Il est temps de faire face à la vérité – GME Stock est imparable

Quand il s’agit de détaillant de jeux vidéo Jeuxtop (NYSE :GME), certaines personnes pourraient l’appeler le stock de mèmes d’origine. La société n’a pas un profil de bénéfices positif, mais l’action GME continue de se négocier sur des volumes quotidiens importants.

Les traders d’options sautent également sur le côté long du commerce ici. Par exemple, le 25 août, les traders ont acheté pour plus de 1,59 million de dollars de contrats d’appel GME. Un commerçant est allé jusqu’à parier 300 000 $ que les actions de GME « se dirigeraient vers 500 $ d’ici le 17 septembre ». Clairement, celui-ci a ses partisans sur les marchés. Les acheteurs de dip sont verrouillés et chargés.

Bien sûr, le phénomène du stock de mèmes continue de dérouter certains commentateurs ; La popularité de Gamestop ébouriffe les plumes. Cependant, les investisseurs feraient mieux d’embrasser la manie ici. Il devient de plus en plus impossible de nager à contre-courant haussier du GME.

Un regard plus attentif sur GME Stock

En tant qu’entreprise, Gamestop est en fait devenue publique pour la première fois en 2002. Cependant, le volume quotidien moyen des transactions sur ses actions est resté assez faible jusqu’au début de 2021.

C’est à ce moment-là que la manie du stock de mèmes s’est ensuivie; commerçants de détail sur les sites de médias sociaux comme Reddit est allé sur une frénésie d’achat. Pour 2021, l’action GME est considérée comme le premier objectif de vente à découvert bien connu de l’année.

Fin février, les vendeurs à découvert qui ont parié contre GME ont perdu 1,9 milliard de dollars en deux jours. Et fin mai ? Les vendeurs à découvert de Gamestop avaient soutenu « 6,7 milliards de dollars depuis le début de l’année [YTD] pertes à la valeur de marché.

Certes, il semble y avoir un niveau de résistance à 300 $ pour ce nom – l’action GME a été rejetée à plusieurs reprises à ce prix. Avec une armée de commerçants de médias sociaux prêts à tout moment, cependant, il est toujours facile d’envisager une cassure permanente au-dessus de 300 $ avant la fin de l’année.

À cette fin, l’action des prix de fin août n’a servi qu’à renforcer la confiance des haussiers. Pendant ce temps, des semaines de pertes de cours des actions ont été rapidement récupérées alors que les actions de GME sont passées du territoire de 150 $ à plus de 200 $ par action.

Laissez votre logique à la porte

À la clôture du 31 août, les actions de GME se négociaient à environ 218 $. Dans le même temps, le bénéfice par action (BPA) de Gamestop sur les 12 derniers mois était de -1,78 $.

Pour cette raison, une approche strictement logique pourrait amener les investisseurs à s’opposer au prix de plus de 200 $. Pour beaucoup, l’action GME ne mérite pas d’être à 200 $, compte tenu de son profil de bénéfice par action négatif.

Dans des circonstances normales, ce raisonnement prend tout son sens. Mais l’environnement de marché en 2021 est tout sauf normal. Donc, quand il s’agit de Gamestop, il est probablement préférable de laisser votre logique à la porte. Lorsque GME se rallie, vous ne serez probablement frustré que si vous cherchez des raisons. Le récent mouvement du 24 août en fournit un bon exemple.

Ce jour-là, le cours de l’action a grimpé de 27,5%. Et ce, malgré l’absence d’un catalyseur positif spécifique à l’entreprise. Un nombre incroyable de 14 millions d’actions de GME ont changé de mains au cours de cette séance de bourse – “plus de 5,8 fois la moyenne sur 20 jours” pour l’action.

Embrasser le mystère avec Gamestop

Dans son article sur The Street, l’écrivain Martin Baccardax a qualifié ce mouvement de prix de “mystère”, affirmant qu’il laissait “aux investisseurs du mal à trouver une raison pour le plus fort rallye des actions meme depuis plus de deux mois”.

Cela m’a rappelé l’époque de février, lorsque le “meme seigneur” et l’éventuel président de Gamestop, Ryan Cohen, ont tweeté une photo d’un cornet de crème glacée. Aucune explication – juste une image d’un cône de service doux.

Ce jour-là, l’action GME a catapulté à la hausse, terminant la séance de bourse en hausse de 104%. En juillet, une autre photo tweetée – une de Cohen avec des baguettes dans le nez – a reçu plus de 13 000 likes.

Baccardax et d’autres écrivains financiers pourraient être déconcertés par le phénomène du stock de mèmes, mais cela n’a pas d’importance. Tout ce qui compte, c’est plutôt le fait que ce mouvement populaire ait des jambes. Les données, présentées dans les mouvements de prix et les volumes de négociation des actions GME, sont plus significatives que la confusion de tout spectateur.

Le résultat sur GME Stock

Gamestop peut être l’enfant d’affiche d’un marché irrationnel. Cependant, il n’est pas sage d’essayer de faire la guerre à l’irrationalité. Considérez simplement combien d’argent certains vendeurs à découvert ont perdu jusqu’à présent.

Le maintien de ces positions courtes pourrait entraîner des pertes supplémentaires et plus importantes. Alors, n’essayez pas de donner un sens à un marché insensé. Et quoi que vous fassiez, ne pariez pas contre les actions GME pour le moment.

