Il est temps de lancer une troisième campagne “ Save Disney ” pour mettre fin à la ségrégation raciale ⋆ .

“J’espère seulement que nous ne perdons jamais de vue une chose – que tout a été commencé par une souris.” C’est ce qu’a déclaré Walt Disney dans une émission spéciale télévisée de 1954, faisant référence à Mickey Mouse, qui a apporté à son entreprise éponyme un succès durable. Près de sept décennies plus tard, les dirigeants de The Walt Disney Company pensent apparemment que tout découle de la race. L’adoption par Disney de la théorie critique de la race a transformé une entreprise créée par son homonyme pour fournir un divertissement sain à toute la famille en un foyer de division.

Christopher Rufo du Manhattan Institute a récemment obtenu une présentation de Disney à ses employés concernant son initiative de diversité «Reimagine Tomorrow». La présentation demande aux membres de la distribution de Disney de «contester les idéologies et la rhétorique des daltoniens» et «d’éviter de confondre l’expérience noire avec d’autres communautés de couleur», en raison «d’une histoire unique qui a conduit au racisme anti-noir».

La présentation ne tente pas simplement de définir les employés par race et sexe, ou de faire référence à des concepts de la théorie critique de la race comme la «fragilité blanche», l’intersectionnalité et les microagressions. Il va plus loin, endoctrinant activement les membres de la distribution en leur disant «d’examiner et de travailler à travers les sentiments de culpabilité, de honte et de défense pour comprendre… ce qui doit [be] guéri. ” Et il oppose les travailleurs les uns aux autres, encourageant les membres de la distribution à «rendre des comptes» en signalant les «messages problématiques» sur les babillards électroniques de l’entreprise.

L’accent obsessionnel de la présentation sur la race, les divisions raciales et culturelles et les défauts de l’Amérique contredit directement l’image d’une entreprise fermement ancrée dans l’Americana. On ne peut pas facilement concilier les images de «Main Street, USA» – façonnée pour ressembler à la maison d’enfance de Disney à Marceline, Missouri – avec un langage demandant aux employés de «réfléchir» sur «l’infrastructure raciste» du pays. Le PDG Bob Chapek considère-t-il l’Amérique comme un pays raciste, et si oui, pourquoi l’entreprise encourage-t-elle la nostalgie d’une nation avec «une longue histoire de racisme systémique et de transphobie?»

Après la publication du rapport de Rufo, Disney a publié une déclaration, mais a ensuite supprimé l’ensemble du programme de diversité et d’inclusion de son portail d’entreprise interne.

La fixation de Disney sur les relations raciales aux États-Unis contraste également avec son comportement en Chine, où la société a sans doute profité du génocide racial. Plutôt que de condamner la répression brutale de la Chine contre sa population musulmane ouïghoure dans la province du Xinjiang, Disney y a filmé son remake en direct de «Mulan», allant jusqu’à remercier les organismes gouvernementaux chinois dans le générique.

Alors que l’actuel président exécutif et ancien PDG, Bob Iger, a déclaré dans une vidéo de formation interne que Disney «devrait prendre position» sur les controverses politiques, en 2019, il a dit exactement le contraire concernant la répression des droits de l’homme en Chine à Hong Kong: pourrait nuire à notre entreprise sous une forme ou une autre serait une grave erreur.

Enfin, l’accent mis dans la présentation sur «l’équité» – «focus[ing] sur l’égalité des résultats »- dément le comportement des dirigeants d’entreprise. Selon la circulaire de procuration de la société, en 2020, le PDG sortant Iger a reçu plus de 31,5 millions de dollars en rémunération totale, le nouveau PDG Chapek recevant 19,5 millions de dollars supplémentaires. Si Disney veut promouvoir l’équité, envisage-t-il de plafonner la rémunération des dirigeants au salaire médian de l’entreprise, afin de garantir que tous les membres de la distribution reçoivent des résultats égaux?

Les aficionados de Disney savent que Roy E. Disney a utilisé non pas une mais deux fois l’activisme des actionnaires pour défendre la société fondée par son oncle. Sa première campagne «Save Disney», dans les années 1980, cherchait à empêcher une prise de contrôle hostile qui démantelerait l’entreprise. Vingt ans plus tard, la deuxième campagne de procuration de Roy Disney a finalement conduit à la destitution de Michael Eisner en tant que PDG. En tant que propriétaire de longue date de Disney consterné par les messages envoyés par cette présentation, je pense que les conservateurs devront peut-être se lancer dans une troisième campagne d’actionnaires «Save Disney» – celle-ci pour rompre la dépendance de l’entreprise à la théorie critique de la race.

Le 17 juillet 1955, l’homonyme du parc a consacré Disneyland en lisant une plaque commençant par «À tous ceux qui viennent dans cet endroit heureux, bienvenue.» Walt Disney ne soupçonnait pas que des décennies plus tard, son entreprise chercherait à définir et à diviser les membres de la distribution par race. Comme tout homme mortel, Walt Disney avait ses défauts, mais il mérite mieux que la descente actuelle de l’entreprise dans l’endoctrinement progressif et le marxisme culturel.