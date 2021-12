Il est temps de marcher avec le prince William le 6 décembre, gratuit pour tous

Apple a annoncé un prochain Apple Fitness+ Time to Walk avec le prince William. En plus des abonnés Apple Fitness+, il sera également mis à la disposition de tous en diffusion gratuite sur Apple Music 1.

L’entreprise indique que la marche durera 38 minutes, avec un choix de temps d’écoute pour s’adapter à différents fuseaux horaires, et mettra l’accent sur la santé mentale…

Time to Walk est essentiellement un épisode de podcast enregistré pendant que le conférencier invité profite d’une promenade, et les clients Apple sont encouragés à se promener pendant qu’ils écoutent. Les promenades durent de 25 à 40 minutes, et la société de Cupertino dit que la promenade du prince William dure 38 minutes.

Son Altesse Royale le prince William sera le prochain invité de Time to Walk sur Apple Fitness+, clôturant la deuxième saison de la série avec un épisode spécial vacances qui sortira le 6 décembre. […] Dans son épisode Time to Walk, le prince William parle de l’importance de rester en forme mentalement. Il réfléchit également à un moment joyeux où il a été tiré hors de sa zone de confort, à la valeur de l’écoute comme moyen de responsabiliser les autres et à une expérience qui l’a amené à donner la priorité à la santé mentale. Time to Walk invite les utilisateurs à s’immerger dans une promenade aux côtés de certaines des personnes les plus influentes et les plus intéressantes au monde tout en partageant des histoires, des photos et de la musique. Chaque épisode […] est enregistré pendant que l’invité marche à l’extérieur ou dans des endroits qui ont du sens pour lui, et comprend leurs réflexions sur les leçons apprises, les souvenirs significatifs, les réflexions sur le but et la gratitude, les moments de légèreté et les sujets qui suscitent la réflexion.

Le prince William (qui est deuxième sur le trône, après le prince Charles) peut sembler un choix quelque peu étrange, même pour les Britanniques, mais il a été un ardent défenseur de la santé mentale.

Les membres de la famille royale choisissent traditionnellement un petit nombre de domaines d’intérêt, puis soutiennent le travail caritatif dans ces domaines. Le prince William a choisi la santé mentale comme domaine d’intervention clé pour sa fiducie caritative. Une initiative consiste à soutenir la santé mentale des enfants par le biais des écoles.

Grâce à notre travail avec les principaux organismes de bienfaisance en santé mentale, nous savons qu’il est vital de soutenir la santé mentale des enfants. Avec la moitié de tous les problèmes de santé mentale commençant avant l’âge de 14 ans, favoriser le bien-être tôt dans la vie peut avoir un impact significatif et positif sur l’avenir de chaque enfant. Comme les enfants passent une grande partie de leur temps à l’école, le rôle des enseignants et du personnel scolaire dans le soutien de leur santé mentale est essentiel, mais les enseignants sont déjà surchargés et ne savent souvent pas par où commencer ni comment promouvoir et soutenir au mieux le bien-être mental dans leur classe.

Une autre consiste à normaliser les discussions sur la santé mentale entre les hommes.

Imaginez si nous parlions de santé mentale autant que de football. C’est notre jeu national – suivi avec passion et aimé de tout cœur par des millions au Royaume-Uni et des milliards dans le monde. Beaucoup d’entre nous ne passeront pas une journée sans en parler. C’est pourquoi Heads Together s’est associé à la FA pour lancer Heads Up, une campagne qui a utilisé le football pour normaliser la conversation autour de la santé mentale. Grâce à Heads Up, nous avons travaillé sur une campagne d’une saison, jusqu’à la finale de la Heads Up FA Cup, pour aider les gens à se sentir aussi à l’aise de parler de santé mentale que de football.

Les hommes ont tendance à se sentir moins à l’aise que les femmes lorsqu’il s’agit de partager leurs luttes, ce qui explique probablement le fait que les hommes sont trois fois plus susceptibles de se suicider, le suicide étant la plus grande cause de mortalité chez les hommes de moins de 45 ans.

