IL EST TEMPS DE FAIRE UN CHANGEMENT

Nous nous joignons au boycott des réseaux sociaux ce week-end afin de prendre position contre les abus en ligne inacceptables. Les entreprises de médias sociaux doivent agir maintenant et nous invitons nos respectés du sport automobile, nos collègues, nos pilotes, nos équipes, nos fans et nos chers lecteurs à soutenir cette cause vitale.

Nos comptes Twitter et Facebook seront inactifs jusqu’à lundi.

TOLÉRANCE ZÉRO POUR ABUS

#StopOnlineAbuse