“Il est temps de faire la distinction” entre vaccinés et non vaccinés, déclare Tony Blair – EN DIRECT

ony Blair a déclaré qu’il était “temps de faire la distinction” entre les vaccinés et les non vaccinés afin de permettre les voyages internationaux et l’absence de restrictions.

L’ancien Premier ministre réagissait à un rapport publié par le Tony Blair Institute for Global Change qui défend l’idée de laissez-passer de santé “pour permettre aux citoyens de prouver leur statut de manière sécurisée et préservant la vie privée”.

Proposant que le système de carte de santé soit utilisé à la fois au pays et à l’étranger, le rapport a déclaré: «Avec cette capacité à prouver en toute sécurité le statut de vaccination, nous pouvons aller au-delà des outils contondants et fourre-tout et nous aligner sur d’autres pays en supprimant certaines restrictions pour les personnes entièrement vaccinées. , nous permettant ainsi de rouvrir durablement l’économie.

Interrogé sur l’émission Andrew Marr pour savoir si le plan créerait une société « discriminatoire » à deux vitesses, M. Blair a déclaré que la gestion des risques était « une question de discrimination ».

“La raison pour laquelle nous vaccinons d’abord les personnes âgées est qu’elles sont plus à risque, la raison pour laquelle nous veillons à ce que les personnes soient vaccinées est que cela réduit ensuite le risque de transmission”, a-t-il déclaré.

“Je pense que puisque tout le monde va pouvoir se faire vacciner, à l’exception de ceux qui ne le peuvent pas pour des raisons médicales, je pense qu’il est vraiment important que les gens soient encouragés à se faire vacciner.”

La décision d’assouplir toutes les restrictions le 21 juin doit être «prise de manière transparente» et «robuste», déclare le secrétaire fantôme à l’Éducation

La décision du gouvernement d’assouplir ou non les restrictions le 21 juin doit être «prise de manière transparente» et «robuste», a déclaré la secrétaire fantôme à l’Éducation, Kate Green.

Elle a déclaré à l’émission Trevor Phillips On Sunday de Sky News : « C’est une décision très difficile, très finement équilibrée pour le gouvernement et il est tout à fait juste qu’elle soit prise sur la base de toutes les données disponibles.

« Et que c’est pris de manière transparente, et que c’est robuste. Évidemment, nous souhaitons tous que les choses se rapprochent le plus possible de la normale le plus rapidement possible, mais cela doit être fait dans un souci de santé publique.

“Donc, je dirais que si nous devons maintenir certaines mesures de protection au-delà du 21 juin, c’est ce que le gouvernement devrait faire, mais je pense qu’il est vraiment important que ce soit une décision prise sur la base des données.”

Hancock : La vaccination des enfants de plus de 12 ans pourrait avoir des « avantages » pour l’éducation

La vaccination des enfants de plus de 12 ans pourrait avoir des « avantages » pour l’éducation, a déclaré le secrétaire à la Santé.

Matt Hancock a déclaré à l’émission Trevor Phillips On Sunday de Sky News: “Je suis ravi que le régulateur, après avoir examiné très attentivement les données et avec leur rigueur et leur indépendance typiques, se soit manifesté et a déclaré que le jab est sûr et efficace pour ceux qui ont plus de 12 ans.

« Donc, nous ne parlons que des enfants de plus de 12 ans ici et nous suivons actuellement les conseils du Comité conjoint sur les vaccinations et la vaccination (JCVI), les experts en la matière, sur la bonne approche pour mettre cela en pratique.

“Maintenant, bien sûr, pour le moment, à partir d’aujourd’hui, nous vaccinons les personnes âgées de 30 ans et plus, la semaine prochaine, nous allons passer à l’ouverture des vaccinations aux moins de 30 ans qui sont des adultes, nous avons donc encore quelques semaines avant nous arrivons avec un plan pour exactement comment et si nous allons de l’avant.

“Nous savons que le vaccin vous protège et vous aide à arrêter de transmettre, et je veux protéger l’éducation autant que n’importe qui … et ainsi m’assurer que nous n’ayons pas à rentrer chez nous avec ces bulles entières, d’autant plus que nous vu à l’automne par exemple, qui a des avantages pour l’éducation.

Règles de distanciation sociale après l’assouplissement de toutes les restrictions pas encore finalisées, déclare Hancock

Les règles de distanciation sociale après la dernière étape de l’assouplissement du verrouillage n’ont pas encore été finalisées, a suggéré le secrétaire à la Santé.

Pressé de savoir si les gens pourraient être invités à continuer à respecter certaines règles de verrouillage, telles que continuer à travailler à domicile dans la mesure du possible, Matt Hancock a déclaré à Trevor Phillips de Sky News dans l’émission dominicale: «Nous considérons toutes les options et la façon dont nous avons défini cela. est le suivant.

“Il y a une série de choses en ce moment, des restrictions sur la façon dont vous pouvez vivre votre vie, qui, nous l’avons dit, feront partie de l’étape 4 lorsque nous pourrons passer à l’étape 4, qui incluent, par exemple, la règle de six et le fait il y a encore des entreprises qui sont fermées.

«En plus de cela, nous avons quatre examens sur les voyages internationaux, la certification et la distanciation sociale, par exemple, et nous concluons ces examens et faisons ce travail en même temps.

«Nous n’avons pas encore défini l’approche de la distanciation sociale après l’étape 4 et c’est quelque chose sur lequel nous travaillons avec nos conseillers scientifiques.

« Nous serons guidés par la science, mais en fin de compte, ce seront les ministres qui prendront ces décisions. »

Les moins de 30 ans seront invités pour le vaccin Covid la semaine prochaine

Les personnes âgées de moins de 30 ans seront invitées à réserver leurs vaccins contre le coronavirus cette semaine, a confirmé le secrétaire à la Santé.

Matt Hancock a déclaré à l’émission Trevor Phillips On Sunday de Sky News que les vaccins avaient “coupé mais pas rompu” le lien entre une augmentation des cas et une augmentation du nombre de personnes admises à l’hôpital.

« La majorité des personnes hospitalisées en ce moment ne sont pas vaccinées », a déclaré le haut ministre du gouvernement.

«Cette semaine, nous allons ouvrir les vaccins aux moins de 30 ans et nous nous rapprochons donc du point où nous avons pu offrir le vaccin à tous les adultes de ce pays.

« Ensuite, une fois que tout le monde aura reçu sa deuxième dose, vous obtiendrez cette protection que nous voyons actuellement chez les personnes âgées, vous obtiendrez cette protection dans toute la population adulte. »

La variante indienne a rendu les décisions derrière le déverrouillage du 21 juin «plus difficiles», déclare Hancock

Matt Hancock a déclaré que la variante indienne avait rendu les décisions derrière le déverrouillage du 21 juin “plus difficiles” car il a confirmé que le dernier conseil est que la soi-disant mutation Delta est 40% plus transmissible que la variante Kent.

S’adressant à Sky News, le secrétaire à la Santé a déclaré : « Cela signifie qu’il est plus difficile de gérer ce virus avec la nouvelle variante Delta.

«Mais surtout, après deux doses de vaccin, nous sommes convaincus que vous obtenez la même protection que celle que vous aviez avec l’ancienne variante.

« La bonne nouvelle est donc que le vaccin fonctionne toujours aussi efficacement.

«Tout le monde doit aller chercher son deuxième jab parce que le premier n’est pas aussi efficace seul.

“Donc, finalement, cela rend le calcul plus difficile pour le 21 juin mais cela ne change pas notre stratégie qui est que nous devons tous aller nous faire vacciner et ainsi nous briserons ce lien entre le nombre de cas et le nombre d’hospitalisations. “

Le Royaume-Uni est confronté à un «équilibre moral et éthique» pour donner la priorité à la vaccination des enfants du pays ou du monde au sens large

Le Royaume-Uni est confronté à un “équilibre moral et éthique” pour donner la priorité aux enfants du pays ou au reste du monde en matière de vaccination, a déclaré le professeur Calum Semple, membre du Groupe consultatif scientifique pour les urgences (Sage).

Le professeur Semple a déclaré à BBC Breakfast : « Si nous n’avons pas assez de vaccins dans le monde et que vous voulez faire le plus pour sauver des vies, alors l’envoi du vaccin en Afrique ou en Inde, dans des endroits qui en ont besoin, aurait en fait un plus grand impact.

«Il y a un équilibre moral et éthique vraiment intéressant ici entre faire le plus pour la plupart des gens sur un bénéfice mondial et faire le plus pour la société, le bien-être, dans notre pays. C’est pourquoi il y a des décisions vraiment difficiles à prendre pour nos décideurs.

Hancock : « Trop tôt » pour déterminer si le gouvernement lèvera toutes les restrictions sur les coronavirus le 21 juin

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré qu’il était « trop tôt » pour déterminer si le gouvernement lèverait toutes les restrictions sur les coronavirus le 21 juin.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait vu quelque chose dans les données qui pourrait retarder la réouverture ce mois-ci, le ministre du Cabinet a déclaré à Sky News : « Il est trop tôt pour prendre une décision finale à ce sujet.

« Le Premier ministre, moi et l’équipe examinerons toutes les données cette semaine.

“Nous avons dit que nous donnerions aux gens suffisamment de temps avant la date du 21 juin qui est prévue comme la prochaine étape – qui ne doit pas être avant le 21 juin – et l’essentiel est de voir si les quatre tests que nous avons fixés ont été rencontré.

«C’est en termes de nombre de cas, et les cas augmentent légèrement, le nombre d’hospitalisations, qui sont beaucoup plus stables.

« C’est parce que le troisième test, le déploiement du vaccin, se passe incroyablement bien.

“Ensuite, bien sûr, nous devons examiner l’impact des nouvelles variantes et nous avons constaté un impact très important d’une nouvelle variante – la variante Delta (également connue sous le nom de variante indienne) – au cours du dernier mois environ.”

