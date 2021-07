Il est temps de fermer plus de signatures

18/07/2021 à 21:09 CEST

Le Barça a déjà obtenu le départ des trois joueurs que Jasikevicius n’avait pas pour la saison prochaine, Artem Pustovyi, Victor Claver et Adam Hanga, et le club azulgrana devra faire face à partir de cette semaine, l’incorporation de nouvelles recrues.

La direction blaugrana sIl n’a que Nick Calathes, et l’intention du club est de signer deux nouveaux gardiens, un jeune et avec une grande projection, comme Rokas Jakubaitis., et a également l’intention de signer un autre avec plus d’expérience comme l’Argentin Nico Laprovittola.

Jokubaitis a déjà un accord avec le Barça depuis des semaines et son incorporation est pratiquement sûre. Le lituanien est l’une des grandes promesses européennes. A 20 ans, il a déjà montré sa qualité à Zalgiris, et son intention était de faire le grand saut en NBA-

Pari Sara

Jasikevicius a clairement misé sur son incorporation et le joueur a décidé de continuer en Europe pour terminer l’entraînement et quelle meilleure façon de le faire avec son idole au club Blaugrana. Un joueur qui a besoin de peaufiner son jeu, mais qui a tous les ingrédients réussir dans un club comme le Barça et sous les ordres du sélectionneur lituanien.

L’autre place dans la gestion d’équipe Il semble destiné à un joueur beaucoup plus vétéran, comme l’ancien joueur du Joventut et du Real Madrid, Nico Laprovittola (1,86 et 31 ans). Le meneur a quitté Madrid et a négocié avec le Barça pour poursuivre sa carrière au plus haut niveau et se battre pour l’Euroligue, désormais avec le club du Barça.

À MadridIl a commencé sans se faire remarquer mais a fini par jouer à un niveau élevé, mais l’arrivée d’Heurtel lui a bloqué la route et il a maintenant l’opportunité de finir au Barça, dans un poste que le Français a quitté à la mi-saison après que le Barça a mis fin à son contrat.

Après la signature de Sertac Sanli, qui a déjà signé son nouveau contrat, et ces deux bases, il restera à couvrir le carré d’un ‘3’ qui semblait dirigé csur le Serbe Nikola Kalinic, bien qu’il ait finalement décidé d’accepter une offre de l’Etoile Rouge alors que le Barça semblait son destin.