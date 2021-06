Il est temps de devenir dur ⋆ 10z viral

Le président Joe Biden tient une conférence de presse à la fin du sommet du G7 à l’aéroport de Cornwall Newquay, en Angleterre, le 13 juin 2021. (Kevin Lamarque/.)

Tous les regards seront tournés vers le prochain sommet Biden-Poutine.

Le 13 avril, alors que des dizaines de milliers de forces militaires russes se déployaient le long de la frontière ukrainienne, le président américain Joe Biden a décroché le téléphone et a appelé Vladimir Poutine, le président de la Russie. Selon la lecture de l’appel à la Maison Blanche, les deux dirigeants ont discuté de diverses questions avant que Biden ne fasse une demande : Poutine le rencontrerait-il dans un pays tiers dans les mois à venir ? Pour adoucir le pot, les médias turcs ont rapporté le lendemain que des responsables américains avaient annulé le déploiement prévu de deux navires de guerre américains dans la mer Noire.

Il n’y avait qu’un seul problème : Vladimir Poutine. Au lieu d’apaiser le leader russe, Biden l’avait enhardi. Quelques jours après la décision américaine de rappeler ses navires de guerre, Moscou a annoncé qu’elle fermait des parties de la mer Noire pendant six mois, mettant en péril l’accès de l’Ukraine à ses propres ports dans la mer d’Azov.

Fin mai, l’histoire s’est répétée. Deux jours après que le mandataire de Poutine, le président biélorusse Alexandre Loukachenko, ait contraint un avion irlandais transportant un blogueur dissident à effectuer un atterrissage d’urgence à Minsk, la Maison Blanche a officialisé le sommet Biden-Poutine : mercredi 16 juin à Genève, en Suisse. Une fois de plus, Moscou a giflé la main tendue de Washington, empêchant temporairement plusieurs compagnies aériennes européennes qui avaient prévu de contourner l’espace aérien biélorusse d’atterrir en Russie.

Plus grave encore, Microsoft a révélé qu’au moment de la finalisation des détails du sommet, la même agence de renseignement étrangère russe qui avait perpétré le piratage de SolarWinds avait poursuivi une attaque effrontée contre au moins une agence gouvernementale américaine. Autant pour le raisonnement du président, avancé en avril, qu’il a “choisi d’être proportionné” en réponse à SolarWinds afin d’éviter “un cycle d’escalade”.

Pour rendre son mépris indéniable, les tribunaux de Poutine ont fermé la semaine dernière le réseau politique d’Alexei Navalny, la figure de l’opposition de premier plan qui croupit en prison, le jour même où Biden est monté à bord d’Air Force One pour l’Europe. Comme tout observateur peut le voir, un schéma se développe : ce que Biden pense être de la diplomatie prudentielle, Poutine le lit comme une faiblesse. En paroles comme en actes, les États-Unis recherchent une coopération avec la Russie qui ne se concrétisera jamais. Il est temps que l’administration Biden se rende compte que Poutine n’est pas intéressé par la coopération – il considère la relation bilatérale en termes à somme nulle, et il a l’intention de gagner. Les États-Unis devraient s’adapter en conséquence.

Hélas, l’administration Biden n’a guère montré le type de force qui pourrait impressionner l’ancien colonel du KGB devenu président à vie siégeant au Kremlin. Une semaine seulement après son investiture, par exemple, Biden a offert à Poutine une extension complète de l’accord New START, démantelant l’influence américaine dans l’espoir de lancer des pourparlers supplémentaires sur le contrôle des armements à l’avenir. Plus récemment, à Vienne, les négociateurs russes ont observé des responsables américains chercher à alléger les sanctions contre le pays même, la République islamique d’Iran, dont les mandataires lancent des roquettes sur l’Arabie saoudite et Israël, deux des principaux partenaires de sécurité des États-Unis au Moyen-Orient. À la fin du mois dernier, la Russie a déployé pour la première fois trois bombardiers à capacité nucléaire sur sa base en Syrie. Maintenant, il se préparerait à vendre à l’Iran un système satellitaire avancé avec des applications militaires.

A la maison, l’histoire n’a pas été meilleure. L’administration Biden n’a pas réussi à dissuader les groupes russes de lancer des attaques de ransomware sur l’infrastructure critique des États-Unis. Moins d’un mois après que des pirates aient paralysé le plus grand pipeline de carburant des États-Unis, Colonial Pipeline, perturbant les services de haut en bas de la côte est des États-Unis, une attaque de ransomware a frappé JBS USA, fermant temporairement le plus grand producteur de bœuf du pays. Il est peu probable que de telles attaques aient pu avoir lieu depuis la Russie à l’insu du Kremlin, voire sans son approbation. Et pourtant, entre ces cyberattaques, le secrétaire d’État, Antony Blinken, a annoncé qu’il renonçait, pour des raisons d’intérêt national, aux sanctions imposées par le Congrès contre le gazoduc russe Nordstream 2.

Il est difficile d’exagérer les dommages que ce projet particulier, Nordstream 2, causerait à l’Europe. Loin d’être un système énergétique, Nordstream 2 est un stratagème économique conçu par Poutine pour affaiblir, subvertir et séparer les pays d’Europe de l’Est de leurs voisins occidentaux. C’est un outil du revanchisme russe à peine déguisé en projet énergétique. Une fois terminé, Nordstream 2 livrerait du gaz de la Russie directement à l’Allemagne à travers la mer Baltique, en contournant les routes existantes en Europe de l’Est. Cela donnerait à la Russie une mainmise énergétique sur l’Europe de l’Est et menacerait l’indépendance politique de la région. En particulier, cela fournirait à la Russie un puissant levier sur l’Ukraine, avec laquelle elle reste en guerre.

Il ne fait aucun doute que, lorsqu’elle le choisira, la Russie exercera cet effet de levier comme elle l’a fait par le passé. La liste des récentes agressions russes est longue. En un peu plus d’une décennie, Moscou est intervenu militairement en Géorgie, en Ukraine et en Syrie, et a joué un rôle décisif dans le soutien de régimes bancals à Caracas et à Minsk. Plus récemment, en avril, Prague a révélé que des agents russes avaient même bombardé un dépôt d’armes sur le territoire tchèque en 2014 qui comprenait des armes destinées à Kiev. Des assassinats et des cyberattaques aux empoisonnements et à la répression, la Russie a rarement manqué une occasion de saper l’Occident.

L’administration Biden prétend comprendre cela; le président lui-même a dénoncé à plusieurs reprises Nordstream comme un mauvais accord. Mais il a émis des dérogations parce qu’il répugne à appliquer des sanctions extraterritoriales contre les citoyens et les entreprises d’un pays allié, une mesure qui, selon les responsables et les analystes allemands, serait inacceptable. Comme Biden l’a expliqué récemment, “aller de l’avant et imposer des sanctions maintenant serait contre-productif en termes de nos relations européennes”.

En effet, alors que ceux qui connaissent le mieux le président disent qu’il considère la Russie comme une puissance en déclin, il considère la Chine comme un défi croissant qui nécessite le soutien de l’Europe et de l’Allemagne. Comme un éminent observateur allemand a résumé la décision de renonciation, « Biden pense apparemment que la relation avec l’Allemagne est plus importante que l’arrêt de Nordstream 2 ».

Nous sympathisons avec la réticence de l’administration Biden à sanctionner un allié. Mais en signalant à l’Allemagne que l’amélioration des relations est sa priorité absolue tout en imputant toute turbulence transatlantique à son prédécesseur, le président n’a fait qu’encourager le refus obstiné de Berlin d’envisager des alternatives.

Tout aussi mauvais, rien n’indique que la descente américaine sur la Russie conduira à des niveaux de coordination avec l’Allemagne sur la Chine qui justifieraient une telle concession. Au lieu de cela, cela signale au monde que les États-Unis peuvent être poussés hors de leur politique, ébranlant la crédibilité américaine, tout en sapant les pouvoirs du Congrès en vertu de l’article 1 de la Constitution américaine. Surtout, il invite à une nouvelle agression russe.

Selon la plupart des estimations, Nordstream 2 pourrait être achevé dès cet été, avec un processus de certification à suivre. Si la Maison Blanche veut établir une relation « stable et prévisible » avec la Russie, comme elle le souligne souvent, alors elle doit rétablir sa propre crédibilité. Une opposition américaine véritablement « inébranlable » au gazoduc, comme le décrit le secrétaire Blinken, retarderait le projet au-delà des élections de cet automne en Allemagne, donnant aux États-Unis l’opportunité d’obtenir un meilleur résultat avec un nouveau gouvernement en place.

Mais même s’il n’y parvient pas, les États-Unis devraient être sûrs qu’ils peuvent se permettre une ligne dure sur cette question. L’insistance obstinée de Berlin sur Nordstream 2 l’a isolé dans de vastes régions d’Europe, y compris dans les principales institutions de l’UE. De plus, le gouvernement allemand actuel est sceptique quant à l’approche américaine envers la Chine, mais reste dépendant des États-Unis pour sa sécurité. C’est Berlin, plus que Washington, qui devrait se méfier de la détérioration des liens, pourtant c’est Washington, pas Berlin, qui cède du terrain sur Nordstream 2.

Dans une prochaine étape, l’administration Biden doit impliquer l’Europe de l’Est, et pas seulement l’Allemagne, dans ses délibérations. “Nos alliés américains n’ont pas trouvé le temps de consulter la région la plus exposée aux conséquences de cette décision”, a déclaré le ministre polonais des Affaires étrangères, Zbigniew Rau, à propos des dérogations aux sanctions la semaine dernière. « Qu’a fait l’Ukraine pour mériter d’être exclue des consultations sur Nord Stream 2 par l’administration Biden ? Pourquoi les Américains ont-ils bloqué un sommet OTAN-Ukraine avant la rencontre Biden-Poutine ?

À présent, il devrait être clair pour la Maison Blanche que Poutine ne parle que le langage de la force. Quelques semaines seulement avant le sommet Biden-Poutine, la Russie a annoncé la formation de 20 nouvelles unités militaires le long de sa frontière occidentale dans le but exprès de contrer l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord. Au lieu d’offrir des concessions dans “des domaines où nos intérêts s’alignent ou se chevauchent certainement”, comme aime à le dire le secrétaire Blinken, Biden devrait utiliser le sommet pour contrer la posture russe avec la force américaine. Mieux vaut reconstruire la crédibilité américaine en se tenant aux côtés de nos alliés de première ligne, en ciblant Nordstream 2 et en affrontant la Russie que de poursuivre un programme illusoire de coopération bilatérale garanti par des concessions américaines.

À ce jour, l’administration Biden ne s’est pas installée dans les politiques strictes qu’elle avait promises lors de la campagne présidentielle de l’année dernière. Espérons que cela change avant qu’il ne soit trop tard, à partir de Genève cette semaine.

Peter Rough était directeur de recherche au bureau de George W. Bush et est maintenant chercheur principal au Hudson Institute. Tim Morrison a été assistant adjoint du président pour la sécurité nationale et directeur principal des affaires européennes et est maintenant chercheur principal au Hudson Institute.