande refoulée. Les gens veulent sortir et manger, boire, célébrer, danser et acheter des choses. Mais beaucoup, presque certainement une majorité, veulent le faire en toute sécurité.

Donc, si même un petit mais significatif pourcentage d’entreprises décide que c’est un bon marketing de s’adresser exclusivement aux personnes qui ont pris le temps et la peine de se faire vacciner, cela créera une pression sociale et économique qui commencera à épuiser ces gens républicains. les politiciens et Fox News ont convaincu que le virus n’est pas un problème.

Mais gros problème ou non, ils veulent quand même entrer dans le restaurant! Et cela pourrait nous amener au seuil d’immunité des troupeaux vaccinés de 75% à 85% dont nous avons besoin pour un pays sûr, quelles que soient les crachats stupides de Trump ou Johnson ou les «questions» smarmy de Tucker.

Dans les années 1980, un de mes chers amis, Tom Larsen, possédait l’un des meilleurs restaurants haut de gamme de Boston, The Pillar House. Chaque restaurant de la ville à cette époque avait à la fois des sections fumeurs et non-fumeurs, mais Tom s’était engagé à servir des plats extraordinaires dans un environnement propre où vous pouviez sentir et goûter les saveurs de ses chefs si méticuleusement organisées.

Donc, en 1986, il a interdit de fumer à The Pillar House, même dans le bar et les salles de bain: le sien était le premier restaurant conséquent à Boston, et l’un des premiers du pays, à le faire.

Je me souviens quand il a pris la décision. Nous en avons beaucoup discuté, en fait. Je m’attendais vraiment à ce qu’il perde des affaires, mais au lieu de cela, au fur et à mesure que le mot se répandait, son entreprise continuait de croître!

Le restaurant a reçu une énorme publicité (il a été repris par l’AP dans tout le pays!), Leurs clients non-fumeurs sont devenus fanatiquement fidèles et les quelques fumeurs inconditionnels qu’ils ont perdus étaient insignifiants pour leur entreprise.

En prime, les restaurants du pays, lisant l’expérience de Tom, ont commencé à l’imiter. Les restaurants non-fumeurs sont devenus une chose en 1986, et en quelques années, ils sont devenus la norme. Même l’hôpital Newton-Wellesley de Boston est devenu sans fumée, le premier hôpital à le faire dans la région, citant le restaurant Tom’s comme exemple.

Nous sommes nombreux à ne pas vouloir être exposés aux masques de GOP et de Fox News et aux virus qu’ils peuvent véhiculer.

Ils sont la version de cette génération des fumeurs égoïstes des années 1980, et nous sommes des non-fumeurs soucieux de leur santé. Nous aimerions beaucoup des espaces sûrs pour profiter du shopping, des restaurants ou d’autres activités sans fumée ni germes soufflés sur nous par des personnes inconsidérées.

Pour les entreprises à la recherche d’un avantage concurrentiel, cette prescription marketing «vivons tous» est l’opportunité de la décennie!

Et avec juste quelques appels téléphoniques simples, vous pouvez y contribuer.

Cet article a été initialement publié dans The Hartmann Report.

Notre travail est autorisé sous une licence Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0. N’hésitez pas à republier et à partager largement.

_______